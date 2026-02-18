  • Новость часаПутин заявил о совместном праздновании с Кубой 100-летия Фиделя Кастро
    18 февраля 2026, 17:28 • Новости дня

    Суд Москвы отказал в УДО экс-министру культуры Крыма

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывшей главе Минкультуры Крыма Вере Новосельской отказали в условно-досрочном освобождении по делу о взятке при строительстве театрального центра.

    ходатайства об условно-досрочном освобождении бывшей министра культуры Крыма Веры (Арины) Новосельской, передает ТАСС. Решение было оглашено утром 18 февраля, сообщает корреспондент агентства из зала суда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Замоскворецкий суд Москвы в июле 2023 года приговорил бывшего министра культуры Крыма Веру (Арину) Новосельскую к десяти годам колонии за получение взятки в особо крупном размере. Следствие установило, что в 2018 году она получила от бенефициара ООО «Меандр» 25 млн рублей за покровительство при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства.

    Новосельская, отбывающая срок, написала заявление с просьбой отправить ее служить в зону спецоперации.

    18 февраля 2026, 13:23 • Новости дня
    «Единая Россия» предложила продлить «гаражную амнистию» до сентября 2031 года

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Срок действия упрощенной процедуры оформления гаражей и земельных участков под ними предлагают продлить до 1 сентября 2031 года, что даст гражданам еще пять лет для регистрации собственности. Законопроект о продлении «гаражной амнистии» внесла в Госдуму партия «Единая Россия».

    Авторами инициативы стали секретарь генсовета партии Владимир Якушев и председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. За три с половиной года действия закона граждане зарегистрировали более 746 тыс. объектов – гаражей и земельных участков под ними, говорится в Telegram-канале ЕР.

    По словам инициаторов, продление амнистии связано с большим количеством еще не оформленных в собственность гаражей по всей стране. Новый срок должен помочь собственникам завершить оформление документов.

    Павел Крашенинников заявил: «Механизм позволил тысячам граждан стать полноправными собственниками своего имущества, защитить его от сноса и получить возможность передавать по наследству или продавать в правовом поле. Однако, учитывая масштаб задачи и количество незарегистрированных объектов, мы считаем необходимым сохранить этот упрощенный порядок еще на пять лет».


    17 февраля 2026, 22:56 • Новости дня
    Мигранта лишили гражданства России после слов о «плохом» паспорте

    Tекст: Вера Басилая

    Мигрант, получивший российское гражданство, был лишен его из-за оскорбительных высказываний в адрес паспорта России, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Представитель МВД сообщила в Telegram-канале, что в январе в интернете появилось видео, на котором неизвестный мужчина выражает оскорбления в адрес российского паспорта. Личность нарушителя установили: им оказался 30-летний уроженец одного из государств ближнего зарубежья, получивший гражданство России в 2020 году. Паспорт ему выдали в Карелии, уточнила Ирина Волк.

    Миграционная служба МВД назначила проверку после публикации видео, а ситуация перешла под контроль руководства ведомства. МВД и ФСБ провели проверочные мероприятия, по результатам которых был сделан вывод о совершении мужчиной действий, «создающих угрозу национальной безопасности нашей страны».

    В итоге Министерство внутренних дел по Республике Карелия прекратило гражданство человека, допустившего оскорбительные высказывания. Все ранее выданные ему паспорта гражданина Российской Федерации были признаны недействительными.

    В интернете появилось видео, на котором некий Исмаил недоволен паспортом России, потому что с ним его не пустили на борт самолета иностранной авиакомпании на пути в Саудовскую Аравию. Однако мигрант обвинил в своих проблемах не авиаперевозчика, а российский паспорт, который назвал «плохим». Кроме того иностранец призвал получать паспорта, которые «дают возможности», например Бразилии.

    Ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который обязывает мигрантов, прибывающих в Россию, проходить медосмотр в течение одного месяца после въезда в страну. Кроме того, рассматриваются поправки, согласно которым работающие в России иностранные граждане должны будут обеспечивать переехавших к ним родственников на уровне регионального прожиточного минимума. Расчет необходимых средств планируется производить на каждого члена семьи отдельно.

