Путин призвал учитывать потребность в медучреждениях при застройке новых районов

Tекст: Валерия Городецкая

«При планировании комплексной застройки новых микрорайонов, при формировании планов развития городов и населенных пунктов нужно обязательно учитывать потребности жителей в социальной инфраструктуре, в том числе в медицинских учреждениях», – заявил он во время церемонии открытия новых медобъектов, передает ТАСС.

Путин отметил, что именно на основании этих задач необходимо выстраивать взаимодействие с бизнесом, строительными компаниями и застройщиками.

Напомним, в среду Путин по видеосвязи открыл новые медобъекты в четырех регионах.

Ранее Путин заявил о ключевой роли здравоохранения в социальной политике России.