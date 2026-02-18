Президент Франции Макрон назвал свободу слова «полной чушью»

Tекст: Вера Басилая

Президент Франции Эммануэль Макрон во время своего выступления во Всеиндийском институте медицинских наук в Нью Дели заявил, что свобода слова «это полная чушь, если никто не знает, как вас направляют через эту самую свободу слова», передает радио Sputnik.

Макрон пояснил, что свобода слова теряет смысл, когда становится инструментом для перехода «от одной ненавистнической речи к другой».

По его словам, в обществе должно существовать нечто вроде общественного порядка для предотвращения расистских и ненавистнических высказываний. Французский лидер подчеркнул важность прозрачных алгоритмов регулирования подобных проявлений.

Он добавил, что поддерживает введение «своего рода общественного порядка», чтобы минимизировать проявления ненависти и обеспечить уважительное общение в обществе.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что Франция является единственной страной, где социальные сети уголовно преследуются за предоставление свободы людям.

Дуров также отметил, что главными сторонниками запрета соцсетей для подростков становятся чиновники с низким рейтингом одобрения, такие как Макрон.