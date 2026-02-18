Пропавшие в Петербурге мать и две дочери найдены во Владимирской области

Tекст: Денис Тельманов

Следователи установили местонахождение женщины и двух ее дочерей, пропавших в Петербурге, передает ТАСС. Семья была найдена во Владимирской области в ходе совместной работы следователей и оперативных сотрудников.

В пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу отметили: «Следователем во взаимодействии с оперативными сотрудниками проведен ряд следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения женщины и двух ее дочерей, в результате которых последние были обнаружены во Владимирской области, их жизни и здоровью ничего не угрожает».

Как писала газета ВЗГЛЯД, деструктивное сообщество «Царская империя» сохранило активность в Ульяновской области, где могут находиться две пропавшие жительницы Петербурга.

Две сестры, которых разыскивают в Петербурге, ушли вместе с матерью, состоящей в секте «Царская империя», и находятся вне города.

Поиски 11-летней и 18-летней сестер, пропавших в Петербурге, охватили 15 регионов, включая Москву и Московскую область.