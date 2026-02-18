  • Новость часаПутин заявил о совместном праздновании с Кубой 100-летия Фиделя Кастро
    18 февраля 2026, 18:07 • Новости дня

    Россия и Иран подписали новые соглашения о стратегическом партнерстве

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Тегеране представители России и Ирана обсудили расширение сотрудничества в энергетике и торговле, отметив рост двустороннего товарооборота на 13% за 11 месяцев.

    Заседание Российско-Иранской межправкомиссии прошло под председательством главы Минэнерго России Сергея Цивилева и министра нефти Ирана Мохсена Пакнежада, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Цивилев отметил рост двустороннего товарооборота на 13% за 11 месяцев прошлого года. В числе ключевых тем заседания стало сотрудничество в энергетике, особенно в мирном атоме. «Продолжается строительство второго и третьего энергоблока АЭС «Бушер». Также мы прорабатываем строительство еще нескольких блоков большой и малой мощности на территории Ирана. Для этого у нас создана совместная рабочая группа, которая через три месяца должна предоставить на утверждение свои предложения», – заявил Цивилев.

    Стороны подчеркнули взаимную заинтересованность в импорте газа из России, отметив близость к завершению переговоров. Значительное продвижение отмечено в проекте строительства Международного транспортного коридора «Север – Юг», окончательное соглашение по которому планируется подписать 1 апреля в России. Уже сейчас по коридору осуществляется поставка продукции на территорию Ирана.

    Обсуждались также вопросы в сферах образования, сельского хозяйства и космоса. Цивилев сообщил о быстром развитии совместных программ по освоению космоса и выразил соболезнования народу Ирана в связи с недавними трагическими событиями.

    В завершение стороны подписали итоговый протокол заседания, а также меморандумы о взаимопонимании в сферах аккредитации, технического регулирования, занятости и нефтяной промышленности.

    17 февраля 2026, 21:42 • Новости дня
    WSJ: Иран готов вывезти часть урана в Россию
    WSJ: Иран готов вывезти часть урана в Россию
    @ Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские власти якобы готовы временно прекратить производство ядерного топлива и передать часть накопленных материалов третьей стороне, сообщили американские СМИ со ссылкой на дипломатические источники.

    Иранские чиновники в разговорах с региональными партнерами сообщили о возможности заморозки производства на срок до трех лет, пишет Wall Street Journal, передает ТАСС.

    В публикации отмечается, что в Тегеране допускают возможность передачи части своих запасов «третьей стороне, такой как Россия».

    Глава иранского МИД Аббас Аракчи по итогам переговоров в Женеве отметил прогресс в диалоге с Вашингтоном. Стороны достигли взаимопонимания по ряду вопросов, которые могут стать основой будущего соглашения по ядерной программе.

    Ранее сообщалось, что Вашингтон и Тегеран завершили переговоры по ядерной программе в Женеве.

    16 февраля 2026, 13:03 • Новости дня
    Иран передал подрядчику из России землю для ж/д коридора «Север – Юг»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иран передаст российскому подрядчику 125 километров территории для строительства железной дороги в рамках международного транспортного коридора (МТК) «Север – Юг», заявил генеральный директор по связям с Европой, Америкой и СНГ министерства нефти Мостафа Барзегар.

    По его словам, Иран передаст российскому подрядчику 125 километров земли для строительства железной дороги на участке Решт – Астара в рамках международного транспортного коридора «Север – Юг», сообщает РИА «Новости».

    Барзегар добавил, что земли будут официально переданы на заседании совместной ирано-российской комиссии по экономическому сотрудничеству.

    Заседание межправкомиссии стартовало 16 февраля и будет продолжаться до 18 февраля.

    Коридор «Север – Юг» – это мультимодальный маршрут протяженностью 7,2 тыс. км, соединяющий Петербург и индийский порт Мумбаи. Он включает транскаспийский, западный и восточный маршруты, которые связывают железные дороги и порты России, Ирана и других стран региона.

