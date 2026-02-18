  • Новость часаВ Москве из-за снегопада не смогли сесть пять самолетов
    Власть женщины пробудила в японцах воинственность
    Лавров: Война с Европой не будет похожа на СВО
    Экс-замглавы Минобороны Иванов потребовал отправки на фронт через суд
    В Крыму раскритиковали правнучку Хрущева
    Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу
    CNN сообщил о прогрессе в обсуждении прекращения огня на Украине
    Белый дом ответил на упреки Зеленского в адрес Трампа
    Польша начала сбор данных для иска к России о репарациях
    Израиль начал готовиться к войне
    18 февраля 2026, 22:02

    Минтранс сообщил о корректировках расписания аэропортов Москвы из-за снегопада

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минтранс России предупредил о предстоящих корректировках в работе воздушного транспорта Москвы из-за ожидаемого снегопада.

    «Ухудшение погоды отразится на работе воздушного транспорта. Будут корректировки в расписании полетов как на прилет, так и на вылет, не исключены отмены рейсов», – сообщило ведомство в Telegram-канале.

    В ведомстве добавили, что решение об ограничении взлетно-посадочных операций уже принято для аэропорта Шереметьево, что повлияет на расписание базовой авиакомпании «Аэрофлот». В Минтрансе подчеркнули, что опыт аналогичной ситуации в январе позволил оперативно подготовить необходимые меры.

    Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о возможном рекорде высоты сугробов в Москве.

    Синоптики прогнозируют ослабление снегопада в столице к вечеру четверга, однако ночью ожидается новый этап осадков с сильным ветром.

    18 февраля 2026, 13:13
    Мединский оценил переговоры в Женеве

    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Женеве длились два дня, были тяжелыми и деловыми.

    Переговоры между Россией, США и Украиной, прошедшие в Женеве 17-18 февраля, были тяжелыми, но носили деловой характер, сообщил глава российской делегации Владимир Мединский, передает РИА «Новости».

    По словам Мединского, обсуждения длились два дня: сначала встречи шли в различных форматах в течение продолжительного времени, а в среду переговоры продолжались около двух часов. «Они были тяжелыми, но деловыми», – сказал Мединский.

    Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав также вошли заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

    По итогам встреч делегация России вышла к журналистам и подвела итоги раунда переговоров.

    В Женеве проходил второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины.

    Второй день переговоров по Украине в Женеве закрыли для прессы.

    18 февраля 2026, 16:57
    Мединский рассказал о своей закрытой встрече с украинцами в Женеве
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России и глава российской делегации на переговорах по Украине Владимир Мединский подтвердил журналистам, что провел в Женеве встречу с представителями украинской стороны.

    «Да, с украинской», – сказал он, передает ТАСС. Ранее источник агентства в переговорной группе сообщил, что перед вылетом Мединский провел двухчасовые закрытые переговоры в гостинице InterContinental.

    В среду в Женеве прошел второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры были тяжелыми и деловыми. Он также объявил о скором проведении очередной встречи по урегулированию ситуации на Украине.

    18 февраля 2026, 12:16
    «Крупнейшая оплошность» канцлера Германии

    «Вполне вероятно, что это крупнейшая оплошность Фридриха Мерца на сегодняшний день», – заявил спецпосланник президента США Ричард Гренелл, комментируя политику канцлера Германии. Гренелл – доверенное лицо Дональда Трампа, и он знает, о чем говорит. Что же произошло?

    18 февраля 2026, 21:59
    МОК объяснил, почему не выдал подарочные телефоны россиянам на ОИ

    @ Samsung

    Tекст: Вера Басилая

    Международному олимпийскому комитету (МОК) запрещено распространять подарочные телефоны среди спортсменов определенных стран, сообщили в пресс-службе МОК.

    В МОК объяснили, что раздача подарочных телефонов спортсменам из определенных стран, включая Россию, запрещена, передает ТАСС.

    «В целях соблюдения действующего законодательства, к сожалению, запрещено распространять устройства среди спортсменов из определенных стран», – говорится в заявлении МОК.

    В организации подчеркнули, что старались предоставить всем участникам Олимпийских игр возможность получать необходимую информацию, несмотря на ограничения по выдаче устройств.

    Ранее организаторы зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии не выдали российским спортсменам эксклюзивные мобильные телефоны от спонсоров, которые получили другие участники при заселении в Олимпийскую деревню.

    18 февраля 2026, 21:56
    Захарова сравнила Макрона с Пугачевой за слова о свободе слова

    @ OLIVIER HOSLET/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала высказывания французского президента Эммануэля Макрона о свободе слова, отметив их схожесть с заявлениями певицы Аллы Пугачевой о браке.

    Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Франции Эмманюэля Макрона о свободе слова. По ее словам, заявления Макрона о том, что «свобода слова – это полная чушь», можно поставить в один ряд с признаниями Аллы Пугачевой о том, что «ее брак с Киркоровым был ненастоящим».

    «Многие догадывались об этой тайне Эммануэля, которая заняла третье место в моем личном рейтинге откровений», – написала Захарова в Telegram-канале.

    По словам дипломата, первое место делят заявления Ангелы Меркель и Франсуа Олланда о невыполнении минских соглашений, а второе – рассказ Пугачевой о неискренности брака с Киркоровым.

    Захарова также выразила надежду, что на этом откровения президента Франции не закончатся.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что свобода слова является «полной чушью», теряет смысл, если превращается в инструмент для распространения ненависти.

    18 февраля 2026, 20:12
    Пропавшие в Петербурге мать и две дочери найдены во Владимирской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Местонахождение жительницы Петербурга и ее двух дочерей было установлено, все трое были обнаружены живыми и здоровыми во Владимирской области.

    Следователи установили местонахождение женщины и двух ее дочерей, пропавших в Петербурге, передает ТАСС. Семья была найдена во Владимирской области в ходе совместной работы следователей и оперативных сотрудников.

    В пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу отметили: «Следователем во взаимодействии с оперативными сотрудниками проведен ряд следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения женщины и двух ее дочерей, в результате которых последние были обнаружены во Владимирской области, их жизни и здоровью ничего не угрожает».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, две сестры, которых разыскиваkb в Петербурге, ушли вместе с матерью, состоящей в секте «Царская империя». Поиски 11-летней и 18-летней сестер, пропавших в Петербурге, охватили 15 регионов, включая Москву и Московскую область.

    18 февраля 2026, 17:10
    Эксперт разъяснил смысл веганского алкоголя

    Эксперт Шапкин счел маркетингом сертификацию веганского алкоголя

    Эксперт разъяснил смысл веганского алкоголя
    @ Axel Heimken/DPA/TASS

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Несмотря на то, что алкоголь делается, как правило, из растительного сырья, в нем могут оказаться продукты животного происхождения, сказал газете ВЗГЛЯД глава Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин, комментируя первую в России выдачу веганского сертификата на алкоголь компании из Башкортостана.

    В Роскачестве сообщили, что в России впервые был выдан веганский сертификат на алкогольную продукцию. Отмечается, что производитель подтвердил соответствие требованиям ГОСТ, что исключает содержание компонентов животного происхождения.

    «Наличие в алкоголе продуктов животного происхождения зависит от способа производства и очистки напитка. Соответственно, в составе могут присутствовать рыбий клей, желатин, яичный белок и так далее. Но мне кажется, ерунда это все. Чистый маркетинг», – говорит Шапкин.

    Он пояснил, что вино и пиво иногда осветляют с помощью веществ животного происхождения: яичного белка, желатина, казеина (молочный белок) или рыбьего клея (из плавательных пузырей рыбы). Эти вещества используются в процессе фильтрации, обычно не остаются в заметном количестве в готовом продукте, но формально участвуют в производстве. Также некоторые ликеры и коктейльные ингредиенты могут содержать мед, сливки, молочные компоненты или яичный желток.

    А вот крепкий алкоголь, например, водка, виски или ром, чаще всего не содержит животных ингредиентов, но возможны исключения на этапе фильтрации или ароматизации. А вот медовуха делается из меда, поэтому веганский сертификат ей никак не получить.

    «Вообще, весь алкоголь в нашей стране по ГОСТу сделан. Иначе нельзя. И нужно понимать, что то, что ранее подобные сертификаты никому не выдавались, не значит, что во всем алкоголе содержатся продукты животного происхождения», – заключил Шапкин.

    Ранее сообщалось, что за январь этого года в России выросли розничные продажи водки по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году почти на 2%. А объем реализации ликеро-водочных изделий увеличился на 17,7%.

    18 февраля 2026, 15:59
    Умеров назвал задачи следующего этапа переговоров по Украине

    Умеров назвал консенсус следующим этапом переговоров по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава украинской делегации на переговорах в Женеве Рустем Умеров заявил, что следующим этапом мирного процесса по урегулированию ситуации на Украине станет достижение консенсуса с российской стороной по ключевым вопросам.

    По его словам, решения должны быть представлены на рассмотрение лидерам обеих стран, передает «Лента.Ру» со ссылкой на Telegram телеканала «Новости.live».

