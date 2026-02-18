  • Новость часаПутин заявил о совместном праздновании с Кубой 100-летия Фиделя Кастро
    18 февраля 2026, 19:54 • Новости дня

    Британские военные пожаловались на условия Крайнего Севера

    Глава ВВС Британии Смит пожаловался на трудности военных из-за холода

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военно-воздушные силы Британии могут столкнуться с нехваткой экипировки и сложностями эксплуатации техники на Крайнем Севере, сообщил их командующий Харри Смит.

    Глава военно-воздушных сил Британии Харви Смит в беседе с The Times рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются военные при работе на Крайнем Севере, на фоне планов Лондона увеличить военное присутствие в этом регионе, передает РИА «Новости».

    По его словам, британские ВВС отлично приспособились к операциям в жарком климате, однако не готовы столь же эффективно действовать при сильных морозах.

    «Крайний Север находится в центре нашего внимания, потому что это действительно сложный район для операций… Но я не уверен на 100%, что мы смогли бы сделать это при минус 30 градусах», – признал Харви Смит .

    Издание отмечает, что британским военным не хватает теплой одежды и специального оборудования для работы в условиях постоянного холода и полярной ночи. Кроме того, низкие температуры могут серьезно осложнить эксплуатацию боевых самолетов, в том числе из-за проблем с замерзанием смазочных материалов и ледяными наростами на технике.

    В самой Королевских ВВС также подтвердили, что испытывают нехватку подходящих материалов и оснащения, которые можно было бы быстро предоставить личному составу. По оценке британских военных, отсутствие необходимого снаряжения в условиях Крайнего Севера может негативно сказаться на выполнении боевых задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Кир Стармер обозначил укрепление безопасности в Арктике одним из приоритетов для Британии на переговорах с Дональдом Трампом.

    Ранее солдаты НАТО пожаловались на сложности при эксплуатации оружия в условиях сильных арктических морозов во время учений в северной Лапландии.

    В то же время, усиление военного присутствия НАТО в Арктике, по мнению посольства России в Дании, может изменить ситуацию в регионе.


    18 февраля 2026, 16:42 • Новости дня
    США за сутки перебросили на Ближний Восток 50 истребителей

    Axios: США за сутки нарастили группировку на Ближнем Востоке на 50 истребителей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские военные усилили свое присутствие на Ближнем Востоке, перебросив в регион 50 истребителей различных типов за последние сутки, пишут СМИ Штатов.

    Вооруженные силы США за последние 24 часа перебросили на Ближний Восток дополнительно 50 истребителей F-35, F-22 и F-16, передает ТАСС со ссылкой на портал Axios. В публикации отмечается, что Вашингтон продолжает значительно наращивать свои военные ресурсы в регионе, включая две авианосные ударные группы, примерно 12 кораблей, сотни истребителей и несколько комплексов противоракетной обороны.

    По данным Axios, в регион уже совершено более 150 военно-транспортных рейсов с вооружением и боеприпасами. В материале подчеркивается, что на фоне возможной военной операции в Иране, в США практически отсутствует общественная дискуссия о связанных рисках, несмотря на масштаб готовящихся действий.

    В публикации приводится мнение портала о том, что возможная операция «может стать одной из наиболее значимых военных интервенций США на Ближнем Востоке как минимум за десятилетие». Ранее представители Белого дома предупредили, что серьезно рассматривают возможность применения силы против Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири заявил, что Иран в случае необходимости способен быстро перекрыть Ормузский пролив. А верховный лидер Ирана Али Хаменеи отметил, что даже самая сильная армия может получить удар, после которого не оправится, и добавил, что президенту США Дональду Трампу не удастся уничтожить Исламскую Республику.

    Напомним, в Женеве на этой неделе прошел второй раунд непрямых переговоров между делегациями Ирана и США. Американский президент Дональд Трамп ранее предупреждал, что в случае незаключения сделки с Ираном страну ждут «травматичные и драматичные события».

    В свою очередь, секретарь Совета обороны Ирана Али Шамхани сообщил о высокой степени готовности военных страны и предупредил о мощном ответе на любые возможные нападения.

    18 февраля 2026, 12:42 • Новости дня
    Армянские военные присоединились к британским киберучениям Defence Cyber Marvel

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие Армении и сотрудники службы национальной безопасности республики присоединились к организованным Великобританией учениям в сфере кибербезопасности, сообщает пресс-служба британского посольства в Ереване.