    Документы о достройке ключевого участка Решт – Астара были подписаны Россией и Ираном в мае 2023 года. Общая стоимость проекта составляет 1,6 млрд евро, из которых 1,3 млрд евро – кредит России, остальное финансирует иранская сторона. Протяженность строящейся железной дороги составит около 160 км, уточнили иранские власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о сотрудничестве России и Ирана в сфере атомной энергетики и инфраструктурных проектов.

    Иран выкупил более 100 км земли для строительства автодороги Решт – Астара.

    Иран передал России 34 км земли для возведения железной дороги.

    18 февраля 2026, 12:16 • Видео
    «Крупнейшая оплошность» канцлера Германии

    «Вполне вероятно, что это крупнейшая оплошность Фридриха Мерца на сегодняшний день», – заявил спецпосланник президента США Ричард Гренелл, комментируя политику канцлера Германии. Гренелл – доверенное лицо Дональда Трампа, и он знает, о чем говорит. Что же произошло?

    18 февраля 2026, 16:42 • Новости дня
    США за сутки перебросили на Ближний Восток 50 истребителей

    Axios: США за сутки нарастили группировку на Ближнем Востоке на 50 истребителей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские военные усилили свое присутствие на Ближнем Востоке, перебросив в регион 50 истребителей различных типов за последние сутки, пишут СМИ Штатов.

    Вооруженные силы США за последние 24 часа перебросили на Ближний Восток дополнительно 50 истребителей F-35, F-22 и F-16, передает ТАСС со ссылкой на портал Axios. В публикации отмечается, что Вашингтон продолжает значительно наращивать свои военные ресурсы в регионе, включая две авианосные ударные группы, примерно 12 кораблей, сотни истребителей и несколько комплексов противоракетной обороны.

    По данным Axios, в регион уже совершено более 150 военно-транспортных рейсов с вооружением и боеприпасами. В материале подчеркивается, что на фоне возможной военной операции в Иране, в США практически отсутствует общественная дискуссия о связанных рисках, несмотря на масштаб готовящихся действий.

    В публикации приводится мнение портала о том, что возможная операция «может стать одной из наиболее значимых военных интервенций США на Ближнем Востоке как минимум за десятилетие». Ранее представители Белого дома предупредили, что серьезно рассматривают возможность применения силы против Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири заявил, что Иран в случае необходимости способен быстро перекрыть Ормузский пролив. А верховный лидер Ирана Али Хаменеи отметил, что даже самая сильная армия может получить удар, после которого не оправится, и добавил, что президенту США Дональду Трампу не удастся уничтожить Исламскую Республику.

    Напомним, в Женеве на этой неделе прошел второй раунд непрямых переговоров между делегациями Ирана и США. Американский президент Дональд Трамп ранее предупреждал, что в случае незаключения сделки с Ираном страну ждут «травматичные и драматичные события».

    В свою очередь, секретарь Совета обороны Ирана Али Шамхани сообщил о высокой степени готовности военных страны и предупредил о мощном ответе на любые возможные нападения.

    17 февраля 2026, 14:36 • Новости дня
    Иран и США начали обсуждать детали снятия санкций

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Переговоры между Ираном и США в Женеве перешли к конкретному обсуждению деталей по вопросам снятия санкций и развития ядерной программы.

    Иран и США начали детальное обсуждение вопросов, связанных с ядерной программой и снятием санкций. Как заявил агентству IRNA представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, переговоры проходят в очень серьезной атмосфере, пишет ТАСС.

    «Переговоры очень серьезные. Мы уже приступили к обсуждению деталей по обоим вопросам: и касательно ядерной программы, и снятия санкций», – подчеркнул Багаи. По его словам, стороны настроены на конструктивный диалог, чтобы достичь прогресса по обоим направлениям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, второй раунд непрямых переговоров между делегациями Ирана и США проходит в здании дипломатической миссии Омана в Женеве.