    «Следующий шаг – достичь необходимого уровня консенсуса и представить решения на рассмотрение президентов. Наша задача – подготовить практическое, а не только формальное основание для таких решений», – подчеркнул Умеров.

    Умеров отметил, что по итогам встречи в Женеве был достигнут определенный прогресс, однако на данном этапе стороны не разглашают все детали переговорного процесса.

    В среду в Женеве прошел второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры были тяжелыми и деловыми.

    18 февраля 2026, 21:32
    Путин заявил о совместном праздновании с Кубой 100-летия Фиделя Кастро
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Куба планируют совместно отметить столетие со дня рождения Фиделя Кастро, сообщил президент РФ Владимир Путин.

    «В этом году мы будем отмечать 100-летие Фиделя Кастро. Будем делать это вместе», – заявил глава государства, передает ТАСС.

    Фидель Кастро известен как один из лидеров революционного движения на Кубе. Он возглавлял совет министров страны с 1959 по 2008 год. Он скончался в 2016 году.

    В среду Путин встретился в Кремле с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей.

    В мае прошлого году в зале святой Екатерины Большого Кремлевского дворца состоялась встреча между Путиным и главой Кубы Мигелем Диас-Канелем.

    18 февраля 2026, 15:01
    Захарова объяснила интерес Франции к делу Навального лягушками

    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично прокомментировала повышенное внимание французских политиков к делу Алексея Навального.

    Захарова предположила, что интерес связан с появлением лягушек, чьи лапки во Франции считаются деликатесом, передает РИА «Новости».

    «Я не знаю, может быть, это просто потому, что в деле появились лягушки», – заявила она на брифинге.

    Дипломат также напомнила главе МИД Франции Жан-Ноэлю Барро о «деле о ядах» времен Людовика XIV, когда для раскрытия преступлений с отравлениями французская сторона предоставляла убедительные доказательства. Захарова подчеркнула, что в XIX веке во Франции активно использовали научные методы для установления фактов отравления.

    По мнению Захаровой, современным французским властям следовало бы задаться вопросом, где конкретные формулы и доказательства.

    Ранее посольство России назвало заявления Запада об «отравлении Навального» ядом древесной лягушки цирком и некропропагандой.

    Захарова назвала заявления об «отравлении Навального» вбросом Запада.

    18 февраля 2026, 15:36
    МВД предложило ввести лимит на переводы по NFC

    МВД предложило ограничить снятие наличных и NFC-переводы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство внутренних дел России рассматривает возможность введения лимита на переводы через NFC до 50 тыс. рублей в день и периода охлаждения при снятии наличных.

    МВД предложило ввести период охлаждения для снятия наличных денег в кассах, чтобы предотвратить мошеннические действия. Новую инициативу о введении ограничений на операции с денежными средствами озвучил заместитель министра внутренних дел Андрей Храпов, передает ТАСС.

    Он также сообщил, что ведомство рассматривает возможность ограничения переводов денег через NFC-технологии до 50 тыс. рублей в день.

    Храпов пояснил, что услуги дропперов становятся менее востребованными, а мошенники используют новые схемы: потерпевшие снимают деньги в кассах и передают их курьерам, либо переводят средства на дропперские карты через NFC. Сейчас пока отсутствует период охлаждения и ограничения по сумме снятия наличных.

    Глава МВД Владимир Колокольцев ранее отмечал, что новая мера процессуального принуждения, позволяющая приостанавливать операции с денежными средствами, помогает предотвращать хищения и блокировать попытки вывода активов до судебного решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в МВД сообщили, что мошенники часто используют предлог «записи на прием» в госорганизацию для получения кода из СМС.

    А в ВТБ отмечали, что каждый второй случай хищения наличных средств в России связан с тем, что люди лично передают деньги мошенникам под угрозами и давлением.

    До этого в МВД предупредили, что злоумышленники начали представляться сотрудниками госорганов и банков, чтобы убедить граждан отменить самозапрет на получение кредитов.

    18 февраля 2026, 18:57
    Путин назвал демографию национальным приоритетом России
    @ Игорь Онучин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что демографическое развитие и сбережение народа остаются национальным приоритетом на долгие годы.

    Путин отметил, что современные, хорошо оснащенные больницы, поликлиники, онкологические диспансеры и диагностические лаборатории имеют большое значение для поддержки семей, материнства и детства, а также заботы о старшем поколении и повышения качества жизни граждан, передает ТАСС.