    18 февраля 2026, 12:16 • Видео
    «Крупнейшая оплошность» канцлера Германии

    «Вполне вероятно, что это крупнейшая оплошность Фридриха Мерца на сегодняшний день», – заявил спецпосланник президента США Ричард Гренелл, комментируя политику канцлера Германии. Гренелл – доверенное лицо Дональда Трампа, и он знает, о чем говорит. Что же произошло?

    18 февраля 2026, 08:43 • Новости дня
    Божена Рынска описала разочарование жителей Латвии в НАТО
    Божена Рынска описала разочарование жителей Латвии в НАТО
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Блогер Божена Рынска описала разочарование жителей Латвии в НАТО и проваленных с «позором» учениях.

    Божена Рынска в соцсетях описала, как жители Латвии разочаровались в возможностях НАТО. По словам блогера, «надежды на мощь альянса» рухнули после того, как обещанное шоу с пролетом военной авиации НАТО над Юрмалой свелось к появлению двух устаревших самолетов.

    Она отметила, что спустя три года Литва и Эстония провели учения, имитируя «нападение России», но оба государства признали провал своих оборонительных сценариев.

    «Честно сказали: мы просрали все. С разгромным счетом просрали учебное нападение России. Это результат тренировок НАТО за четыре года», – отметила Рынска.

    Латвия, по ее словам, даже не стала проводить подобные мероприятия, чтобы избежать публичного позора. Блогер также выразила скептицизм по поводу возможной поддержки Франции в случае реальной угрозы.

    «И когда мне мой друг, этнический француз, живущий в Риге, бьет себя пяткой в грудь и кричит, что Франция не позволит и будет воевать за Латвию, я ржу как конь. То-то вы во вторую войну за себя повоевали. Видели мы, какие вы вояки», – написала блогер.

    «Франция ни за какую Латвию не впишется. Забудьте. Две балтийские страны учения провалили с позором. Третья даже репетировать не стала. Вот наш итог на сегодняшний день», – подытожила блогер.

    Латвия заняла второе место в январском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Ранее сообщалось, что военные учения, моделирующие конфликт между Россией и НАТО в Литве, завершились победой Москвы.

    17 февраля 2026, 21:56 • Новости дня
    Правнучку Хрущева обвинили в оправдании передачи Крыма Украине

    В Крыму обвинили правнучку Хрущева в оправдании передачи полуострова Украине

    Правнучку Хрущева обвинили в оправдании передачи Крыма Украине
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Замглавы крымского парламента Сергей Цеков обвинил правнучку Никиты Хрущева Нину в попытках оправдать передачу Крыма Украине.

    Нина Хрущева в интервью Екатерине Гордеевой (признана иноагентом в России) назвала передачу Крыма Украине в 1954 году «менеджерским ходом» советского лидера, передает «Лента.ру». По словам Хрущевой, этот шаг был призван «привязать Украину к России». «Это был еще больший повод привязать Украину к России. Когда Крым становится украинским – значит, и Украина становится больше русской», – заявила она.

    Цеков, комментируя это заявление, подчеркнул, что Хрущева пытается оправдать поступок прадеда. «Не стала Украина ближе к России после получения Крыма. Он оказался вообще яблоком раздора, а напряжение копилось все годы, пока Крым был украинским», – заявил он, добавив, что к 2014 году конфликт только обострился, а переломный момент наступил в 2022 году.

    Бывший сенатор Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди также высказалась по поводу слов Хрущевой, напомнив, что правнучка советского лидера более 30 лет живет в США. Она посоветовала Хрущевой приехать в Россию и Крым, чтобы лично пообщаться с местными жителями, и выразила мнение, что это поможет ей не делать подобных заявлений.

    Ковитиди назвала передачу Крыма ошибкой Никиты Хрущева, однако отметила, что этот шаг стал «провокационной инъекцией для укрепления русского духа в Крыму». Она считает, что историческая оценка этого решения должна быть более взвешенной и опираться на факты.

    Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил о множестве правовых несоответствий при передаче полуострова УССР и отсутствии экономических оснований для такого шага.

    18 февраля 2026, 13:13 • Новости дня
    Мединский оценил переговоры в Женеве

    Мединский назвал тяжелыми и деловыми переговоры в Женеве

    Мединский оценил переговоры в Женеве
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Женеве длились два дня, были тяжелыми и деловыми.

    Переговоры между Россией, США и Украиной, прошедшие в Женеве 17-18 февраля, были тяжелыми, но носили деловой характер, сообщил глава российской делегации Владимир Мединский, передает РИА «Новости».

    По словам Мединского, обсуждения длились два дня: сначала встречи шли в различных форматах в течение продолжительного времени, а в среду переговоры продолжались около двух часов. «Они были тяжелыми, но деловыми», – сказал Мединский.

    Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав также вошли заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

    По итогам встреч делегация России вышла к журналистам и подвела итоги раунда переговоров.

    В Женеве проходил второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины.

    Второй день переговоров по Украине в Женеве закрыли для прессы.

    18 февраля 2026, 13:14 • Новости дня
    Глава Минцифры назвал сроки запуска российского аналога Starlink

    Глава Минцифры Шадаев назвал сроки запуска российского аналога Starlink

    Глава Минцифры назвал сроки запуска российского аналога Starlink
    @ t.me/bureau_1440

    Tекст: Мария Иванова

    Низкоорбитальная спутниковая группировка «Рассвет», рассматриваемая как российский ответ Starlink, должна начать работу в первом квартале 2026 года, для нее уже изготовлено 16 аппаратов.

    Запуск низкоорбитальной спутниковой группировки связи «Рассвет», которая задумана как ответ российской стороны на систему Starlink Илона Маска, намечен на первый квартал 2026 года, следует из презентации главы Минцифры Максута Шадаева на заседании Госдумы, посвященном итогам работы министерства в 2025 году, передает РИА «Новости».

    К настоящему моменту уже изготовлено 16 космических аппаратов.

    Высокоорбитальная группировка спутников связи на геостационарной орбите должна быть развернута в 2029–2030 годах. Сейчас, как отмечается в презентации, начато строительство четырех космических аппаратов.

    Работы по созданию «Рассвета» ведет компания «Бюро 1440». Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщал, что на первом этапе группировка будет включать 300 спутников, а на втором их количество увеличится до 950.

    Ожидается, что система обеспечит скорость передачи данных до одного гигабита в секунду и позволит организовать связь в любой точке мира, включая район Северного морского пути.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спутниковая группировка «Рассвет» станет российским аналогом системы Starlink. Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов анонсировал начало развертывания аппаратов на начаро 2026 года. На первом этапе программа предусматривала вывод на орбиту 350 спутников для широкополосной связи.

    18 февраля 2026, 16:57 • Новости дня
    Мединский рассказал о своей закрытой встрече с украинцами в Женеве
    Мединский рассказал о своей закрытой встрече с украинцами в Женеве
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России и глава российской делегации на переговорах по Украине Владимир Мединский подтвердил журналистам, что провел в Женеве встречу с представителями украинской стороны.

    «Да, с украинской», – сказал он, передает ТАСС. Ранее источник агентства в переговорной группе сообщил, что перед вылетом Мединский провел двухчасовые закрытые переговоры в гостинице InterContinental.

    В среду в Женеве прошел второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры были тяжелыми и деловыми. Он также объявил о скором проведении очередной встречи по урегулированию ситуации на Украине.

    18 февраля 2026, 10:48 • Новости дня
    Захарова пошутила о «неоплаченных счетах Марины Мнишек»
    Захарова пошутила о «неоплаченных счетах Марины Мнишек»
    @ общественное достояние

    Tекст: Вера Басилая

    В ответ на намерение Польши предъявить иск России официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отметила, что Варшава до сих пор не рассчиталась по долгам супруги Лжедмитрия I и Лжедмитрия II Марины Мнишек.