    Ранее во вторник сообщалось, что делегация США получила от главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси и главы МИД Омана Бадра аль-Бусаиди официальную позицию Тегерана по вопросам ядерной программы и санкций.

    В то же время, верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что даже самая сильная армия может получить удар, после которого не оправится, и что президенту США Дональду Трампу не удастся уничтожить Исламскую Республику.

    17 февраля 2026, 20:32 • Новости дня
    Иран сообщил о закрытии части Ормузского пролива из-за учений

    Tекст: Ольга Иванова

    Иранское агентство Fars сообщило о временном перекрытии части Ормузского пролива из-за проведения военных учений «Умный контроль над Ормузским проливом».

    Иран временно перекроет часть Ормузского пролива для проведения военных учений, передает РИА «Новости». Как сообщает иранское агентство Fars, эти меры связаны с маневрами под названием «Умный контроль над Ормузским проливом».

    В агентстве уточнили: «Сегодня на военно-морских учениях «Умный контроль над Ормузским проливом» на несколько часов будут перекрыты некоторые районы Ормузского пролива для соблюдения правил безопасности и судоходства». Власти Ирана подчеркивают, что перекрытие пролива осуществляют исключительно для защиты судоходства и предотвращения возможных инцидентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий ВМС КСИР Алиреза Тангсири заявил, что Иран способен быстро перекрыть Ормузский пролив в случае необходимости.

    17 февраля 2026, 16:40 • Новости дня
    Хаменеи: Ракеты Ирана – не дело США

    Хаменеи заявил о необходимости сдерживающего оружия для Ирана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Верховный лидер Ирана подчеркнул, что вопрос вооружения и дальности ракет касается только иранского народа и не должен волновать США.

    США не должны волноваться по поводу дальности и типов иранских ракет, это вовсе не их дело, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Он подчеркнул позицию Тегерана в вопросах обороны и вооружения, отметив, что дискуссии о таких ракетах не касаются Вашингтона, передает ТАСС со ссылкой на агентство Fars.

    По словам Хаменеи, обладание сдерживающим оружием – это необходимое и обязательное условие для любого народа. Он добавил, что страна, не имеющая подобного оружия, может стать уязвимой для врагов.

    Американское вмешательство в обсуждение типов или дальности иранских ракет, по мнению Хаменеи, не имеет никаких оснований, так как этот вопрос исключительно внутренний и касается только граждан Ирана, передает агентство Fars.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также во вторник аятолла Хаменеи заявил, что даже самая сильная армия может получить удар, от которого не оправится, и президенту США Дональду Трампу не удастся уничтожить Исламскую Республику.

    Ранее американский президент Дональд Трамп рассматривал возможность личных переговоров с аятоллой Хаменеи при проявлении инициативы со стороны иранского лидера.

    Напомним, что во вторник в Женеве Иран и США перешли к конкретному обсуждению деталей по снятию санкций и развитию ядерной программы.

    17 февраля 2026, 16:56 • Новости дня
    США и Иран завершили переговоры в Женеве по ядерной программе

    Tекст: Ольга Иванова

    Переговоры между представителями США и Ирана по ядерной программе завершились в Женеве после второго раунда, который проходил при повышенном внимании международного сообщества.

    Второй раунд переговоров между США и Ираном по вопросам, связанным с ядерной программой, завершился в Женеве, передает ТАСС со ссылкой на портал Axios. Об этом сообщил американский чиновник, информацию распространил корреспондент Axios Барак Равид в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, второй раунд непрямых переговоров между делегациями Ирана и США проходит в здании дипломатической миссии Омана в Женеве.

    Ранее во вторник сообщалось, что делегация США получила от главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси и главы МИД Омана Бадра аль-Бусаиди официальную позицию Тегерана по вопросам ядерной программы и санкций.

