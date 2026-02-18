  • Новость часаПутин заявил о совместном праздновании с Кубой 100-летия Фиделя Кастро
    Попытка нового «контрнаступа» сжигает последние резервы ВСУ в Запорожье
    Политолог объяснил раннее завершение переговоров по Украине в Женеве
    Макрон сравнил НАТО с лягушкой без мозга
    ФРГ привлекла украинских военных инструкторов к работе в учебных центрах бундесвера
    Путин назвал демографию национальным приоритетом России
    Песков: Российская делегация доложит Путину о переговорах в Женеве
    США за сутки перебросили на Ближний Восток 50 истребителей
    Присвоивший биткоины экс-премьера Грузии россиянин освобожден
    Названо число срочников для службы в пожарных подразделениях МЧС
    18 февраля 2026, 20:48 • Новости дня

    Средства ПВО России уничтожили 120 украинских дронов за шесть часов

    Минобороны: Средства ПВО России уничтожили 120 украинских дронов за шесть часов

    Средства ПВО России уничтожили 120 украинских дронов за шесть часов
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы противовоздушной обороны России за шесть часов перехватили и уничтожили 120 украинских беспилотников над территорией страны, сообщило Минобороны.

    По информации из канала ведомства в мессенджере Max, наибольшее количество дронов – 81 – было сбито над Брянской областью.

    Атаки беспилотников также были зафиксированы над Смоленской, Курской, Новгородской, Тверской, Калужской и Белгородской областями, а также в Московском регионе. С 14.00 до 20.00 по московскому времени было уничтожено 22 дрона над Смоленской областью, по пять – над Курской и Новгородской, по два – над Тверской, Московским регионом и Калужской областью, еще один – над Белгородской областью.

    С 8.00 до 14.00 мск средства ПВО России сбили 52 украинских беспилотника.

    В ночь на среду над Россией были уничтожены  43 дрона. 

    17 февраля 2026, 22:56 • Новости дня
    Мигранта лишили гражданства России после слов о «плохом» паспорте

    Tекст: Вера Басилая

    Мигрант, получивший российское гражданство, был лишен его из-за оскорбительных высказываний в адрес паспорта России, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Представитель МВД сообщила в Telegram-канале, что в январе в интернете появилось видео, на котором неизвестный мужчина выражает оскорбления в адрес российского паспорта. Личность нарушителя установили: им оказался 30-летний уроженец одного из государств ближнего зарубежья, получивший гражданство России в 2020 году. Паспорт ему выдали в Карелии, уточнила Ирина Волк.

    Миграционная служба МВД назначила проверку после публикации видео, а ситуация перешла под контроль руководства ведомства. МВД и ФСБ провели проверочные мероприятия, по результатам которых был сделан вывод о совершении мужчиной действий, «создающих угрозу национальной безопасности нашей страны».

    В итоге Министерство внутренних дел по Республике Карелия прекратило гражданство человека, допустившего оскорбительные высказывания. Все ранее выданные ему паспорта гражданина Российской Федерации были признаны недействительными.

    В интернете появилось видео, на котором некий Исмаил недоволен паспортом России, потому что с ним его не пустили на борт самолета иностранной авиакомпании на пути в Саудовскую Аравию. Однако мигрант обвинил в своих проблемах не авиаперевозчика, а российский паспорт, который назвал «плохим». Кроме того иностранец призвал получать паспорта, которые «дают возможности», например Бразилии.

    Ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который обязывает мигрантов, прибывающих в Россию, проходить медосмотр в течение одного месяца после въезда в страну. Кроме того, рассматриваются поправки, согласно которым работающие в России иностранные граждане должны будут обеспечивать переехавших к ним родственников на уровне регионального прожиточного минимума. Расчет необходимых средств планируется производить на каждого члена семьи отдельно.

    17 февраля 2026, 21:56 • Новости дня
    Правнучку Хрущева обвинили в оправдании передачи Крыма Украине

    В Крыму обвинили правнучку Хрущева в оправдании передачи полуострова Украине

    Правнучку Хрущева обвинили в оправдании передачи Крыма Украине
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Замглавы крымского парламента Сергей Цеков обвинил правнучку Никиты Хрущева Нину в попытках оправдать передачу Крыма Украине.

    Нина Хрущева в интервью Екатерине Гордеевой (признана иноагентом в России) назвала передачу Крыма Украине в 1954 году «менеджерским ходом» советского лидера, передает «Лента.ру». По словам Хрущевой, этот шаг был призван «привязать Украину к России». «Это был еще больший повод привязать Украину к России. Когда Крым становится украинским – значит, и Украина становится больше русской», – заявила она.

