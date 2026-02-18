Путин объявил о намерении позвонить Набиуллиной 19 февраля

Tекст: Антон Антонов

Путин сообщил об этом во время совещания с членами правительства. Набиуллина участвовала в нем, использовав видео-конференц-связь, так как находится в командировке, передает ТАСС.

«Вы завтра возвращаетесь? – спросил у нее Путин, когда она завершила доклад. – Завтра созвонимся. Текущие вопросы пообсуждаем».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре президент Путин подчеркнул важность регулярного участия главы Центробанка в заседаниях правительства.

В феврале Центробанк снизил ключевую ставку на 0,5% – до 15,5%. Пик роста цен в России, по словам Набиуллиной, пришелся на первые две недели января. Центробанк спрогнозировал исчерпание разовых факторов роста инфляции в начале 2026 года.