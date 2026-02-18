  • Новость часаПутин заявил о совместном праздновании с Кубой 100-летия Фиделя Кастро
    18 февраля 2026, 19:40 • Новости дня

    Путин заявил о необходимости внедрения цифровых технологий в медицине

    @ Юлия Морозова/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Современные цифровые технологии и платформенные решения должны занять более заметное место в здравоохранении, так как они помогают снизить риск ошибок и ускоряют диагностику, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

    Во время совещания с членами правительства России, посвященного вопросам модернизации первичного звена здравоохранения, президент Владимир Путин заявил о необходимости более активного внедрения цифровых технологий и платформенных решений, передает ТАСС.

    Глава государства подчеркнул: «Важно активнее внедрять платформенные решения и современные цифровые технологии. За ними, безусловно, будущее. Они позволяют снизить риск медицинских ошибок, увеличивают скорость и, что самое главное, точность постановки диагноза, в целом повышают эффективность работы врачей и всей системы здравоохранения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший вице-премьер и министр финансов Алексей Кудрин заявил, что в ближайшие годы ожидается масштабный прорыв в цифровых технологиях и искусственном интеллекте.

    Владимир Путин поручил утвердить национальный план по внедрению искусственного интеллекта в экономику, социальную сферу и государственное управление. Президент России также призвал объединить усилия государства и бизнеса для создания центров обработки данных, ориентированных на искусственный интеллект.

    18 февраля 2026, 18:57 • Новости дня
    Путин назвал демографию национальным приоритетом России
    @ Игорь Онучин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что демографическое развитие и сбережение народа остаются национальным приоритетом на долгие годы.

    Путин отметил, что современные, хорошо оснащенные больницы, поликлиники, онкологические диспансеры и диагностические лаборатории имеют большое значение для поддержки семей, материнства и детства, а также заботы о старшем поколении и повышения качества жизни граждан, передает ТАСС.

    «Современные, хорошо оснащенные больницы, поликлиники, онкологические диспансеры, диагностические лаборатории значимы для наших граждан, для поддержки семей, материнства и детства, заботы о старшем поколении, для повышения качества жизни наших людей, в целом для решения задач демографического развития и сбережения народа. Вновь подчеркну, это наш общенациональный приоритет на годы вперед», – сказал он.

    Напомним, в среду Путин по видеосвязи открыл новые медобъекты в четырех регионах.

    Ранее российский лидер заявил о нехватке принятых мер для демографического развития в России.

    18 февраля 2026, 19:24 • Новости дня
    Путин: На обновление первичного звена медицины выделено 587 млрд рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия за последние пять лет выделила на проект модернизации первичного звена здравоохранения 586,8 млрд рублей, сообщил президент Владимир Путин на церемонии открытия новых объектов здравоохранения в регионах.

    Глава государства подчеркнул, что столь масштабный проект реализуется для повышения качества и доступности медицинской помощи россиянам, передает ТАСС.

    «За пять лет на исполнение этого проекта направили весомые средства – 586,8 млрд рублей. Из них 485,4 млрд – это средства федерального бюджета и 101,4 млрд – из бюджетов регионов», – сказал он.

    Напомним, в среду Путин по видеосвязи открыл новые медобъекты в четырех регионах.

    Он призвал учитывать потребность в медучреждениях при застройке новых районов.

    18 февраля 2026, 12:16 • Видео
    «Крупнейшая оплошность» канцлера Германии

    «Вполне вероятно, что это крупнейшая оплошность Фридриха Мерца на сегодняшний день», – заявил спецпосланник президента США Ричард Гренелл, комментируя политику канцлера Германии. Гренелл – доверенное лицо Дональда Трампа, и он знает, о чем говорит. Что же произошло?

    18 февраля 2026, 04:50 • Новости дня
    Advance указал на то, как сбылись тезисы Путина из Мюнхенской речи 2007 года

    Tекст: Катерина Туманова

    Выступление российского президента Владимира Путина на Мюнхенской конференции 2007 года вновь обсуждается на фоне изменений в мировой политике и растущей многополярности – Advance отметил, что в его словах все чаще находят описание нынешней действительности.

    На Мюнхенской конференции по безопасности 2026 года участники акцентировали внимание на изменениях, произошедших в мировой политике за последние два десятилетия.

    Европейские лидеры подчеркивали необходимость обретения стратегической автономии, а представители США обсуждали баланс между наследием холодной войны и внутренними переменами. Образ Владимира Путина и его выступление 2007 года стали центральной темой обсуждения, пишет хорватский портал Advance.

    В своей речи в 2007 году Путин критиковал однополярный мир, расширение НАТО и односторонние действия США. Он заявлял, что безопасность одного государства невозможна без учета интересов других, а доминирование одной державы приведет к гонке вооружений и росту ядерных рисков.

