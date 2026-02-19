Путин объявил о планах провести Госсовет по сохранению культурного наследия

Tекст: Антон Антонов

По словам главы государства, программа «Сохранение объектов культурного наследия народов России», утверждённая в декабре, требует детального плана по восстановлению старинных домов, усадеб и промышленных сооружений в каждом регионе, сообщается на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что в этот план должны быть включены чёткие меры по возвращению исторических объектов в экономическую и культурную жизнь, а также в развитие городов и поселков. Для реализации этой инициативы Министерству культуры поручено заключить соглашения с регионами, а координировать работу будет межведомственная рабочая группа при Администрации президента.

«Достигнутые результаты обсудим в конце года на заседании Государственного совета, темой которого станет сохранение историко-культурного наследия», – сообщил он.

Также, по словам президента, важную роль в создании комфортной среды для жизни граждан играют креативные индустрии. Для их быстрого развития правительство и администрация президента должны усилить продвижение соответствующих проектов. Путин поручил завершить работу над Стратегией развития креативной экономики и до сентября включить план по её реализации в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».

Особое внимание Путин уделил конкурсу российских брендов, отметив его значение как инструмента поддержки творческих и других индустрий. По его словам, эта инициатива должна продолжить работу и дальше стимулировать развитие отечественных компаний.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин прибыл в московскую штаб-квартиру АСИ, где провел заседание наблюдательного совета организации. Путин предложил в 2026 году провести в России конкурс для лучших технологических брендов, чтобы они могли создать себе имя и сделать известными свои продукты.