    «Современные, хорошо оснащенные больницы, поликлиники, онкологические диспансеры, диагностические лаборатории значимы для наших граждан, для поддержки семей, материнства и детства, заботы о старшем поколении, для повышения качества жизни наших людей, в целом для решения задач демографического развития и сбережения народа. Вновь подчеркну, это наш общенациональный приоритет на годы вперед», – сказал он.

    Напомним, в среду Путин по видеосвязи открыл новые медобъекты в четырех регионах.

    Ранее российский лидер заявил о нехватке принятых мер для демографического развития в России.

    18 февраля 2026, 17:44
    Названо число срочников для службы в пожарных подразделениях МЧС

    Куренков: В пожарные подразделения МЧС будут направлять до пяти тысяч срочников

    Названо число срочников для службы в пожарных подразделениях МЧС
    @ Екатерина Сычкова/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    До пяти тысяч военнослужащих по призыву ежегодно будут направляться в пожарные подразделения МЧС России, сообщил глава ведомства Александр Куренков.

    «С министерством обороны РФ достигнуты договоренности по выделению МЧС РФ ежегодно до пяти тысяч военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, для комплектования Федеральной противопожарной службы – без увеличения штатной численности МЧС России», – рассказал Куренков, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что решение позволит решить проблему нехватки кадров.

    Накануне Куренков сообщил, что МЧС согласовало с Минобороны набор призывников в противопожарные части.

    18 февраля 2026, 16:50
    Шадаев объявил о сохранении доступа к Telegram в зоне СВО

    Шадаев: Принято решение сохранить доступ к Telegram в зоне СВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Доступ к Telegram в зоне спецоперации останется без ограничений, что подтвердил глава Минцифры, при этом, выразив надежду на переход военных в альтернативные сервисы.

    Решение не ограничивать работу Telegram в зоне проведения специальной военной операции было озвучено в Госдуме главой Минцифры Максутом Шадаевым. По его словам, запрет на использование мессенджера в зоне СВО вводиться не будет, передает ТАСС.

    При этом, Шадаев отметил, что надеется на способность российских военнослужащих «перестроиться» и в будущем использовать другие сервисы для коммуникации. Он подчеркнул, что вопрос безопасности информации остается актуальным, однако ограничивать Telegram в данный момент не планируется.

    Ранее в Госдуме Шадаев заявил, что российские правоохранители подтвердили факты систематического доступа иностранных спецслужб к перепискам пользователей Telegram, а полученные ими данные используются против Вооруженных сил России.

    Шадаев также добавил, что при загрузке тяжелых файлов в Telegram наблюдается заметное замедление, однако основной функционал приложения остается доступным.

    Ранее Роскомнадзор заявил, что ему нечего добавить к своим прежним комментариям относительно слухов о блокировке мессенджера.


    18 февраля 2026, 19:24
    Путин: На обновление первичного звена медицины выделено 587 млрд рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия за последние пять лет выделила на проект модернизации первичного звена здравоохранения 586,8 млрд рублей, сообщил президент Владимир Путин на церемонии открытия новых объектов здравоохранения в регионах.

    Глава государства подчеркнул, что столь масштабный проект реализуется для повышения качества и доступности медицинской помощи россиянам, передает ТАСС.

    «За пять лет на исполнение этого проекта направили весомые средства – 586,8 млрд рублей. Из них 485,4 млрд – это средства федерального бюджета и 101,4 млрд – из бюджетов регионов», – сказал он.

    Напомним, в среду Путин по видеосвязи открыл новые медобъекты в четырех регионах.

    Он призвал учитывать потребность в медучреждениях при застройке новых районов.

    18 февраля 2026, 11:41
    Начался второй день переговоров по Украине в Женеве

    В Женеве стартовал второй день закрытых переговоров России, США и Украины

    Начался второй день переговоров по Украине в Женеве
    @ Екатерина Чеснокова/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Женеве стартовал второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины.

    Переговоры по ситуации на Украине стартовали за закрытыми дверями в отеле InterContinental в Женеве, передает ТАСС.

    Источник агентства сообщил, что на встречу прибыли представители России, США и Украины.

    «Начались встречи за закрытыми дверями», – заявил источник, подчеркнув конфиденциальность обсуждений.

    Ранее второй день переговоров по Украине в Женеве закрыли для прессы.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам первого дня переговоров заявил, что стороны договорились проинформировать свое руководство и работать для достижения сделки.

    Делегация России во главе с помощником президента Владимиром Мединским прибыла в гостиницу InterContinental для участия во втором дне переговоров по украинскому урегулированию.