    Сегодня, отмечают эксперты, его опасения стали актуальными – Европа обсуждает развитие собственного ядерного потенциала, а концепция стратегической автономии становится ключевой.

    «В 2007 году Владимир Путин описал мир ближайшего будущего. И сегодня, в 2026 году, можно сказать, что он во многом был прав», – говорится в статье.

    Путин также предупреждал о подрыве международного права и использовании международных институтов в интересах ограниченного круга стран. Он называл Устав ООН единственно легитимной основой для применения силы. Критика международных институтов и стремление к многополярности, которую Путин упомянул еще в 2007 году, теперь находит отражение в изменившейся мировой архитектуре.

    Эксперты также выделяют, что Путин предсказывал смещение экономического центра в сторону БРИКС и рост влияния новых центров силы. Его слова о неизбежности конвертации экономического потенциала в политическое влияние подтверждаются расширяющейся ролью многосторонней дипломатии.

    Обсуждение на конференции сопровождалось вопросом, было ли выступление Путина великим политическим пророчеством или же изменения были вызваны иными причинами.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин заявил о приверженности России идеалам многополярного мира. Путин подчеркнул важность международного сотрудничества для устойчивого развития, безопасности и процветания человечества.

    Кийосаки назвал формирование многополярного мира ответом на санкции США. Внук де Голля предложил Франции восстановить Антанту с Россией и выйти из НАТО.

    18 февраля 2026, 19:02 • Новости дня
    Путин сообщил о совершенствовании системы оплаты труда медиков

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил о планах повысить эффективность системы оплаты труда медиков, подчеркнув важность поддержки работников здравоохранения при открытии новых объектов в регионах.

    Россия планирует продолжить работу по улучшению системы оплаты труда медицинских работников, передает ТАСС. Об этом заявил президент Владимир Путин во время церемонии открытия новых объектов здравоохранения в регионах страны.

    Президент подчеркнул, что власти намерены и дальше развивать потенциал медицинских учреждений, особенно первичного звена. «Обязательно будем и дальше наращивать потенциал медицинских учреждений первичного звена, всех уровней здравоохранения, совершенствовать систему оплаты труда медицинских работников», – заявил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия новых объектов здравоохранения на Кубани, в Приморье, Смоленской области и Ставропольском крае.

    18 февраля 2026, 18:46 • Новости дня
    Путин по видеосвязи открыл новые медобъекты в четырех регионах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых объектов здравоохранения на Кубани, в Приморье, Смоленской области и Ставропольском крае.

    Мероприятие прошло в рамках совещания президента с членами правительства, где основной темой стала модернизация первичного звена здравоохранения, передает РИА «Новости».

    В Смоленске завершено строительство областного онкологического диспансера. Новый объект оснащен более чем 570 единицами современного медицинского оборудования, включая МРТ и КТ-аппараты, ангиограф и эндовидеоскопический комплекс. Учреждение объединит онкологическую службу региона и повысит доступность высокотехнологичной медицинской помощи.

    В Кисловодске построен новый четырехэтажный корпус городской больницы, соединенный с основным зданием надземным и подземным переходами. Здесь теперь смогут оказывать высокотехнологичную помощь по хирургическим направлениям, экстренную помощь при инсультах и инфарктах, а также проводить телемедицинские консультации с федеральными центрами.

    В Приморском крае в поселке Трудовое открылась новая поликлиника – подразделение Владивостокской поликлиники №9. Она рассчитана на 64 сотрудника и предоставляет как первичную медико-санитарную, так и специализированную помощь, включая амбулаторный прием и дневной стационар.

    В Краснодарском крае в станице Павловская открылась новая детская поликлиника на базе центральной районной больницы. Учреждение рассчитано на 250 посещений в смену и обслуживает более 10 тыс. детей. Здесь работают консультативно-диагностические, физиотерапевтические и профилактические отделения, а также лаборатория, эндоскопический и рентгенологический кабинеты.

    Накануне Кремль анонсировал совещание Путина с кабмином по модернизации здравоохранения.

    18 февраля 2026, 11:21 • Новости дня
    Умер ветеран Великой Отечественной Садыков, получивший звезду Героя от Путина

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Участник Великой Отечественной войны Ибрагим-Паша Садыков, получивший звание Героя России в столетнем возрасте от президента Владимира Путина, скончался в Дагестане на 103-м году жизни.

    О кончине прославленного фронтовика сообщил глава Рутульского района республики Давуд Сулейманов, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что ветеран прожил долгую и достойную жизнь, навсегда оставшись примером мужества для земляков.

    «Выражаю глубокие и искренние соболезнования семье, родным, близким и всем, кто знал и уважал Героя России Садыкова Ибрагим-Пашу Султановича в связи с его кончиной», – отметил Сулейманов.

