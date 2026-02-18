Путин призвал поощрять лидеров рейтингов регионов

Tекст: Антон Антонов

Рейтинг качества жизни формируется АСИ с 2021 года. Рейтинг содержит данные региональной статистики, результаты социологических опросов и показатели, собираемые при помощи инструментов геоаналитики, передает ТАСС.

«Рейтинг показывает, кто лучше продвигается», – заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин, участвовавший в осмотре выставки. «А кто быстрее внедряет, тот что получает?» – поинтересовался Путин. «По крайней мере в рейтинг попадает, само собой, – нашелся Орешкин. – Но у него эффекты экономические».

«Надо бы посчитать экономический эффект, и помогать надо добиваться максимального эффекта», – поручил глава государства. «Как раз АСИ и занимается тем, что лучшие практики внедряет», – заверил замглавы президентской администрации.

По итогам 2025 года лидерами пятого рейтинга качества жизни АСИ стали Москва, Петербург и Тюменская область, передает РИА «Новости».

В первую пятерку также вошли Республика Татарстан и Сахалинская область. Указывается, что при составлении рейтинга учитывались не только статистические показатели, но и мнения почти 345 тыс. опрошенных, включая молодежь, многодетные семьи и людей с инвалидностью.

В первую 20-ку рейтинга также вошли ХМАО – Югра, Нижегородская область, Московская область, Республика Башкортостан, Тульская область, Севастополь, Белгородская область, Калужская область, Чеченская Республика, Краснодарский край, Липецкая область, Свердловская и Челябинская области, Крым.

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева попросила Путина дать поручение о разработке региональных дорожных карт для улучшения качества жизни граждан.



Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин прибыл в московскую штаб-квартиру АСИ, где провел заседание наблюдательного совета организации. Президент осмотрел в штаб-квартире организации выставку, посвященную комплексному подходу АСИ к работе с регионами.