    Мария Захарова в эфире радио Sputnik с иронией прокомментировала информацию о возможном иске Польши к России. Дипломат отметила, что у Варшавы перед Москвой остались неоплаченные счета супруги Лжедмитрия I и Лжедмитрия II Марины Мнишек, дочери польского магната.

    «То есть, так сказать, мы тут еще являемся их кредиторами, держим, так сказать, векселя тут ими не оплаченные», – заявила Захарова, отвечая на вопрос о перспективах иска.

    Ранее Захарова предложила властям Польши послушать оперу «Иван Сусанин» вместо обсуждения выплаты репараций.

    Financial Times сообщила, что Польша готовит иск к России за нанесенный ущерб в период Польской Народной Республики, когда страна была союзником СССР.

    Польша заняла второе место в январском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    18 февраля 2026, 17:20 • Новости дня
    Политолог объяснил раннее завершение переговоров по Украине в Женеве

    Политолог Ткаченко: Россия на переговорах не собирается «комкать» завершение военной операции

    Политолог объяснил раннее завершение переговоров по Украине в Женеве
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Раннее завершение второго дня переговоров по Украине в Женеве означает, что Киеву нужно принять решение: либо пересматривать переговорную позицию, либо вовсе отказаться от диалога. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Станислав Ткаченко. Ранее Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что переговоры были тяжелыми, но деловыми.

    «На переговорах стоял широкий спектр тем – территориальные вопросы, проблемы безопасности, послевоенный статус Украины», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, эксперт клуба «Валдай».

    По его мнению, раннее завершение встречи в среду означает, что Киеву пора определиться – либо пересматривать переговорную позицию, либо отказываться от диалога. На этом фоне политолог обратил внимание на заявление Владимира Мединского о том, что очередной раунд состоится в ближайшее время.

    «Есть ожидание, что Украина все же станет более сговорчивой», – считает Ткаченко. Однако Европа, направившая своих представителей в Женеву в качестве то ли наблюдателей, то ли группы поддержки украинской делегации, вместе с Киевом будет пытаться найти выход из сложившейся ситуации.

    «Да, большого прогресса в Женеве пока не случилось. Но происходящее – очередное подтверждение: Россия на правильной стороне истории и не собирается «скомкать» завершение военной операции ради сделки, как просит Дональд Трамп. Москва выступает за долгосрочное урегулирование и знает, как достичь всех своих целей», – акцентировал эксперт.

    «Западу следует смириться с этой реальностью. Но пока европейские политики сопротивляются. Они продолжат это делать до тех пор, пока окончательно не рухнет украинская государственность и не развалятся ВСУ. Но это рискованная игра, по итогам которой НАТО может не пережить кризис. Та же участь ждет ЕС, который продемонстрировал неэффективность защиты отдельных государств-членов», – заключил Ткаченко.

    Ранее глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что третий раунд переговоров России, США и Украины по мирному урегулированию, состоявшийся в Женеве 17-18 февраля, был «тяжелым, но деловым». «Они шли два дня: очень долго вчера в разных форматах, и сегодня около двух часов», – приводит его слова РИА «Новости».

    Второй день переговоров прошел в закрытом для прессы формате. Представители стран не подписывали какие-либо документы по итогам сегодняшних контактов. Обсуждения в среду возобновлять не планируют. По словам Мединского, «следующая встреча состоится в ближайшее время».

    Напомним, в состав российских переговорщиков также входят замглавы МИД Михаил Галузин и начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков. США представляют спецпосланник главы Белого дома Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер, а Украину – руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) и секретарь совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров.


    18 февраля 2026, 08:54 • Новости дня
    Уиткофф оценил итоги первого дня переговоров по Украине в Женеве

    Уиткофф: Стороны в Женеве продолжат работать над сделкой по Украине

    Уиткофф оценил итоги первого дня переговоров по Украине в Женеве
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам первого дня переговоров по Украине в Женеве заявил, что стороны договорились проинформировать свое руководство, а также работать для достижения сделки.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил об итогах первого дня переговоров с участием представителей России и Украины в Женеве. Он отметил, что стороны договорились проинформировать руководителей своих стран и продолжить совместную работу для заключения сделки, передает РИА «Новости»,

    По его словам, «усилия президента США Дональда Трампа» по сближению сторон способствовали значительному прогрессу в диалоге.

