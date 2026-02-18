В Казани запланировали первый конкурс красоты БРИКС с участием 17 стран

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Казани с 1 по 8 марта пройдет первый международный конкурс красоты БРИКС, участие в котором примут представительницы 17 стран, передает ТАСС. В столицу Татарстана приедут участницы из России, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, Индонезии, Беларуси, Боливии, Кубы, Казахстана, Малайзии, Нигерии, Таиланда, Уганды, Узбекистана, Вьетнама и ОАЭ.

Организаторы отмечают уникальный формат: каждая страна представит по три участницы – в категориях Little Miss (девочки), Miss (девушки) и Mrs (замужние женщины с детьми), всего – 51 конкурсантка. Такой формат, объединяющий сразу три возрастных и социальных категории, проводится впервые в мире.

Миссия конкурса заключается в том, чтобы продемонстрировать красоту как культурный код и средство объединения стран и поколений. Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева заявила: «Мы объединяем идеи добра и созидания. Это важнейшее событие не только для Казани, но и для Российской Федерации».

Участниц конкурса ждет не только насыщенная соревновательная программа, но и образовательные мастер-классы по этикету, вокалу, фотопозированию и макияжу. Оценивать конкурсанток будет звездное жюри, причем их работа продлится ежедневно в течение всей недели.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее многодетная мать из Казани Диляра Залялиева одержала победу в конкурсе красоты «Миссис Вселенная Классик 2025» в Куала-Лумпуре.

До этого в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» прошла образовательная программа для 70 женщин-руководителей из 13 стран БРИКС.

А в августе в Крыму завершился седьмой Фестиваль молодого искусства «ТавридаАРТ» с музыкальной программой, куда вошли выступления артистов и диджеев из стран БРИКС.