    Военнослужащие Армении и сотрудники службы национальной безопасности республики присоединились к учениям Defence Cyber Marvel 2026, которые организовала Великобритания, передает РИА «Новости».

    В пресс-службе британского посольства в Ереване отметили, что эти учения объединили более 2,5 тыс. военных специалистов из 29 стран.

    В рамках мероприятия состоялась встреча посла Британии в Армении Александры Коул и военного атташе Томаса Шорленда Болла с армянскими и британскими участниками. В составе армянской делегации присутствуют представители министерства обороны, агентства информационных систем и службы национальной безопасности.

    В дипмиссии подчеркнули, что тренировки способствуют развитию доверительных отношений, углублению профессиональных навыков и укреплению общей приверженности безопасности и устойчивости. Также в посольстве подчеркнули, что Великобритания высоко оценивает оборонное сотрудничество с Арменией и взаимодействие в сфере безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США проводят активные попытки склонить Армению к смене внешнеполитического курса.

    Национальная гвардия штата Канзас начала военные учения на территории Армении.

    18 февраля 2026, 12:16 • Видео
    «Крупнейшая оплошность» канцлера Германии

    «Вполне вероятно, что это крупнейшая оплошность Фридриха Мерца на сегодняшний день», – заявил спецпосланник президента США Ричард Гренелл, комментируя политику канцлера Германии. Гренелл – доверенное лицо Дональда Трампа, и он знает, о чем говорит. Что же произошло?

    17 февраля 2026, 22:23 • Новости дня
    Генерал Тишков назвал цель использования Starlink в зоне СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военные применяли систему спутниковой связи Starlink для проведения операций по дезинформации противника в зоне СВО, что не повлияло на боевое управление, сообщил начальник Главного управления связи Вооруженных сил России Валерий Тишков.

    По словам генерала Тишкова, система спутниковой связи использовалась  отдельными подразделениями исключительно для введения противника в заблуждение, а также для нанесения ударов вглубь.

    «Должностные лица пунктов управления обеспечены всеми современными услугами связи отечественного производства. Система боевого управления функционирует устойчиво и гарантированно обеспечивает управление войсками и силами на фронте», – пояснил генерал информационной службе «Вести».

    Ранее заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что отключение терминалов Starlink не повлияло на систему управления российскими войсками в зоне спецоперации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Украина заявила об использовании Россией дронов с системой Starlink. Глава МИД Польши Сикорский обвинил Илона Маска в помощи России из-за появления российских дронов со связью Starlink.

    Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что российские дроны со связью Starlink пугают и Украину, и Европу.

    18 февраля 2026, 06:35 • Новости дня
    Зеленский: США передумали разрешать производство ракет для Patriot на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    США после обещаний лицензий на производство ракет для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на Украине, заявил в размещенном в его Telegram-канале видеообращении глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Украина несколько лет назад призывала Америку помочь создать в Европе достаточные запасы ракет, в частности, для ЗРК Patriot. Тогда были обещания лицензий, но Америка в итоге на это не пошла», – приводит его слова ТАСС.

    Зеленский добавил, что Украина продолжает со странами-соседями и коллегами по НАТО решать этот вопрос, который позволит защитить «всех нас, всю Европу». В частности, он упоминает Румынию и Польшу, которым Киев предлагал начать производство.

    Напомним, в январе Зеленский заявлял о договоренности с президентом США Дональдом Трампом по поставкам пакета ракет PAC-3 для систем Patriot, но через некоторое время пожаловался, что поставка ракет задерживается, поскольку Европа не оплачивает транш.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Financial Times узнала, что размещенные на Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot в январе оставались пустыми из-за нехватки у Киева ракет PAC-3 для них. Писториус пообещал Киеву ракеты PAC-3 в случае поставок от других союзников.

    При этом военный эксперт Анпилогов заявил газете ВЗГЛЯД о том, что обещание Германии поставить Украине пять ракет PAC-3 демонстрирует немощь.

    18 февраля 2026, 00:25 • Новости дня
    Командование ВСУ стало пополнять пехоту женщинами-военнослужащими

    Tекст: Катерина Туманова

    Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало пополнять подразделения пехоты женщинами-военнослужащими, рассказали представители российских силовых структур.

