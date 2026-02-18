Путин указал на задержку создания цифрового профиля здоровья гражданина в России

Tекст: Валерия Городецкая

Президент напомнил о прежних договоренностях по формированию этой системы, передает ТАСС.

«Мы договаривались еще давно сформировать так называемый профиль здоровья гражданина. Но, к сожалению, пока он не сделан. Надо подумать», – сказал он.

Напомним, в среду Путин по видеосвязи открыл новые медобъекты в четырех регионах.

Он призвал учитывать потребность в медучреждениях при застройке новых районов, а также заявил о необходимости внедрения цифровых технологий в медицине.