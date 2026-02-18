  • Новость часаПутин заявил о совместном праздновании с Кубой 100-летия Фиделя Кастро
    18 февраля 2026, 18:38 • Новости дня

    Снегопад в Москве ослабеет к вечеру четверга, но продолжится в ночь на пятницу

    Tекст: Денис Тельманов

    Синоптики прогнозируют ослабление снегопада в столице к вечеру четверга, однако ночью ожидается новый этап осадков с сильным ветром.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в четверг на Москву окажет влияние новый южный циклон, который принесет очередной снегопад,  передает РИА Новости.

    Леус уточнил: «В Новой Москве снегопад начнется в 03.00-04.00, на юге области еще раньше: около 01.00-02.00. В центр столицы снегопады доберутся после 05.00-06.00. Скорость юго-восточного, восточного ветра в порывах будет достигать 11-16 метров в секунду, а температура днем повысится до минус пяти – минус семи градусов. Менее интенсивными снегопады станут в вечерние часы, но и в ночь на пятницу еще продолжатся».

    Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил изданию, что пик снегопада в Москве ожидается в четверг к середине дня, между 09.00 и 15.00, когда осадки будут наиболее интенсивными.

    Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что городские службы уже готовятся к сильной метели, которая может принести за сутки более 70% месячной нормы осадков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Москве ожидается значительный рост высоты снежного покрова из-за мощного снегопада.

    В среду в Москве прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без осадков и температурой до минус 10 градусов.

    На северо-востоке Якутии, в Магаданской области и на Чукотке ночные морозы достигают отметки минус 45 градусов, ожидается снижение температуры до рекордных значений.

    17 февраля 2026, 01:10 • Новости дня
    По факту избиения жителя Москвы иностранцами возбуждено дело

    Tекст: Катерина Туманова

    В столичном управлении Следственного комитета России сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, в ходе которого местного жителя избила группа молодых людей.

    «В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что в одном из районов на территории города Москвы, группа молодых людей, грубо нарушая общественный порядок и желая противопоставить себя окружающим, а также продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним, напала и избила местного жителя», – сказано в Telegrаm-канале столичного ГСУ СК России.

    Там добавили, что уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).

    При этом подробности происшествия сообщил источник ИА «Регнум», который заявил, что на Бауманской улице группа приезжих молодые людей избила мужчину за замечание. Приезжие нарушали общественный порядок, отчего прохожий сделал им замечание, на что получил нецензурную ругань в ответ.

    Местный житель обозвал их обидным для них словом, обозначающим понаехавших иностранцев из ближнего зарубежья, за что все они набросились на мужчину и стали избивать.

    Один из приезжих снимал всё на видео, в том числе, как упавшего мужчину продолжили избивать ногами.

    Следователи проводят следственные действия для установления участников и обстоятельств произошедшего.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, распылившего газ в метро Москвы хулигана вернули из Черногории в Россию. Назван наиболее распространенный вид преступлений в России. Двух девушек разыскали и оштрафовали за оскорбление белгородцев.

    16 февраля 2026, 20:25 • Новости дня
    Мошенники придумали схему обмана людей с помощью снегопада

    МВД предупредило москвичей о новой схеме обмана при уборке снега

    Мошенники придумали схему обмана людей с помощью снегопада
    @ Patrick Pleul/dpa/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве фиксируют случаи, когда мошенники под видом уборщиков снега выманивают предоплату у граждан, предоставляя поддельные документы.

    О росте случаев мошенничества с объявлениями об уборке и вывозе снега сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, передает РИА «Новости». По ее словам, злоумышленники размещают в социальных сетях и мессенджерах объявления, в которых предлагают услуги по уборке снега. Мошенники предоставляют поддельные договоры и документы, согласовывают дату, время и количество техники, а также ее государственные регистрационные знаки.

    «Они предоставляют поддельные договоры и сопроводительные документы, согласовывают дату и время работ, количество единиц техники и даже ее государственные регистрационные знаки», – рассказала Волк.

    После получения предоплаты мошенники прекращают связь с жертвами, блокируют аккаунты и телефоны, а граждане теряют сотни тысяч рублей.

    Для предотвращения подобных ситуаций Волк рекомендовала проверять контрагентов через официальные информационные ресурсы, такие как ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

    Она также советует лично встречаться с исполнителем перед подписанием договора, вносить предоплату только после заключения соглашения и использовать безопасные формы расчета, например, аккредитив или оплату после выполнения работ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за последние 11 месяцев в России зарегистрировали более 244 тыс. киберпреступлений с использованием мессенджеров.