    «Еще один характерный показатель кадрового голода в ВСУ – отправка в механизированные подразделения военнослужащих-женщин. Об этом сообщают украинские пользователи в социальных сетях, которые обратили внимание на интервью военнослужащей ВСУ с позывным «Вирва», – приводит РИА «Новости» слова источника.

    Он уточнил, что служит «Вирва», как сообщают пользователи, в одной из пехотных частей и является там не единственной женщиной.

    В декабре 2025 года, согласно открытым источникам, в рядах ВСУ числилось около 70 тыс. женщин-военнослужащих. По данным на январь 2026 года, женщины составляли 21% офицерского состава ВСУ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, WSJ написала, что ВСУ превращается в короткую простыню, прикрывающей либо шею, либо ноги. Зеленский отыскал резерв для передовой в больницах и поликлиниках. Марочко в ноябре сообщал, что ВСУ начали отправку женщин в штурмовые подразделения.

    18 февраля 2026, 02:05 • Новости дня
    Посол Мешков заявил о французских нацистских подразделениях на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    В украинской армии сформированы целые подразделения, полностью состоящие из французских нацистов, что происходит при попустительстве властей Франции, сообщил посол России во Франции Алексей Мешков.

    «Французские неонацисты потянулись на украинский фронт, и есть даже целые подразделения, состоящие чисто из французских нацистов, и это утекло в прессу. Постарались по максимуму эту информацию замолчать, но, как говорится, иглы в мешке не утаить», – сообщил дипломат РИА «Новости».

    Мешков отметил, что здравомыслящие французы задумываются о том, что боевой опыт, полученный на Украине, может обернуться проблемами для Франции после возвращения этих людей на родину.

    Посол добавил, что во Франции есть законодательство, связанное с наемничеством, но в данном случае оно не применяется, да и к «отпускам» солдат и офицеров Иностранного легиона во Франции относятся снисходительно.

    «Присутствие французских фашистов на Украине есть. А любой военный на фронте – это боевая единица», – подчеркнул он.

    Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные уничтожают их на территории Украины. Иностранные наемники признавались в интервью, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях крайне мал.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, хакеры Beregini получили данные иностранных наемников ГУР Украины. Мирошник заявил о наплыве в ВСУ наемников из Латинской Америки. Киев обеспокоился сбором Парижем данных у французских наемников на Украине.

    18 февраля 2026, 14:59 • Новости дня
    Российский морпех сбил дрон ВСУ рюкзаком

    Морпех ВС России сбил дрон ВСУ рюкзаком

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащий морской пехоты ВС России рассказал, как смог отбить атаку вражеского дрона с помощью штурмового рюкзака, избежав ранений при взрыве.

    Командир взвода 336-го полка 120-й дивизии морской пехоты с позывным «Кейбер» рассказал РИА «Новости» о столкновении с вражеским дроном во время перехода по открытой местности.

    По его словам, на дистанции около 800 метров он встретил дрон, который начал заходить на атаку. Морпех отметил, что в этот момент у него был штурмовой рюкзак с боекомплектом и автомат. Он попытался поразить дрон выстрелами, но не попал, после чего решил действовать иначе. Он повесил автомат, слегка спустил рюкзак и приготовился к атаке.

    Когда дрон пошел в атаку, «Кейбер» метко ударил его рюкзаком, в результате чего дрон сдетонировал. «И он как раз спикировал на меня. А я рюкзаком на отмашку – и получается, как раз по нему попал. Он сработал, но меня не ранило. Все осколки прошли мимо», – подчеркнул он.

    После успешной нейтрализации дрона морпех добежал до следующей лесополосы и продолжил выполнение боевой задачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, расчет FPV-дронов-перехватчиков ивановских десантников группировки войск «Днепр» за время спецоперации на Украине уничтожил 193 тяжелых дрона ВСУ типа «Баба-яга».

    Ранее военнослужащий из Южного военного округа сбил украинский дрон, метнув в него свой автомат. А до этого российские военные использовали веревку для уничтожения дронов ВСУ.

    18 февраля 2026, 14:30 • Новости дня
    На западе Украины взорвали военкомат

    Взрыв прогремел в военкомате Коломыи на западе Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В помещении территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) в Коломые Ивано-Франковской области Украины произошел взрыв, повредивший здание, сообщили местные правоохранительные органы.

    В ночь на 18 февраля в здании территориального центра комплектования (военкомата) в городе Коломыя Ивано-Франковской области прогремел взрыв, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал «Общественное».

