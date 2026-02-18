Путин приехал в штаб-квартиру Агентства стратегических инициатив

Tекст: Вера Басилая

Владимир Путин прибыл в штаб-квартиру Агентства стратегических инициатив, где проведет заседание наблюдательного совета организации, выступив в качестве председателя. По традиции, встреча посвящена итогам деятельности АСИ за прошлый год и обсуждению перспектив на будущее.передает ТАСС.

В ходе визита президент осмотрит выставку, где представлены наиболее значимые проекты агентства в ключевых направлениях. Также Владимир Путин пообщается с главой АСИ Светланой Чупшевой, обсудит текущие задачи агентства.

Заседание совета в этот раз пройдет в очном формате: в прошлом году Путин участвовал в нем по видеосвязи. Визит президента совпал с 15-летием создания агентства, основанного по его инициативе в 2011 году.