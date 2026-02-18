Музей Победы получил реликвии Героя России Ольги Качуры

Tекст: Елизавета Шишкова

Личные вещи и награды Героя Российской Федерации и Героя Донецкой Народной Республики Ольги Качуры были переданы на вечное хранение в Музей Победы, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Торжественная церемония прошла 18 февраля в зале «СВО. Zащитники Отечества». Генеральный директор Музея Победы Александр Школьник подчеркнул, что для музея большая честь получить реликвии такой легендарной женщины-командира, символа непокоренного Донбасса и непоколебимой веры в Победу.

Дочь Ольги Качуры, Елена Карабет, сохранила и передала в музей парадную и полевую форму, флаг «Ракетные войска и артиллерия России» с личной подписью «Корса», амуницию, рабочую тетрадь и награды, включая медали «Золотая Звезда» Героя России и Героя ДНР, орден «За заслуги перед Отечеством», знаки полного кавалера ордена «Георгиевский крест», медали «За отвагу» и «За храбрость».

Елена Карабет отметила, что каждая из этих реликвий хранит память о характере, вере и любви ее матери к Родине. Она подчеркнула: «Я хочу, чтобы будущие поколения знали правду о Донбассе и о женщинах, которые с оружием в руках встали на защиту справедливости».

Ольга Качура родилась в Донецке, служила в МВД, с апреля 2014 года защищала Донбасс как командир реактивного артиллерийского дивизиона, участвовала в рейдах под Славянском, обороне Горловки и сражении за Дебальцево. Она погибла 3 августа 2022 года в Горловке. Звание Героя России ей было присвоено посмертно, а ее дочь получила награду из рук президента.