    Общая сумма ущерба от киберпреступлений достигла почти 300 млрд рублей.

    Злоумышленники начали массовую рассылку поддельных писем в коммерческие организации от имени Общероссийского народного фронта с требованиями перевести деньги на нужды военных.

    Аферисты стали использовать специальные программы под предлогом «ускорения приложений», «разблокировки» и «снятия ограничений».

    18 февраля 2026, 12:16 • Видео
    «Крупнейшая оплошность» канцлера Германии

    «Вполне вероятно, что это крупнейшая оплошность Фридриха Мерца на сегодняшний день», – заявил спецпосланник президента США Ричард Гренелл, комментируя политику канцлера Германии. Гренелл – доверенное лицо Дональда Трампа, и он знает, о чем говорит. Что же произошло?

    17 февраля 2026, 12:03 • Новости дня
    Москвичей предупредили о предстоящей самой холодной ночи года

    Гидрометцентр: Москву и Подмосковье ждет одна из самых холодных ночей года

    Москвичей предупредили о предстоящей самой холодной ночи года
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Температура в Москве этой ночью может опуститься до минус 22 градусов, а в некоторых районах Подмосковья ожидается мороз до минус 26 градусов, сообщил Гидрометцентр.

    Одна из самых холодных ночей с начала года ожидается в Москве и Подмосковье, передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра.

    По словам специалистов, в ночь на 18 февраля температура в столице местами может опуститься до минус 22 градусов, а в отдельных районах Подмосковья – до минус 26 градусов.

    Синоптики отмечают, что мороз усилится на фоне облачной погоды с прояснениями и в основном без осадков. Однако в некоторых районах возможны туман и изморозь. В целом, ночью температура в Москве будет около минус 18-20 градусов, а по области – от минус 18 до минус 23.

    Днем в среду, 18 февраля, в Подмосковье местами возможен небольшой снег. При этом температура воздуха в столице составит минус 8-10 градусов, а в области – от минус 7 до минус 12.

    На главной метеостанции Москвы, расположенной на ВДНХ, самой холодной оказалась ночь на 3 февраля, когда температура достигла минус 21,6 градуса. Перед этим, 31 января, было зафиксировано минус 20,4 градуса.

    В Гидрометцентре ранее объяснили, что кратковременное усиление морозов связано с влиянием северного антициклона. Синоптики подчеркивают, что чередование южных снежных циклонов и сухого северного антициклона определяет неустойчивую погоду на нынешней неделе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики пообещали москвичам облачный и морозный вторник.

    В некоторых регионах России температуры во вторник достигнут минус 40 градусов.

    Метеорологи ранее отметили погодные аномалии в европейской части страны.

    17 февраля 2026, 00:03 • Новости дня
    Суд в Москве вернул ранее изъятые картины Международному центру Рерихов

    Tекст: Катерина Туманова

    Мосгорсуд удовлетворил жалобу Международного центра Рерихов на совершенное ранее изъятие в пользу государства 272 картины Николая Рериха и его сыновей Святослава и Юрия по иску прокуратуры.

    «Судебное постановление полностью отменено», – приводит слова представителя суда РИА «Новости».

    Ранее Останкинский районный суд Москвы решением от 2 июля 2025 года по иску столичной прокуратуры признал картины бесхозяйным имуществом и передал их в собственность государства.

    Международная общественная организация «Международный центр Рерихов» с решением суда не согласилась и подала жалобу в Мосгорсуд, указав, что центр – собственник картин, которого не привлекли к участию в суде первой инстанции.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Мосгорсуд вернул участок и дом экс-замглавы Минобороны Иванову. Блогеру Лерчек вернули ключи от Rolls-Royce из-за плесени в салоне.


    16 февраля 2026, 11:49 • Новости дня
    Пожарные спасли 16 человек из огня на северо-западе Москвы
    Пожарные спасли 16 человек из огня на северо-западе Москвы
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Спасатели вывели из горящего здания в российской столице 16 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России в понедельник.

    Пожар начался на 1-м Магистральном тупике, дом 10, корпус 1, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Из огня вызволили 16 человек, продолжается тушение возгорания.

    Отмечается, что огонь фиксируется на четвертом этаже здания.

    Ранее при возгорании в жилом доме в центре столицы пострадали восемь человек.

