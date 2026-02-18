Минтранс сообщил о корректировках расписания аэропортов Москвы из-за снегопада

Tекст: Валерия Городецкая

«Ухудшение погоды отразится на работе воздушного транспорта. Будут корректировки в расписании полетов как на прилет, так и на вылет, не исключены отмены рейсов», – сообщило ведомство в Telegram-канале.

В ведомстве добавили, что решение об ограничении взлетно-посадочных операций уже принято для аэропорта Шереметьево, что повлияет на расписание базовой авиакомпании «Аэрофлот». В Минтрансе подчеркнули, что опыт аналогичной ситуации в январе позволил оперативно подготовить необходимые меры.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о возможном рекорде высоты сугробов в Москве.

Синоптики прогнозируют ослабление снегопада в столице к вечеру четверга, однако ночью ожидается новый этап осадков с сильным ветром.