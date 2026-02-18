Путин: На обновление первичного звена медицины выделено 587 млрд рублей

Tекст: Валерия Городецкая

Глава государства подчеркнул, что столь масштабный проект реализуется для повышения качества и доступности медицинской помощи россиянам, передает ТАСС.

«За пять лет на исполнение этого проекта направили весомые средства – 586,8 млрд рублей. Из них 485,4 млрд – это средства федерального бюджета и 101,4 млрд – из бюджетов регионов», – сказал он.

Напомним, в среду Путин по видеосвязи открыл новые медобъекты в четырех регионах.

Он призвал учитывать потребность в медучреждениях при застройке новых районов.