    Садыков родился в январе 1924 года и отправился на фронт добровольцем в 1941-м. Он участвовал в ключевых сражениях под Сталинградом и на Курской дуге, получив в боях несколько ранений.

    Фронтовик был отмечен орденами Славы и Отечественной войны, а также медалями за освобождение Варшавы и победу над Германией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин вручил звезду Героя России столетнему ветерану Ибрагим-Паше Садыкову.

    18 февраля 2026, 14:17 • Новости дня
    В России начали применять первую в мире вакцину от меланомы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские врачи приступили к применению новой мРНК-вакцины для лечения меланомы, разработанной совместно с институтом имени Гамалеи.

    В России начали применять первую в мире вакцину для лечения меланомы, сообщил главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн, передает РИА «Новости».

    По его словам, препарат разработан совместно с институтом имени Гамалеи, и уже появились первые пациенты, которые получили эту терапию.

    «Мы первые получили в мире вакцину сейчас по лечению меланомы. Мы сделали ее с институтом имени Гамалеи, и первые уже начали применять на пациентах», – заявил Каприн на заседании Совета Федерации.

    В пресс-службе НМИЦ радиологии уточнили, что речь идет о персонализированных вакцинах для пациентов с меланомой, и сейчас они находятся в стадии производства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 11 февраля в НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина заявили, что персонализированная мРНК-вакцина для терапии меланомы будет внедрена в широкую клиническую практику только после успешного завершения клинических испытаний.

    Ранее сообщалось, что специалисты из Сеченовского университета уже приступили к разработке первого отечественного клеточного препарата для терапии меланомы на основе TIL-технологии и планируют завершить доклинические испытания к 2027 году.

    А до этого стало известно, что российские ученые создали серию новых соединений с выраженной противоопухолевой активностью и эффективной люминесценцией.

    18 февраля 2026, 11:33 • Новости дня
    Врач Сеченовского университета опроверг взрывной рост аутизма

    Психиатр Сеченовского университета Потапов опроверг эпидемию аутизма

    Tекст: Мария Иванова

    Рост числа людей с расстройствами аутистического спектра связан с расширением диагностики и осведомленности, а не с реальным увеличением заболеваемости, заявил врач-психиатр лечебно-диагностического отделения УКБ № 3 Сеченовского университета Игорь Потапов.

    Увеличение числа диагнозов не означает эпидемии аутизма, заявил психиатр лечебно-диагностического отделения УКБ № 3 Сеченовского университета Игорь Потапов, передает РИА «Новости».

    «Данные не подтверждают идею о внезапном росте заболеваемости. Речь прежде всего о расширении осведомленности и улучшении диагностики: спектральный подход позволил «увидеть» людей, которые раньше не попадали в поле зрения специалистов», – отметил он. По его словам, заметно выросла информированность и самих пациентов.

    Потапов напомнил, что 18 февраля ежегодно отмечается Международный день синдрома Аспергера, который входит в более широкий круг расстройств аутистического спектра.

    Врач подчеркнул, что на сегодня не существует лабораторных или инструментальных методов, способных однозначно подтвердить расстройства аутистического спектра. Диагностика остается клинико-поведенческой и опирается на клинические интервью, сбор анамнеза, оценку развития и текущего уровня функционирования человека.

    По его словам, РАС часто сопровождаются депрессией, тревожными расстройствами, СДВГ и обсессивно-компульсивными симптомами. Нередко именно они выходят на первый план, а особенности спектра остаются в тени, либо, наоборот, выраженная тревожность и черты личности ошибочно воспринимаются как проявления спектра. Поэтому, подчеркнул Потапов, важно оценивать всю картину развития, а не только текущие симптомы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, клинический психолог Дарья Логинова объяснила рост числа диагностированных случаев аутизма у детей большей информированностью врачей и родителей.

    Эксперт Игорь Шпицберг рассказал о важности раннего распознавания аутизма на фоне стремительного роста числа выявленных случаев и отсутствии лекарства от этого расстройства.

    18 февраля 2026, 15:30 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречу Путина с лидером Мадагаскара

    Кремль: Путин в четверг встретится с лидером Мадагаскара Рандрианириной

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом на переходный период Республики Мадагаскар Микаэлем Рандрианириной пройдут 19 февраля в Москве.

    Рандрианирина прибудет в Россию с официальным визитом, сообщается на сайте Кремля.

    «19 февраля в Москве состоятся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом возрождения Республики Мадагаскар Микаэлем Рандрианириной, который будет находиться в России с официальным визитом», – сказано в сообщении.

    В прошлом году Россия подписала соглашения на открытие Русских домов в Бразилии и Мадагаскаре.