    Цеков, комментируя это заявление, подчеркнул, что Хрущева пытается оправдать поступок прадеда. «Не стала Украина ближе к России после получения Крыма. Он оказался вообще яблоком раздора, а напряжение копилось все годы, пока Крым был украинским», – заявил он, добавив, что к 2014 году конфликт только обострился, а переломный момент наступил в 2022 году.

    Бывший сенатор Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди также высказалась по поводу слов Хрущевой, напомнив, что правнучка советского лидера более 30 лет живет в США. Она посоветовала Хрущевой приехать в Россию и Крым, чтобы лично пообщаться с местными жителями, и выразила мнение, что это поможет ей не делать подобных заявлений.

    Ковитиди назвала передачу Крыма ошибкой Никиты Хрущева, однако отметила, что этот шаг стал «провокационной инъекцией для укрепления русского духа в Крыму». Она считает, что историческая оценка этого решения должна быть более взвешенной и опираться на факты.

    Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил о множестве правовых несоответствий при передаче полуострова УССР и отсутствии экономических оснований для такого шага.

    18 февраля 2026, 12:16 • Видео
    «Крупнейшая оплошность» канцлера Германии

    «Вполне вероятно, что это крупнейшая оплошность Фридриха Мерца на сегодняшний день», – заявил спецпосланник президента США Ричард Гренелл, комментируя политику канцлера Германии. Гренелл – доверенное лицо Дональда Трампа, и он знает, о чем говорит. Что же произошло?

    18 февраля 2026, 13:13 • Новости дня
    Мединский оценил переговоры в Женеве

    Мединский назвал тяжелыми и деловыми переговоры в Женеве

    Мединский оценил переговоры в Женеве
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Женеве длились два дня, были тяжелыми и деловыми.

    Переговоры между Россией, США и Украиной, прошедшие в Женеве 17-18 февраля, были тяжелыми, но носили деловой характер, сообщил глава российской делегации Владимир Мединский, передает РИА «Новости».

    По словам Мединского, обсуждения длились два дня: сначала встречи шли в различных форматах в течение продолжительного времени, а в среду переговоры продолжались около двух часов. «Они были тяжелыми, но деловыми», – сказал Мединский.

    Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав также вошли заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

    По итогам встреч делегация России вышла к журналистам и подвела итоги раунда переговоров.

    В Женеве проходил второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины.

    Второй день переговоров по Украине в Женеве закрыли для прессы.

    18 февраля 2026, 16:57 • Новости дня
    Мединский рассказал о своей закрытой встрече с украинцами в Женеве
    Мединский рассказал о своей закрытой встрече с украинцами в Женеве
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России и глава российской делегации на переговорах по Украине Владимир Мединский подтвердил журналистам, что провел в Женеве встречу с представителями украинской стороны.

    «Да, с украинской», – сказал он, передает ТАСС. Ранее источник агентства в переговорной группе сообщил, что перед вылетом Мединский провел двухчасовые закрытые переговоры в гостинице InterContinental.

    В среду в Женеве прошел второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры были тяжелыми и деловыми. Он также объявил о скором проведении очередной встречи по урегулированию ситуации на Украине.

    18 февраля 2026, 08:54 • Новости дня
    Уиткофф оценил итоги первого дня переговоров по Украине в Женеве

    Уиткофф: Стороны в Женеве продолжат работать над сделкой по Украине

    Уиткофф оценил итоги первого дня переговоров по Украине в Женеве
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам первого дня переговоров по Украине в Женеве заявил, что стороны договорились проинформировать свое руководство, а также работать для достижения сделки.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил об итогах первого дня переговоров с участием представителей России и Украины в Женеве. Он отметил, что стороны договорились проинформировать руководителей своих стран и продолжить совместную работу для заключения сделки, передает РИА «Новости»,

    По его словам, «усилия президента США Дональда Трампа» по сближению сторон способствовали значительному прогрессу в диалоге.

    Переговоры проходят в Женеве 17-18 февраля на площадке отеля InterContinental Geneva. Уиткофф также выразил благодарность швейцарским властям за предоставление места для проведения встречи.

    Во вторник в Женеве прошли трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию, которые длились более четырех часов.

    Делегацию России на переговорах возглавил помощник президента Владимир Мединский.

    Агентство Reuters сообщило о сомнениях в успехе челночной дипломатии Уиткоффа и Кушнера.