    15 февраля 2026, 22:57 • Новости дня
    ПВО сбила летевший на Москву беспилотник
    ПВО сбила летевший на Москву беспилотник
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Летевший на Москву беспилотник был сбит системами ПВО, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву», - говорится в сообщении Собянина в Max.

    На место падения обломков прибыли сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО ликвидировали более 40 украинских дронов самолетного типа с 18.00 до 20.00 мск над регионами России, включая московский регион.

    18 февраля 2026, 09:41 • Новости дня
    Москвичи пожаловались на угрозы и драки с контролерами в транспорте

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице участились конфликты в общественном транспорте, жители города жалуются, что спорные ситуации сопровождаются угрозами физической расправы.

    Число дорожных конфликтов возросло на фоне увеличения штрафа за неоплаченный проезд до 5 тыс. рублей, передает Msk1.ru.

    Один из резонансных случаев связан с сотрудницей, которая в ответ на грубость пообещала пассажиру физическую расправу.

    «Сейчас я морду тебе разобью, и ты будешь моим папочкой, понял? Ты мою маму знаешь? Я тебе за маму сейчас кадык оторву», – заявила женщина на видеозаписи.

    В ГКУ «Организатор перевозок» позже пояснили, что мужчина спровоцировал конфликт, однако служебную проверку все же назначили.

    Другие инциденты касались оскорблений студента без билета и блокирования пассажира в салоне трамвая. При этом агрессию проявляют и горожане: против мужчины, избившего контролера в электробусе, возбудили уголовное дело с наказанием до десяти лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в ноябре назначил условный срок мужчине за нападение на контролера в московском автобусе.

    До этого на маршруте безбилетный пассажир распылил газовый баллончик в сторону сотрудников «Организатора перевозок».

    Также в подмосковной электричке трое мужчин устроили драку с ножом после отказа оплатить проезд.

    18 февраля 2026, 07:40 • Новости дня
    Эксперты нашли позитив в замерзании Ладожского озера

    Экологи назвали полное замерзание Ладожского озера позитивным для нерп

    Эксперты нашли позитив в замерзании Ладожского озера
    @ Konstantin Mikhailov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Несмотря на суровую для человека погоду, для балтийской и ладожской нерпы сложились благоприятные условия, каких не было почти десять лет, сообщили специалисты Фонда друзей балтийской нерпы.

    «Впервые с 2017 года полностью замерзла восточная часть Финского залива, и целиком покрылось льдом Ладожское озеро. Такая ледовая обстановка – настоящий подарок для ластоногих, которым для размножения необходимы обширные ледовые поля», – сообщили эксперты в Telegram-канале «Водоканал Санкт-Петербурга».

    По словам основателя Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслава Алексеева, за последние восемь лет нынешняя зима – самая благоприятная для животных.

    «Мы не ожидаем большого количества пациентов в этом сезоне, но будем внимательно следить за развитием ситуации. Все может измениться, если весна будет ранней и резкой», – отметил Алексеев.

    При этом синоптик Александр Колесов сообщал, что продолжением морозной погоды на северо-западе страны стало замерзание Ладожского озера.

    «На это и рассчитывали на прошлой неделе, а теперь можно констатировать, что ледяной покров на Ладоге составляет 100 % от площади озера», – написал он в Telegram-канале.

    Ладожское озеро замерзает каждую зиму, но не каждую замерзает полностью, как в этот раз, поэтому метеорологи отмечают это явление как одно из примечательных.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, январь в Гренландии стал самым теплым за всю историю. Австриец Свобода рассказал о самом сильном морозе в зимней Сибири.

    Синоптик Леус рассказал о погоде в Москве на масленичной неделе с 16 февраля

    16 февраля 2026, 20:48 • Новости дня
    Пробки в Москве достигли максимального уровня из-за снегопада
    Пробки в Москве достигли максимального уровня из-за снегопада
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Вечером понедельника движение в столице оказалось практически парализовано из-за сильного снегопада и неблагоприятных погодных условий.

    По данным сервиса «Яндекс.Карты», вечером в понедельник пробки в Москве достигли 10 баллов на фоне обильного снегопада. Самые серьезные заторы зафиксированы в центре столицы, а также на северо-востоке, востоке, юго-западе и северо-западе Садового кольца, сообщает РИА Новости.

