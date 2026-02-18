В Госдуме открылась выставка «Портрет Героя»

Tекст: Елизавета Шишкова

Торжественное открытие выставки «Портрет Героя» прошло в Госдуме. Экспозиция стала частью Всероссийской акции проекта #КиберЛюди, призванной сохранить память о защитниках Родины и передать ее следующим поколениям через искусство, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

На мероприятии присутствовали юные художники, общественные деятели, представители власти и сами герои современности. Куратор проекта, депутат Мария Василькова, подчеркнула: «Этот проект уникален тем, что он позволяет через прямой и откровенный диалог между нашими героями и подрастающим поколением формировать доверие. Очень важно, чтобы дети и подростки слышали истории конкретных героев, могли задать волнующий их вопрос и получить честный ответ».

Особое внимание гостей привлекли работы из Иркутской области, выполненные углем в рамках проекта «Уголь земли Русской». Министр культуры Иркутской области Олеся Полунина отметила, что портреты показывают самоотверженность и мужество земляков, а регион гордится вкладом в масштабную экспозицию. Важной частью события стала поддержка президента Российской академии художеств Василия Церетели, который возглавил наблюдательный совет акции.

«Для нас это большая честь и огромная ответственность. Именно Российская академия художеств, её экспертный совет и ведущие академики взяли на себя высокую миссию проводить профессиональный отбор работ для итоговой книги-альбома акции, который мы назвали «Книга потомкам», – отметила Мария Василькова.

Вице-президент академии Татьяна Кочемасова отметила, что выставка объединяет поколения и символизирует единство народов России. Руководитель проекта #КиберЛюди Ангелина Светик назвала выставку мостом между поколениями, а капитан и дважды кавалер Ордена Мужества Павел Якушев выступил с речью о настоящем значении подвига.

Ключевым результатом стала презентация видеоролика, рассказывающего о героях, который уже увидели тысячи школьников. Мария Василькова подчеркнула, что проект вовлек более 20 тыс. детей и подростков, а героями акции стали более тысячи ветеранов и участников СВО. Организаторы отмечают, что акция реализуется при поддержке Министерства обороны и Фонда «Защитники Отечества», что помогает оказывать помощь ветеранам и реализовывать патриотические инициативы.