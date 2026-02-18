Британские военные пожаловались на условия Крайнего Севера

Глава ВВС Британии Смит пожаловался на трудности военных из-за холода

Tекст: Тимур Шайдуллин

Глава военно-воздушных сил Британии Харви Смит в беседе с The Times рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются военные при работе на Крайнем Севере, на фоне планов Лондона увеличить военное присутствие в этом регионе, передает РИА «Новости».

По его словам, британские ВВС отлично приспособились к операциям в жарком климате, однако не готовы столь же эффективно действовать при сильных морозах.

«Крайний Север находится в центре нашего внимания, потому что это действительно сложный район для операций… Но я не уверен на 100%, что мы смогли бы сделать это при минус 30 градусах», – признал Харви Смит .

Издание отмечает, что британским военным не хватает теплой одежды и специального оборудования для работы в условиях постоянного холода и полярной ночи. Кроме того, низкие температуры могут серьезно осложнить эксплуатацию боевых самолетов, в том числе из-за проблем с замерзанием смазочных материалов и ледяными наростами на технике.

В самой Королевских ВВС также подтвердили, что испытывают нехватку подходящих материалов и оснащения, которые можно было бы быстро предоставить личному составу. По оценке британских военных, отсутствие необходимого снаряжения в условиях Крайнего Севера может негативно сказаться на выполнении боевых задач.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Кир Стармер обозначил укрепление безопасности в Арктике одним из приоритетов для Британии на переговорах с Дональдом Трампом.

Ранее солдаты НАТО пожаловались на сложности при эксплуатации оружия в условиях сильных арктических морозов во время учений в северной Лапландии.

В то же время, усиление военного присутствия НАТО в Арктике, по мнению посольства России в Дании, может изменить ситуацию в регионе.