    В то же время верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что даже самая сильная армия может получить удар, после которого не оправится, и что президенту США Дональду Трампу не удастся уничтожить Исламскую Республику.

    18 февраля 2026, 06:25 • Новости дня
    Reuters узнало о сомнениях в успехе челночной дипломатии Уиткоффа и Кушнера

    Челночную дипломатию Уиткоффа и Кушнера сравнили с отделением неотложки

    Tекст: Катерина Туманова

    Даже для президента США Дональда Трампа, одержимого заключением сделок, назначение одних и тех же посланников для одновременного ведения двух групп переговоров – по иранской ядерной проблеме и украинскому конфликту – в течение одного дня в Женеве вызвало недоумение у многих в мире внешней политики, узнало Reuters.

    «Эксперты отмечают, что проведенная во вторник челночная дипломатия специального посланника США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера вызвала вопросы не только о том, не перегружены ли они и не уступают ли им в силах, но и об их серьезных перспективах разрешения любого из двух кризисов», – передает Reuters.

    Dажные переговоры по двум давним вопросам были организованы быстро, и выбор Женевы в качестве места проведения обоих переговоров так и не был четко объяснен, за исключением давней истории города как центра международной дипломатии.

    «Трамп, похоже, больше сосредоточен на количестве, чем на качестве, вместо того чтобы заниматься сложной и детальной дипломатической работой. Решать обе проблемы одновременно в одном месте не имеет особого смысла», – сказал Бретт Бруен, бывший советник по внешней политике в администрации Обамы, а ныне глава стратегической консалтинговой компании Global Situation Room.

    Представитель регионального руководства, близкий к иранскому правительству, заявил, что двойная повестка дня американской делегации в Женеве усилила сомнения в искренности Вашингтона в отношении обеих дипломатических инициатив.

    «Такой подход чрезмерен. Это напоминает отделение неотложной помощи с двумя тяжелобольными пациентами и одним врачом, неспособным уделить ни одному из них достаточно внимания, что увеличивает вероятность неудачи», – сказал спикер на условиях анонимности.

    Моханад Хадж-Али из Ближневосточного центра Карнеги в Бейруте заявил, что в иранском кризисе на кону слишком многое, чтобы США могли вести дипломатию таким образом.

    «Откровенно говоря, шокирующая реальность – это то, что команде Уиткоффа и Кушнера поручено решать все мировые проблемы», – отметил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности подтвердил проведение раунда переговоров по Украине и заявил, что делегация США с участием спецпредставителей Уиткоффа и Кушнера планирует провести в Женеве встречи с иранской стороной.

    Зеленский заявлял, что Трамп хочет заключить мир на Украине «одним большим пакетом». NYT писала  о слабых ожиданиях от переговоров России, США и Украины в Женеве.

    16 февраля 2026, 14:23 • Новости дня
    Крупнейший протест в ходе Мюнхенской конференции посвятили Ирану, а не Украине

    Politico: Крупнейший протест в ходе Мюнхенской конференции посвятили Ирану

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе Мюнхенской конференции по безопасности самой масштабной акцией стала антииранская демонстрация, собравшая более 200 тыс. человек, сообщило издание Politico.

    Крупнейший митинг во время проведения Мюнхенской конференции по безопасности в этом году был посвящен Ирану, а не Украине, сообщило издание Politico.

    Несмотря на то что многие дискуссии касались украинского конфликта, демонстрация противников иранских властей собрала более 200 тыс. человек. В прошлом году самая массовая акция была в поддержку Украины, передает ТАСС.

    Митинг посетил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), напомнивший об обещании президента США помочь иранским протестующим. Политик заявил, что если за подобным обещанием не следует действий, то «на Америку нельзя положиться». Он добавил, что его участие в демонстрации является выполнением обещания, чтобы Запад не выглядел «пустобрехом».

