Российский корвет «Стойкий» и ВМС Ирана провели маневры в Оманском заливе

WSJ: Иран готов вывезти часть урана в Россию

Tекст: Алексей Дегтярёв

Иранские чиновники в разговорах с региональными партнерами сообщили о возможности заморозки производства на срок до трех лет, пишет Wall Street Journal, передает ТАСС.

В публикации отмечается, что в Тегеране допускают возможность передачи части своих запасов «третьей стороне, такой как Россия».

Глава иранского МИД Аббас Аракчи по итогам переговоров в Женеве отметил прогресс в диалоге с Вашингтоном. Стороны достигли взаимопонимания по ряду вопросов, которые могут стать основой будущего соглашения по ядерной программе.

Ранее сообщалось, что Вашингтон и Тегеран завершили переговоры по ядерной программе в Женеве.