    17 февраля 2026, 21:52 • Новости дня
    NYT: Киев обеспокоен возвращением Мединского на переговоры

    Tекст: Вера Басилая

    Киев выразил обеспокоенность из-за появления помощника президента России Владимира Мединского в составе российской делегации на переговорах в Женеве, ожидая более жестких условий, сообщает The New York Times.

    По данным The New York Times, в Киеве выразили обеспокоенность возвращением помощника президента России Владимира Мединского в состав российской делегации на переговорах в Женеве, передает РИА «Новости».

    Издание отмечает, что в украинских политических кругах появление бывшего министра культуры и историка по образованию Мединского было воспринято как «тревожный знак».

    По данным The New York Times, представители Киева опасаются, что с его возвращением переговоры могут стать более жесткими.

    Ранее переговоры России, США и Украины в Женеве по вопросам урегулирования продолжались четыре с половиной часа.

    Напомним, во вторник стартовали трехсторонние переговоры по Украине в Женеве.

    Делегацию России возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

    18 февраля 2026, 09:50 • Новости дня
    Слуцкий назвал убогим уровень интеллектуального развития Зеленского

    Слуцкий назвал убогим интеллектуальное развитие Зеленского после слов о Мединском

    Слуцкий назвал убогим уровень интеллектуального развития Зеленского
    @ Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий подверг критике высказывания Владимира Зеленского о помощнике президента России Владимире Мединском, отметив убогий уровень интеллектуального развития украинского лидера.

    Леонид Слуцкий заявил, что «бандеровцам и большинству европейских патронов Зеленского» не помешает исторический ликбез от помощника президента России Владимира Мединского. Поводом для комментария стало резкое высказывание Владимира Зеленского в интервью порталу Axios в адрес Мединского, где глава киевского режима отметил, что у их стороны «нет времени» на заявления о корнях конфликта, передает РИА «Новости».

    Слуцкий отметил, что Зеленский находится в состоянии агонии и утратил как политическую выдержку, так и элементарные манеры, если они вообще были. По его словам, Зеленский демонстрирует «убогий уровень интеллектуального развития», называя глубокие исторические знания «продуктами распада жизнедеятельности».

    В качестве примера Слуцкий напомнил слова Уинстона Черчилля о важности изучения истории для политической прозорливости. Глава думского комитета добавил, что если бы Зеленский следовал этим советам, а не слушал бывшего британского премьер-министра Бориса Джонсона, Украина не потеряла бы суверенитет и не оказалась в тяжелой ситуации.

    В Женеве во вторник прошли трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию, которые длились более четырех часов.

    Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский.

    The New York Times сообщила, что Киев выразил обеспокоенность из-за появления Владимира Мединского в составе российской делегации на этих переговорах.

    18 февраля 2026, 01:40 • Новости дня
    Объекты энергоинфраструктуры повреждены при атаке на Белгородскую область

    Tекст: Катерина Туманова

    В ночь на среду Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу ВСУ, система ПВО ликвидировала воздушные цели, по предварительной информации, пострадавших нет, есть повреждения инфраструктуры, сообщила глава региона Вячеслав Гладков.

    «Есть повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Их масштаб будет окончательно ясен в светлое время суток. В Белгороде от падения фрагментов сбитых воздушных целей произошло возгорание на кровле многоквартирного дома –  возгорание ликвидировано. В селе Таврово Белгородского округа повреждено остекление коммерческого объекта», – сообщил он в Telegram-канале.

    Гладков добавил, что аварийные и оперативные бригады занимаются ликвидацией последствий обстрела, о других повреждениях информация уточняется.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на 16 февраля Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу, были повреждены объекты энергетической инфраструктуры и одна квартира в многоквартирном доме. Три населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам дронов 17 февраля, в результате которых пострадали пять местных жителей.


    18 февраля 2026, 15:59 • Новости дня
    Умеров назвал задачи следующего этапа переговоров по Украине

    Умеров назвал консенсус следующим этапом переговоров по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава украинской делегации на переговорах в Женеве Рустем Умеров заявил, что следующим этапом мирного процесса по урегулированию ситуации на Украине станет достижение консенсуса с российской стороной по ключевым вопросам.

    По его словам, решения должны быть представлены на рассмотрение лидерам обеих стран, передает «Лента.Ру» со ссылкой на Telegram телеканала «Новости.live».

    «Следующий шаг – достичь необходимого уровня консенсуса и представить решения на рассмотрение президентов. Наша задача – подготовить практическое, а не только формальное основание для таких решений», – подчеркнул Умеров.