    Мюнхенская конференция по безопасности, прошедшая с 13 по 15 февраля, традиционно сопровождается протестными акциями. Демонстрации обычно посвящены актуальным темам. Также в них регулярно принимают участие антиглобалисты и пацифисты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Женеве 17 февраля намечены непрямые переговоры между Ираном и США по ядерной программе при посредничестве Омана.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае отсутствия сделки с Ираном возможны «травматичные и драматичные события».

    Секретарь Совета обороны Ирана Али Шамхани предупредил о высокой степени готовности военных и мощном ответе на любые нападения.

    16 февраля 2026, 12:45 • Новости дня
    В Женеву прибыли первые делегации для переговоров по Украине и Ирану

    Делегации по переговорам по Украине и Ирану начали прибывать в Женеву

    Tекст: Вера Басилая

    В аэропорту Женевы сообщили о прибытии первых участников переговоров по Украине и Ирану, ожидается, что остальные делегации прибудут до вторника.

    Первые делегации для переговоров по Украине и Ирану прибыли в Женеву в воскресенье, передает РИА «Новости».

    Ожидается, что участники продолжат прибывать в город до вторника, после чего начнутся основные встречи.

    Представитель аэропорта сообщил, что делегации покинут Женеву в среду или четверг в зависимости от хода и результатов переговоров.

    Ранее иранское внешнеполитическое ведомство объявило, что 17 февраля в Женеве состоятся непрямые переговоры между Ираном и США по иранскому ядерному досье, а посредником выступит Оман.

    Переговоры в Женеве не будут проходить в штаб-квартире ООН в Швейцарии.

    В Женеве 17 февраля запланировали переговоры по Украине и Ирану без прямого участия ООН и Швейцарии.

    Делегация киевского режима направилась в Женеву для нового этапа переговоров с Россией и Соединенными Штатами.

    Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    16 февраля 2026, 18:36 • Новости дня
    В Иране заявили о попытках Израиля сорвать переговоры с США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тегеран считает, что Израиль пытается вмешаться в переговоры между Ираном и США с целью сорвать возможную договоренность по иранской ядерной программе.

    Об этом сообщил информированный источник в Иране, передает РИА «Новости».

    По словам собеседника агентства, Израиль, выдвигая различные условия и ограничения, стремится повлиять на позицию США. «Израиль, озвучивая условия или предлагая ограничения, стремится повлиять на американскую повестку. Целью Израиля является создание препятствий на пути к договоренности, а не дипломатический прогресс», – подчеркнул он.

    Ранее Тегеран объявил дату непрямых переговоров с США.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал три обязательных условия для достижения соглашения с Ираном, включая вывоз урана и ликвидацию поддерживаемых группировок.

    17 февраля 2026, 14:42 • Новости дня
    Иран заявил о готовности перекрыть Ормузский пролив

    Командующий ВМС КСИР Тангсири: Иран готов перекрыть Ормузский пролив

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран в случае необходимости способен быстро перекрыть Ормузский пролив, заявил командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) контр-адмирал Алиреза Тангсири.

    «Если речь зайдет о закрытии Ормузского пролива, то наши ВМС выполнят эту задачу в кратчайшие сроки», – заявил Тангсири, которого цитирует иранская гостелерадиокомпания, передает ТАСС.

    Накануне иранские военные начали учения по контролю Ормузского пролива.

    Ранее разведывательные аппараты США, включая противолодочный самолет и тяжелый дрон, совершили маневры в небе над Ормузским проливом и Оманским заливом.

    16 февраля 2026, 14:19 • Новости дня
    Иранские военные начали учения по контролю Ормузского пролива

    Учения КСИР стартовали на фоне усиления присутствия США в регионе

    Tекст: Денис Тельманов

    Военные подразделения Ирана приступили к масштабным учениям по контролю Ормузского пролива, уделяя особое внимание быстрому реагированию на возможные угрозы.

    Учения военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) стартовали в районе Ормузского пролива, передает РИА «Новости».

