Присвоивший биткоины экс-премьера Грузии россиянин освобожден

Присвоивший биткоины экс-премьера Грузии Иванишвили россиянин освобожден

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

На него наложен штраф в 50 тысяч лари (18,5 тысяч долларов) и еще три месяца он будет считаться в условном заключении.

Адвокат бывшего премьер-министра Теймураз Циквадзе заявил, что соглашение между сторонами «охватывает все необходимые вопросы».

Отвечая на вопрос о возмещении ущерба со стороны бывшего руководителя Фонда соинвестирования Бидзине Иванишвили, адвокат сказал, что «соглашение касается всего того, что необходимо».

Служба госбезопасности Грузии в мае 2025 года задержала на границе с Азербайджаном бежавшего за несколько месяцев до этого Бачиашвили, который уже был заочно приговорен.

В начале марта 2025 года Бачиашвили, приговоренный за присвоение крупной суммы денег и легализацию незаконных доходов, тайно бежал в Армению, откуда, предположительно, в Катар и ОАЭ.

Уголовное преследование против него началась на основании заявления Бидзины Иванишвили в 2023 году. В 2015 году Иванишвили и Бачиашвили вложили соответственно 5 и 1,3 млн долларов в майнинг криптовалют. По данным следствия, Бачиашвили затем присвоил биткоины экс-премьера на сумму около 40 млн долларов, а потом легализовал доходы за рубежом. За незаконное пересечение границы Бачиашвили, которому суд на тот момент запретил покидать Грузию, присудили еще 4 с половиной года.