    Умеров отметил, что по итогам встречи в Женеве был достигнут определенный прогресс, однако на данном этапе стороны не разглашают все детали переговорного процесса.

    В среду в Женеве прошел второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры были тяжелыми и деловыми.

    18 февраля 2026, 03:20 • Новости дня
    ТВ Швеции сообщило о задержании в стране россиянина по запросу США

    Tекст: Катерина Туманова

    Шведская спецслужба, отвечающая за контрразведку и борьбу с терроризмом (Sapo) сообщила об аресте находившегося в международном розыске гражданина России, которого удерживала под стражей несколько месяцев.

    «Sapo арестовала россиянина и продержала его под стражей несколько месяцев. Он был объявлен в международный розыск после того, как власти США в течение шести месяцев вели за ним охоту. США требуют экстрадиции этого человека. В конце декабря полиция, по требованию США, провела операцию в Стокгольме и арестовала этого мужчину», – сообщил шведский телеканал TV4 Nyheterna.

    По словам Йунатана Свенссона, пресс-секретаря Sapo, дело касается международного ордера на арест, но, поскольку служба безопасности Швеции оказывает помощь другой стране в расследовании уголовного дела, вдаваться в подробности никто не будет.

    Подозреваемый является гражданином России и с лета 2025 года находится в международном розыске после того, как американский суд заочно задержал его.  Ларс Хедвалл, старший прокурор Полиции безопасности, уточнил, что было решено арестовать этого человека по запросу США. Он подозревается в грубом нарушении санкций в период с 2022 по 2023 год в Соединенных Штатах, поэтому власти США запросили его экстрадицию.

    Сейчас начинается процесс в отношении экстрадиции задержанного и окончательное решение будет принято правительством.

    Хедвал отметил, что мера рассматривается в для обеспечения безопасности. Также невозможно рассказать о подозрениях в совершении уголовных преступлений, из-за секретности со стороны США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 8 января в Таиланде полиция задержала  гражданина России за нелегальную работу гидом. Полиция Пхукета задержала  россиянина по подозрению в мошенничестве. Задержанные у военной базы США россиянки находились в стране нелегально.

    18 февраля 2026, 15:01 • Новости дня
    Захарова объяснила интерес Франции к делу Навального лягушками

    Захарова: Появление лягушек вызвало интерес Франции к делу Навального

    Захарова объяснила интерес Франции к делу Навального лягушками
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично прокомментировала повышенное внимание французских политиков к делу Алексея Навального.

    Захарова предположила, что интерес связан с появлением лягушек, чьи лапки во Франции считаются деликатесом, передает РИА «Новости».

    «Я не знаю, может быть, это просто потому, что в деле появились лягушки», – заявила она на брифинге.

    Дипломат также напомнила главе МИД Франции Жан-Ноэлю Барро о «деле о ядах» времен Людовика XIV, когда для раскрытия преступлений с отравлениями французская сторона предоставляла убедительные доказательства. Захарова подчеркнула, что в XIX веке во Франции активно использовали научные методы для установления фактов отравления.

    По мнению Захаровой, современным французским властям следовало бы задаться вопросом, где конкретные формулы и доказательства.

    Ранее посольство России назвало заявления Запада об «отравлении Навального» ядом древесной лягушки цирком и некропропагандой.

    Захарова назвала заявления об «отравлении Навального» вбросом Запада.

    18 февраля 2026, 17:10 • Новости дня
    Эксперт разъяснил смысл веганского алкоголя

    Эксперт Шапкин счел маркетингом сертификацию веганского алкоголя

    Эксперт разъяснил смысл веганского алкоголя
    @ Axel Heimken/DPA/TASS

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Несмотря на то, что алкоголь делается, как правило, из растительного сырья, в нем могут оказаться продукты животного происхождения, сказал газете ВЗГЛЯД глава Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин, комментируя первую в России выдачу веганского сертификата на алкоголь компании из Башкортостана.

    В Роскачестве сообщили, что в России впервые был выдан веганский сертификат на алкогольную продукцию. Отмечается, что производитель подтвердил соответствие требованиям ГОСТ, что исключает содержание компонентов животного происхождения.

    «Наличие в алкоголе продуктов животного происхождения зависит от способа производства и очистки напитка. Соответственно, в составе могут присутствовать рыбий клей, желатин, яичный белок и так далее. Но мне кажется, ерунда это все. Чистый маркетинг», – говорит Шапкин.

