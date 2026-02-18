Путин поручил контролировать исполнение планов по газификации регионов

Мединский оценил переговоры в Женеве

Мединский назвал тяжелыми и деловыми переговоры в Женеве

Tекст: Вера Басилая

Переговоры между Россией, США и Украиной, прошедшие в Женеве 17-18 февраля, были тяжелыми, но носили деловой характер, сообщил глава российской делегации Владимир Мединский, передает РИА «Новости».

По словам Мединского, обсуждения длились два дня: сначала встречи шли в различных форматах в течение продолжительного времени, а в среду переговоры продолжались около двух часов. «Они были тяжелыми, но деловыми», – сказал Мединский.

Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав также вошли заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

По итогам встреч делегация России вышла к журналистам и подвела итоги раунда переговоров.

В Женеве проходил второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины.

Второй день переговоров по Украине в Женеве закрыли для прессы.