    По данным пресс-офицера областного военкомата, в результате происшествия никто не пострадал. «На месте работают следователи и взрывотехники», – заявили в сообщении.

    Служба безопасности Украины официально подтвердила, что взрыв произошел около 1.15 по местному времени (2.15 мск). В результате повреждено здание ТЦК, однако раненых и погибших нет. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники СБУ и полиции, которые выясняют все обстоятельства случившегося.

    Как отметило областное управление СБУ, расследование ведется по статье о теракте. Специалисты занимаются сбором улик и опросом возможных свидетелей. Подробности о характере взрывного устройства пока не разглашаются, сообщает ТАСС.

    Ранее в Одессе мужчина ударил ножом сотрудника территориального центра комплектования. До этого в Виннице неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам военкомата.

    Жители Киева отмечали, что сумма взятки сотрудникам ТЦК за освобождение от мобилизации достигла 20 тыс. долларов. Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники украинских военкоматов получают взятки за освобождение от службы, но продолжают отправлять людей в зону боевых действий.

    18 февраля 2026, 09:48 • Новости дня
    Офицер Сокол рассказал о модернизации формы российских военных

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Форма российских военнослужащих стала разнообразней, также она постоянно модернизируется для выполнения специфических боевых задач, сообщил офицер роты материального обеспечения Южной группировки войск с позывным Сокол.

    По его словам, форма российских военнослужащих стала более разнообразной и постоянно модернизируется для выполнения специфических боевых задач, передает ТАСС.

    Сокол отметил, что с началом спецоперации на Украине одежда стала предназначена для различных видов работ, требующих особых характеристик.

    Он подчеркнул, что современные комплекты формы «Новатор» пользуются высокой оценкой среди солдат благодаря износостойкости и адаптации к реальным условиям боевых действий. Такая экипировка помогает эффективнее справляться с задачами в зоне СВО.

    Сокол добавил, что подразделение материального обеспечения занимается также изготовлением специальных пончо-невидимок, которые защищают военнослужащих от обнаружения вражескими дронами с тепловизорами. «Наше подразделение шьет пончо для обеспечения безопасности нахождения на открытой местности военнослужащих при выполнении боевых задач, с помощью которых их не видно и не могут обнаружить вражеские дроны, оборудованные тепловизором», – заявил офицер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» провел успешные испытания нового комплекта обмундирования «Новатор» в зоне спецоперации на Украине.

    18 февраля 2026, 13:40 • Новости дня
    В России создали БПЛА для замены системы Starlink

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В России создан стратосферный беспилотник «Аргус», способный заменять спутниковую связь и глушить западные системы управления вооружением на больших высотах.

    Разработку и подготовку к испытаниям отечественного стратосферного беспилотника «Аргус» завершают российские инженеры, передают «Известия». Аппарат будет работать на высотах от 15 до 24 км, оставаясь вне досягаемости большинства привычных средств ПВО, включая комплексы «Игла» и «Верба». Попытка противника уничтожить дрон потребует применения ракет С-300 или Patriot, которые значительно дороже самого беспилотника.

    По словам руководителя проекта Николаса Оксмана, ключевая особенность «Аргуса» – питание от солнечной энергии, дающее возможность находиться в воздухе практически неограниченное время. Он способен зависать над нужным районом, не будучи привязан к орбите, в отличие от спутников. БПЛА может обеспечивать видеосвязь, координацию других дронов, а также действовать как универсальная «глушилка», подавляя спутниковую навигацию и связь западного вооружения.

    Эксперты подчеркивают своевременность проекта, отмечая при этом сложные гидрометеорологические условия стратосферы, где скорость ветра и ветровые нагрузки гораздо выше, чем в нижних слоях атмосферы. Ветеран связи ВС РФ Павел Сергеев заявил: «Ключевым вызовом для таких систем остаются сложные гидрометеорологические условия в стратосфере. Скорость перемещения воздушных масс на этих высотах значительно выше, чем в нижних слоях атмосферы, что создает колоссальные ветровые нагрузки на конструкцию с большим размахом крыла. Разработчикам предстоит доказать устойчивость аппарата в этих условиях».

    На данный момент завершена сборка уменьшенной версии «Аргуса» с размахом крыльев 7 метров. Летные испытания, назначенные на март, должны продемонстрировать аэродинамические характеристики конструкции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред СБ Дмитрий Медведев заявил, что в начале спецоперации на Украине Россия отставала от украинской стороны в производстве дронов, однако российская сторона разработала полный спектр беспилотников в короткие сроки.