    Автомобилисты вынуждены стоять на таких улицах, как Кремлевская, Москворецкая, Дербеневская набережные, Тверской и Сретенский бульвары, Якиманский проезд, улица Яузская, Неглинная, Лосиновская, Новый Арбат, Остоженка, Знаменка, Сретенка, а также на Малом Каменном и Новоспасском мостах.

    Пробки также отмечаются по большей части Третьего транспортного кольца, особенно на северо-востоке города. На МКАД и вылетных магистралях наиболее сложная ситуация сложилась на юго-западе и северо-востоке Москвы.

    По информации Гидрометцентра, в Москве до 21.00 действует «желтый» уровень погодной опасности, а в Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение по Московской кольцевой дороге оказалось остановлено из-за сильного снегопада и многокилометровых пробок.

    Село Териберка оказалось отрезано от Мурманска в результате сильной метели и снежных заносов.

    На востоке Московской области технические неполадки и низкие температуры привели к утренним задержкам пригородных поездов.

    16 февраля 2026, 20:40 • Новости дня
    При пожаре в хостеле на севере Москвы пострадали девять человек

    СК: При пожаре в хостеле на севере Москвы пострадали девять человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате пожара в хостеле, расположенном в 1-м Магистральном тупике на севере Москвы, пострадали девять человек, сообщили в столичном ГСУ СК России.

    Погибших в результате инцидента нет, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    «В результате произошедшего погибших нет. Девять постояльцев хостела получили травмы различной степени тяжести, восемь из которых были доставлены в городские медицинские учреждения для оказания квалифицированной медицинской помощи», – говорится в публикации.

    Напомним, в понедельник столичные пожарные спасли на пожаре 16 человек. По предварительной причине, пожар начался из-за аварийной работы электрического оборудования.

    По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

    15 февраля 2026, 21:54 • Новости дня
    Власти Курской области ограничили подвоз детей в школы из-за снегопада

    Tекст: Ольга Иванова

    В связи с ожидаемым снегопадом и резкими перепадами температуры в Курской области в понедельник школьников, пользующихся автобусами, переведут на дистанционное обучение, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

    Власти Курской области ограничат подвоз школьников в понедельник из-за ухудшения погодных условий, передает РИА «Новости». Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн, отметив, что решение принято по рекомендации УГАИ региона.

    «По рекомендации УГАИ Курской области завтра ограничим подвоз школьников в муниципалитетах. Те, кого забирают и довозят школьные автобусы, в понедельник будут заниматься в дистанционном формате,» – заявил глава региона. Он подчеркнул, что ожидается сильный снегопад и сложная обстановка на дорогах, вызванная перепадами температуры.

    По словам Александра Хинштейна, безопасность детей стала главным приоритетом при принятии решения. Ожидается, что ограничение коснется только тех школьников, которые ежедневно пользуются школьными автобусами. Для них обучение в ближайший рабочий день организуют в дистанционном формате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за сильной метели и снежных заносов село Териберка оказалось отрезано от Мурманска. Водителей попросили вернуться обратно в населенный пункт.

    17 февраля 2026, 15:14 • Новости дня
    Суд оставил в силе заочные сроки для четырех экс-депутатов Москвы

    Утвержден приговор четырем бывшим депутатам Москвы за работу в нежелательной НПО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывшие депутаты Москвы заочно получили по четыре года колонии общего режима и пятилетний запрет на администрирование сайтов за участие в признанной нежелательной организации.

    Суд отклонил апелляционные жалобы и оставил без изменений заочный приговор Илье Азару (иноагент), Игорю Глеку, Елене Русаковой и Сергею Власову, сообщает прокуратура Москвы. Все четверо получили заочно по четыре года лишения свободы в колонии общего режима по части третьей статьи 284.1 УК РФ – за организацию деятельности иностранной или международной организации, признанной нежелательной в России.

    Также каждого из осужденных лишили права заниматься администрированием сайтов и электронных сетей, включая интернет, сроком на пять лет. В сообщении прокуратуры говорится: «С учетом позиции прокуратуры Москвы оставлен без изменения обвинительный приговор бывшим муниципальным депутатам Игорю Глеку, Илье Азару, Елене Русаковой и Сергею Власову... Жалобы осужденных оставлены без удовлетворения».

    Суд установил, что Глек был сопредседателем организации «Депутаты Мирной России» (ФРГ), а Азар, Русакова и Власов входили в управляющий совет. По версии следствия, находясь за границей, они публиковали статьи на сайте организации и проводили мероприятия, направленные на сохранение ее структуры и влияние в России.