    Он пояснил, что вино и пиво иногда осветляют с помощью веществ животного происхождения: яичного белка, желатина, казеина (молочный белок) или рыбьего клея (из плавательных пузырей рыбы). Эти вещества используются в процессе фильтрации, обычно не остаются в заметном количестве в готовом продукте, но формально участвуют в производстве. Также некоторые ликеры и коктейльные ингредиенты могут содержать мед, сливки, молочные компоненты или яичный желток.

    А вот крепкий алкоголь, например, водка, виски или ром, чаще всего не содержит животных ингредиентов, но возможны исключения на этапе фильтрации или ароматизации. А вот медовуха делается из меда, поэтому веганский сертификат ей никак не получить.

    «Вообще, весь алкоголь в нашей стране по ГОСТу сделан. Иначе нельзя. И нужно понимать, что то, что ранее подобные сертификаты никому не выдавались, не значит, что во всем алкоголе содержатся продукты животного происхождения», – заключил Шапкин.

    Ранее сообщалось, что за январь этого года в России выросли розничные продажи водки по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году почти на 2%. А объем реализации ликеро-водочных изделий увеличился на 17,7%.

    18 февраля 2026, 09:09 • Новости дня
    Захарова заявила о попытках сорвать мирные переговоры по Украине

    Захарова заявила об использовании любых методов для срыва мирного процесса

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предпринимаются все возможные меры для срыва мирных переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

    Мария Захарова заявила, что в настоящее время используются любые способы для предотвращения начала мирного процесса по Украине, передает радио Sputnik.

    По ее словам, «комментарии, заявления, технические параметры» – это все идет в ход, лишь бы только не дать состояться мирному направлению.

    Во вторник в Женеве прошли трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию, которые длились более четырех часов.

    Делегацию России на переговорах возглавил помощник президента Владимир Мединский.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что атаки БПЛА на российское приграничье раскрыли тактику Киева в Женеве.

    18 февраля 2026, 15:36 • Новости дня
    МВД предложило ввести лимит на переводы по NFC

    МВД предложило ограничить снятие наличных и NFC-переводы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство внутренних дел России рассматривает возможность введения лимита на переводы через NFC до 50 тыс. рублей в день и периода охлаждения при снятии наличных.

    МВД предложило ввести период охлаждения для снятия наличных денег в кассах, чтобы предотвратить мошеннические действия. Новую инициативу о введении ограничений на операции с денежными средствами озвучил заместитель министра внутренних дел Андрей Храпов, передает ТАСС.

    Он также сообщил, что ведомство рассматривает возможность ограничения переводов денег через NFC-технологии до 50 тыс. рублей в день.

    Храпов пояснил, что услуги дропперов становятся менее востребованными, а мошенники используют новые схемы: потерпевшие снимают деньги в кассах и передают их курьерам, либо переводят средства на дропперские карты через NFC. Сейчас пока отсутствует период охлаждения и ограничения по сумме снятия наличных.

    Глава МВД Владимир Колокольцев ранее отмечал, что новая мера процессуального принуждения, позволяющая приостанавливать операции с денежными средствами, помогает предотвращать хищения и блокировать попытки вывода активов до судебного решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в МВД сообщили, что мошенники часто используют предлог «записи на прием» в госорганизацию для получения кода из СМС.

    А в ВТБ отмечали, что каждый второй случай хищения наличных средств в России связан с тем, что люди лично передают деньги мошенникам под угрозами и давлением.

    До этого в МВД предупредили, что злоумышленники начали представляться сотрудниками госорганов и банков, чтобы убедить граждан отменить самозапрет на получение кредитов.

    18 февраля 2026, 18:57 • Новости дня
    Путин назвал демографию национальным приоритетом России
    Путин назвал демографию национальным приоритетом России
    @ Игорь Онучин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что демографическое развитие и сбережение народа остаются национальным приоритетом на долгие годы.

    Путин отметил, что современные, хорошо оснащенные больницы, поликлиники, онкологические диспансеры и диагностические лаборатории имеют большое значение для поддержки семей, материнства и детства, а также заботы о старшем поколении и повышения качества жизни граждан, передает ТАСС.

    «Современные, хорошо оснащенные больницы, поликлиники, онкологические диспансеры, диагностические лаборатории значимы для наших граждан, для поддержки семей, материнства и детства, заботы о старшем поколении, для повышения качества жизни наших людей, в целом для решения задач демографического развития и сбережения народа. Вновь подчеркну, это наш общенациональный приоритет на годы вперед», – сказал он.

    Напомним, в среду Путин по видеосвязи открыл новые медобъекты в четырех регионах.

    Ранее российский лидер заявил о нехватке принятых мер для демографического развития в России.