    Эксперты отметили высокий уровень работы оборонно-промышленных предприятий России. В 2025 году в зоне спецоперации на Украине впервые продемонстрировали возможности новые образцы вооружений и военной техники.

    18 февраля 2026, 02:35 • Новости дня
    Марочко сообщил, что ВС России зачищают позиции ВСУ в лесу под Константиновкой

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие проводят зачистку украинских позиций в лесу под Константиновкой, при этом отмечается небольшое продвижение севернее Молочарки, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «В Новодмитровке мы зашли на украинские позиции, которые находились в лесистой местности. Сейчас идет зачистка. Параллельно с этим с восточной части города наши военнослужащие работают по украинским позициям, которые находятся на западных и северных окраинах данного населенного пункта», – сказал он ТАСС.

    Марочко указал на серьезное закрепление ВСУ в Новодмитровке, где возвел «довольно крепкие фортификационные сооружения». По его словам, за прошедшие  сутки в районе Константиновки российские бойцы улучшили тактическое положение к северу от поселения.

    «Постепенно наши военнослужащие разбирают укреп за укрепом украинских боевиков и продвигаются непосредственно в самой Константиновке. Исходя из того, что в населенном пункте находится довольно-таки серьезный контингент украинских боевиков и город является промышленным, – это вполне неплохие результаты», – резюмировал эксперт.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале февраля после удара по дамбе у Константиновки оказались отрезаны 3 тыс. боевиков ВСУ. «Мста-Б» уничтожила мост ВСУ возле Константиновки. ВС России отрезали от снабжения ВСУ в западной части Константиновки.

    18 февраля 2026, 19:50 • Новости дня
    ФРГ привлекла украинских военных инструкторов к работе в учебных центрах бундесвера
    ФРГ привлекла украинских военных инструкторов к работе в учебных центрах бундесвера
    @ Marcus Brandt/dpa/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские военные специалисты будут привлекаться к обучению в учебных центрах сухопутных войск Германии, детали соглашения пока не раскрываются, отмечают информагентства.

    Кабинет министров Германии подтвердил, что украинские инструкторы будут привлекаться к работе в учебных центрах сухопутных войск страны, передает РИА «Новости». Официальный представитель минобороны Натали Йеннинг заявила на брифинге, что в минувшую пятницу Германия и Украина подписали техническое соглашение, предусматривающее участие украинских военнослужащих в учебном процессе.

    Йеннинг отметила: «В рамках него мы планируем активно использовать опыт украинских военнослужащих в военных школах сухопутных войск». Подробности соглашения пока не раскрываются.

    По словам представителя минобороны, конкретные детали будут уточняться в ходе реализации соглашения. Она подчеркнула, что сейчас не может предоставить дополнительных данных, так как процесс оформления еще продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Spiegel сообщил о начале обучения немецких солдат украинскими военными, в рамках которого они будут обучать использованию беспилотников. Ранее Германия выделила 500 млн долларов на закупку американского вооружения для Киева.

    А канцлер ФРГ Фридрих Мерц на Мюнхенской конференции по безопасности подчеркнул стремление ФРГ стать самой мощной армией Европы.


    18 февраля 2026, 07:05 • Новости дня
    «Северяне» сообщили об авиаударе по казарме стрелков ВСУ в Краснополье

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» на Сумском направлении громят противника с авиацией, которая нарастила удары, как и артиллерия, противник активных действий не предпринимал, укрепляя оборонительные рубежи.

    «Для усиления оборонительных позиций в Краснопольском районе командование ВСУ перебросило на Сумское направление из ДНР 35 отдельный стрелковый батальон (ППД г. Тернополь). По казармам батальона в н.п. Краснополье российской авиацией нанесен авиаудар, в результате которого есть значительные потери среди личного состава», – сообщили бойцы неофициальному Telegram-каналу группа войск «Северный ветер».

    Кроме того, штурмовые группы «Северян» продвинулись на семи участках, в Краснопольском на трех и в Глуховском на трех, общее продвижение за сутки составило до 800 м.

    На Теткинском и Глушковском участках фронта интенсивно работали экипажи ВКС России, громя ВСУ в районе Ястребиного и в районе Волфино.