    Осужденные были заочно арестованы и объявлены в розыск. Приговор вступил в законную силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре 2025 года Илья Азар (признан в РФ иноагентом) получил четыре года колонии заочно и пятилетний запрет на администрирование сайтов по обвинению в организации работы нежелательной организации.

    Ранее, в апреле прошлого года в Москве у лидеров «Депутатов мирной России» прошли обыски. А в августе 2024 года Генпрокуратура признала деятельность неправительственной организации «Депутаты Мирной России», созданной в Германии, нежелательной в России.


    16 февраля 2026, 11:41 • Новости дня
    Синоптик спрогнозировал обновление зимнего максимума снега в Москве

    Синоптик Леус: Высота снежного покрова в Москве может обновить зимний максимум

    Tекст: Мария Иванова

    На этой неделе Москву ожидают сильные снегопады из-за южных циклонов, высота снежного покрова может превысить нынешний зимний максимум в 61 см, сообщил синоптик Михаил Леус.

    Высота снежного покрова в Москве на этой неделе может достичь рекордных значений для текущей зимы, сообщил синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

    По его словам, «сильные снегопады уже в Подмосковье, и это только начало». Уже с утра юг столичного региона накрыл снег, который принес активный циклон балканского происхождения, а к девяти часам утра снег зафиксировали и в центре Москвы.

    В течение дня циклонический вихрь «Вивиан», так его назвали немецкие метеорологи, принесет осадки на всю территорию столичного региона. Основная масса снега выпадет на юге и юго-востоке Подмосковья – до 9-14 мм, что близко к трети месячной нормы февраля. Снегопады будут сопровождаться порывистым ветром и метелями, ухудшающими видимость до 1-1,5 км.

    Однако уже вечером снегопады ослабеют, станут кратковременными и локальными, а к ночи и вовсе прекратятся. Во вторник в Москве ожидается резкое похолодание: ночью температура опустится до минус 15-19 градусов, днем не выше минус 8-10 градусов, а пик морозов придется на среду, когда ночью столбики термометров приблизятся к минус 20.

    В четверг температура вновь повысится, а в столицу придет новый южный циклон, который принесет свежий снег – объем осадков может достигнуть трети – половины от месячной нормы, а прирост снежного покрова составит до 10-15 см.

    Как отмечает Леус, «в финале рабочей недели высота снежного покрова в Москве может обновить максимум нынешней зимы», который сейчас составляет 61 см и был зафиксирован 30 января.

    Ранее сообщалось, что температура воздуха в начале недели опустится на шесть-семь градусов ниже нормы.

    Синоптики предупредили, что в европейской части России ожидаются погодные аномалии.

    17 февраля 2026, 13:14 • Новости дня
    Пожарные спасли десять человек при пожаре в многоэтажном доме Москвы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Десять человек, включая ребенка, были спасены пожарными при пожаре в 17-этажном жилом доме на востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

    Возгорание произошло на четвертом этаже здания по адресу Напольный проезд, 6. Ранее сообщалось о восьми спасенных, передает РИА «Новости».

    В пресс-службе столичного главка МЧС России отметили: «По уточненным данным, спасены десять человек, в том числе ребенок». Открытый огонь удалось быстро локализовать, жертв и серьезно пострадавших нет.

    Ранее сообщалось, что в одном из многоэтажных домов в Норильске при пожаре погиб один человек, несколько пострадали.

    17 февраля 2026, 12:58 • Новости дня
    В пансионате Москвы три человека скончались от пневмонии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В деревне Пенино в столице три постояльца пансионата скончались от пневмонии, сообщили в Главном следственном управлении СК по городу.

    Постояльцы массово заболели пневмонией из-за антисанитарных условий, у них развилась острая инфекция верхних дыхательных путей, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    26 человек были госпитализированы, трое из них скончались.

    Уголовное дело расследуют по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

    Фигурантом дела выступает владелец пансионата, это женщина, ее поместили под домашний арест.

    По версии следствия, бизнесмен устроила пансионат для пожилых на участке в Пенино. При этом Роспотребнадзор не уведомляли о предпринимательской деятельности по проживанию, питанию и бытовому обслуживанию.

    Допускались многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Еда поступала без товарно-сопроводительной документации, у персонала не было медкнижек. Вместе с приготовлением еды проводился ремонт.

    Ранее в Кемеровской области девяти человек психоневрологического интерната скончались после массового заражения гриппом группы А и пневмонией.