    18 февраля 2026, 11:15 • Новости дня
    Путин поздравил буддистов России с Новым годом по лунному календарю

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поздравил главу Буддийской традиционной сангхи РФ Пандито Хамбо ламу Дамбу Аюшеева с наступлением Белого месяца – Нового года по лунному календарю, следует из телеграммы Кремля.

    Президент России Владимир Путин поздравил главу Буддийской традиционной сангхи России Дамбу Аюшеева с наступлением Белого месяца, следует из телеграммы на сайте Кремля.

    В поздравительном послании глава государства подчеркнул, что буддийский праздник символизирует пробуждение природы, наполняет сердца людей радостью и надеждой на перемены.

    «Этот древний праздник вдохновляет человека на благородные поступки, подвижническое служение тем, кто нуждается в поддержке, заботе и бескорыстной помощи», – отметил президент России.

    Путин пожелал главе Буддийской традиционной сангхи здоровья и успехов в делах и начинаниях.

    18 февраля 2026, 12:47 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с главой МИД Кубы Паррильо

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин в среду намерен провести встречу с руководителем министерства иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильо, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Кубинский министр находится в Москве с визитом, Путин примет его в среду, указал Песков, передает ТАСС.

    «У него уже были встречи с членами российского руководства, и вот сегодня он будет у президента», – добавил он.

    Встреча имеет особое значение с учетом сложного периода, который переживает Куба, заключил представитель Кремля.

    Ранее Россия решила отправлять нефть Кубе в качестве гуманитарной помощи.

    МИД России пояснял, что Москва солидарна с Гаваной и уже оказывает ей материальную помощь.

    18 февраля 2026, 19:08 • Новости дня
    Путин призвал учитывать потребность в медучреждениях при застройке новых районов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность учета потребностей в социальной инфраструктуре, в том числе медицинских учреждениях, при формировании градостроительной политики.

    «При планировании комплексной застройки новых микрорайонов, при формировании планов развития городов и населенных пунктов нужно обязательно учитывать потребности жителей в социальной инфраструктуре, в том числе в медицинских учреждениях», – заявил он во время церемонии открытия новых медобъектов, передает ТАСС.

    Путин отметил, что именно на основании этих задач необходимо выстраивать взаимодействие с бизнесом, строительными компаниями и застройщиками.

    Напомним, в среду Путин по видеосвязи открыл новые медобъекты в четырех регионах.

    Ранее Путин заявил о ключевой роли здравоохранения в социальной политике России.

    18 февраля 2026, 19:36 • Новости дня
    Путин подчеркнул необходимость повышения доступности медицины во всех регионах

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин акцентировал внимание на важности повышения качества и доступности медицинской помощи для жителей всех регионов страны.

    Качество и доступность медицинской помощи должны повышаться на всей территории России, заявил президент Владимир Путин, передает ТАСС. Он подчеркнул важность равного доступа к здравоохранению для всех граждан, вне зависимости от их места жительства.

    Президент выступил с этим заявлением во время церемонии открытия новых объектов здравоохранения в различных регионах страны. По его словам, модернизация и развитие медицинской инфраструктуры должны происходить в каждом регионе, чтобы жители могли получать своевременную и качественную помощь.

    Путин отметил, что реализация этих задач – одна из приоритетных целей государства, и «качество и доступность медицинской помощи должны улучшаться по всей территории нашей большой страны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин открыл новые медицинские объекты по видеосвязи в четырех регионах.

    Глава государства отметил важность учета потребностей в социальной инфраструктуре, в том числе медицинских учреждениях, при формировании градостроительной политики.

    18 февраля 2026, 20:24 • Новости дня
    Путин указал на задержку создания цифрового профиля здоровья гражданина

    Путин указал на задержку создания цифрового профиля здоровья гражданина в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства отметил, что в стране до сих пор не создан цифровой профиль здоровья гражданина.

    Президент напомнил о прежних договоренностях по формированию этой системы, передает ТАСС.

    «Мы договаривались еще давно сформировать так называемый профиль здоровья гражданина. Но, к сожалению, пока он не сделан. Надо подумать», – сказал он.

    Напомним, в среду Путин по видеосвязи открыл новые медобъекты в четырех регионах.

    Он призвал учитывать потребность в медучреждениях при застройке новых районов, а также заявил о необходимости внедрения цифровых технологий в медицине.

    18 февраля 2026, 20:30 • Новости дня
    Путин поручил контролировать исполнение планов по газификации регионов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства потребовал, чтобы профильные структуры тщательно следили за выполнением планов газификации.

    Глава государства отметил, что газификация является важным социально-экономическим проектом и требует постоянного контроля, передает ТАСС.

    «Конечно, такие вещи социально-экономического характера, как газификация, – нужно обязательно следить за тем, чтобы все это шло в соответствии с планами, которые у нас давно прописаны», – заявил Путин.

    В октябре Путин заявил о росте газификации России до 75%.