    На Харьковском направлении по тыловым позициям ВСУ активно работает авиация ВКС России и расчеты ударных БПЛА. У Старицы авиация уничтожила позиции 72 омбр ВСУ. «Северяне» продвинулись в прилегающих лесопосадках на двух участках и зачистили участок лесного массива.

    У Волчанских Хуторов штурмовики продвинулись на 100 м, заняв два домовладения, авиация и «Солнцепеки» отработали по позициям 159 омбр и 15 пого. Попытку контратаки российские бойцы выявили и пресекли.

    На Хатненском участке фронта штурм-группы расширяют зоны контроля около освобожденных населенных пунктов. Общее продвижение составило до 200 м. Авиация наносила удары по позициям ВСУ в районе Колодезного.

    «За сутки потери противника составили свыше 210 человек (из них более 130 в Сумской области и свыше 90 в Харьковской)», – отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, «Северяне» уничтожили на аэродроме Конотоп площадку запуска ударных БПЛА ВСУ. Марочко сообщил, что ВС России зачищают позиции ВСУ в лесу под Константиновкой.

    18 февраля 2026, 10:28 • Новости дня
    RTX Corp. нарастила темпы производства ракет после угроз Трампа

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская RTX Corp. сумела нарастить выпуск боеприпасов SM-6, преодолев проблемы с поставками двигателей после того, как на подрядчиков американского военного ведомства с критикой обрушился президент США Дональд Трамп.

    RTX Corp. улучшила показатели по поставкам ключевых ракет для ВМС США, однако ее работа все еще не полностью соответствует ожиданиям, передает Bloomberg.

    Агентство по управлению контрактами Пентагона охарактеризовало исполнение обязательств как «плохое по сравнению с ожиданиями», но отметило, что ситуация «улучшается».

    Ранее Трамп пригрозил разорвать отношения с подрядчиком, обвинив руководство в приоритете интересов акционеров над нуждами армии. RTX Corp. получила контракт на 1 млрд долларов на создание 625 ракет SM-6, но столкнулась с задержками двигателей от субподрядчика L3Harris.

    Сейчас темпы производства выросли: при плановом показателе девять ракет в месяц компания с июля выпускает в среднем 16 единиц. Конгресс утвердил выделение 378 млн долларов на закупку дополнительных партий этого вооружения.

    SM-6 остается единственной ракетой в арсенале США, способной поражать цели в воздухе, на земле и перехватывать баллистические снаряды. Главной задачей боеприпаса называют защиту кораблей от китайских противокорабельных ракет.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что не даст оборонным компаниям выплачивать дивиденды или выкупать собственные акции, пока они не станут больше инвестировать в производство и исследования.

    После этого у ряда оборонных подрядчиков, включая RTX Corp., снизились акции.

    18 февраля 2026, 14:22 • Новости дня
    Поставщик ВСУ украл 3,5 млн долларов и скрылся за границей

    Поставщик ВСУ украл миллионы долларов и скрылся за границей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный прокурор Украины сообщил о крупном мошенничестве с поставками некачественных баллистических очков для ВСУ и побеге подозреваемого.

    Поставщик баллистических очков для ВСУ похитил более 3,5 млн долларов и скрылся за границей. Об этом сообщил генеральный прокурор страны Руслан Кравченко, сообщает РИА «Новости».

    По его словам, руководитель частного предприятия заключил контракт с Минобороны Украины на поставку 100 тыс. пар баллистических очков. Пробная партия в две тысячи единиц была закуплена поставщиком в Германии, прошла все необходимые испытания и имела сертификацию. Однако оставшиеся 98 тыс. пар очков оказались без сертификатов, их происхождение неизвестно, а качество не соответствовало заявленным требованиям.

    Сумму ущерба Кравченко оценил в 154,8 млн гривен, что превышает 3,5 млн долларов. Имя подозреваемого не раскрывается. Известно, что он уже покинул страну и находится за границей.

    Ранее выяснилось, что руководитель финансовой службы одной из бригад ВСУ присвоил крупную сумму денег и потратил часть на азартные игры.

    До этого группа дезертиров из ВСУ украла гуманитарную помощь на 8 млн гривен, предназначенную населению подконтрольного Киеву Запорожья. А служба внешней разведки России заявила, что новая схема хищения денег Киевом связана с поставками артиллерийских боеприпасов ВСУ по чешской инициативе.

