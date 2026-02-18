Путин встретился с главой МИД Кубы в Кремле

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин провел переговоры с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей в Кремле, сообщает РИА «Новости». Как подчеркнул пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, встреча имеет особое значение из-за сложной ситуации на Кубе, вызванной энергетическим кризисом.

«Сейчас особый период, новые санкции. Вы знаете, как мы к этому относимся. Мы неприемлем ничего подобного», - сказал Путин в ходе встречи.

Кубинская делегация во главе с министром иностранных дел прибыла в Москву на этой неделе. В рамках визита Бруно Родригес Паррилья уже успел провести переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Кроме того, министр иностранных дел Кубы встретился с руководителем партии «Единая Россия» и заместителем председателя Совета безопасности Дмитрием Медведевым. Встречи проходят на фоне укрепления российско-кубинских связей в непростых экономических и политических условиях для Кубы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия продолжит оказывать поддержку Кубе по вопросам обеспечения ее суверенитета и безопасности.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия продолжит поддержку Кубы вопреки блокаде США. Он анонсировал встречу Владимира Путина с главой МИД Кубы.