    По данным иранского телевидения, маневры проходят на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке и увеличения военного присутствия США. В рамках учений отрабатываются сценарии противодействия угрозам безопасности и проверяется готовность подразделений КСИР к действиям в экстремальных условиях.

    Агентство SNN уточняет, что ключевым элементом маневров станет проверка способности к быстрому и решительному реагированию на возможные провокации в стратегически важном регионе.

    Американский президент Дональд Трамп ранее заявил, что второй авианосец ВМС США вскоре отправится на Ближний Восток из-за обострения ситуации вокруг Ирана. По его словам, дополнительная военная группа необходима на случай, если не удастся достичь договоренностей с Тегераном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, разведывательные аппараты США, включая противолодочный самолет и тяжелый дрон, совершили маневры в небе над Ормузским проливом и Оманским заливом.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает вариант отправки второй авианосной группы к берегам Ирана.

    Источники в службах безопасности узнали о намерениях Израиля демонтировать иранский ракетный потенциал и производственную инфраструктуру.

    Военные чиновники изложили оперативные меры по ослаблению иранской ракетной программы, включая удары по ключевым объектам.

    17 февраля 2026, 13:33 • Новости дня
    Гросси и глава МИД Омана сообщили США позицию Ирана по ядерной программе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Делегация США получила от главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси и главы МИД Омана Бадра аль-Бусаиди официальную позицию Тегерана по вопросам ядерной программы и санкций.

    Делегация США провела переговоры с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и министром иностранных дел Омана Бадром аль-Бусаиди, которые изложили американской стороне позицию Тегерана по ядерной программе и вопросу санкций, передает ТАСС. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

    Он отметил: «Сегодня утром американская сторона провела переговоры с министром иностранных дел Омана и генеральным директором МАГАТЭ, и позиция Ирана по ядерной [программе], снятию санкций и рамкам любого [будущего] соглашения была передана американской стороне».

    По словам Багаи, консультации иранской и американской делегаций с главой МАГАТЭ стали отличительной чертой данного раунда переговоров. Этот формат, по мнению дипломата, отличает текущие контакты от предыдущих попыток договориться по иранской ядерной программе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, второй раунд непрямых переговоров между делегациями Ирана и США проходит в здании дипломатической миссии Омана в Женеве. Американский президент Дональд Трамп заявил о готовности к переговорам с Тегераном и пригрозил «травматичными и драматичными событиями» в случае отсутствия сделки.

    Секретарь Совета обороны Ирана Али Шамхани подчеркнул высокую степень боеготовности вооруженных сил страны и предупредил о мощном ответе на любое нападение.

    16 февраля 2026, 09:55 • Новости дня
    Нетаньяху выдвинул три условия для сделки с Ираном

    Нетаньяху назвал три условия Израиля для заключения сделки с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал три обязательных условия для достижения соглашения с Ираном, включая вывоз урана и ликвидацию поддерживаемых группировок.

    По словам Нетаньяху, для подписания соглашения Исламская Республика должна полностью вывезти уран и демонтировать всю инфраструктуру по его обогащению. Вторым условием стало ограничение радиуса действия иранских ракет до 300 километров.

    Третьим условием Израиля является ликвидация так называемой оси террора – поддерживаемых Тегераном вооруженных группировок на Ближнем Востоке, передает канал 360.

    Нетаньяху подчеркнул, что соглашение должно включать элементы, которые жизненно «важны не только для безопасности Израиля, но и для безопасности США, региона и всего мира».

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поддержит удары израильской армии по иранским объектам, если соглашение между Ираном и США не будет достигнуто. Израиль может получить разрешение на пролет через территорию третьих стран в случае необходимости военной операции.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что если США не удастся заключить сделку с Ираном, эту страну ждут «травматичные и драматичные события».

    Трамп также подчеркнул, что Вашингтон готов вести переговоры с Тегераном столько, сколько потребуется.