    Переговоры проходят в Женеве 17-18 февраля на площадке отеля InterContinental Geneva. Уиткофф также выразил благодарность швейцарским властям за предоставление места для проведения встречи.

    Во вторник в Женеве прошли трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию, которые длились более четырех часов.

    Делегацию России на переговорах возглавил помощник президента Владимир Мединский.

    Агентство Reuters сообщило о сомнениях в успехе челночной дипломатии Уиткоффа и Кушнера.

    18 февраля 2026, 13:56 • Новости дня
    Рар: ЕС почувствовал угрозу из-за санкций против России
    Рар: ЕС почувствовал угрозу из-за санкций против России
    @ IMAGO/Guido Koppes Photo/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Вместо пустого вкачивания денег в бессмысленные проекты, европейцам следовало бы начать пограничную торговлю с Россией, а также открыть границу для граждан, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее стало известно о планах ЕК привлечь инвестиции в граничащие с Россией регионы Евросоюза, которые пострадали из-за конфликта на Украине.

    «До сих пор звучали голоса, дескать, экономика стран Балтии, Польши, Румынии и Финляндии будет расти из-за больших вложений в милитаризацию восточных рубежей Европы», – напомнил германский политолог Александр Рар. Он упомянул проекты строительства в регионе военной инфраструктуры, которые предполагали создание тысяч новых рабочих мест. «Похоже, в этом вопросе у Еврокомиссии возникли сомнения», – добавил собеседник.

    При этом проблема оттока населения из пограничных восточных районов ЕС очевидна. «Из-за возведения нового «занавеса» против России люди теряют работу. Страны региона несут экономические убытки», – указал политолог. По его мнению, вместо пустого «вкачивания денег» в бессмысленные проекты, европейцам следовало бы начать – хотя бы на минимальном уровне – пограничную торговлю с Россией, а также открыть границу для граждан.

    Ранее стало известно, что Еврокомиссия подготовила план привлечения инвестиций в регионы Евросоюза, граничащие с Россией, Белоруссией и Украиной и испытывающие экономические трудности из-за конфликта. Как сообщает Politico, он получил предварительное название «Отчет по восточным пограничным регионам».

    Сокращение инвестиций, снижение грузоперевозок и спад туризма ударили в первую очередь по Финляндии, Польше и странам Балтии, отмечает издание. ЕС опасается оттока населения из этих регионов, в связи с чем защищать границу будет некому. Брюссель также боится, что столкнувшись с экономическими трудностями, местные жители станут «уязвимыми для российской пропаганды» и будут голосовать за «маргинальные партии».

    В этой связи ЕК ставит приоритетной задачей – оживление приграничных районов, пострадавших экономически из-за СВО на Украине. «Безопасность Европы начинается на ее восточной границе. Сильная, процветающая и устойчивая восточная граница необходима для защиты всего континента», – говорится в проекте плана, с которым ознакомилась газета.

    Однако Брюссель не выделил средства на эти цели в бюджете до 2028 года. Поэтому стратегия ЕК направлена на стимулирование международных финансовых институтов к предоставлению финансирования восточным странам. Предполагается, что Латвия, Литва, Польша, Финляндия и Эстония смогут использовать часть средств фондов регионального развития ЕС в качестве гарантий для получения кредитов от международных институтов, включая Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк.

    На этом фоне указанные страны уже сосредоточились на обсуждении нового семилетнего бюджета ЕС, который вступит в силу в 2028 году. Литовский министр по европейским делам Сигитас Мицкус сказал изданию, что рассчитывает на то, что интересы балтийских стран «найдут отражение в переговорах» по бюджету. Ожидается, что к схеме смогут присоединиться и другие восточные страны ЕС, среди которых называются Румыния, Венгрия и Словакия, добавляет издание.

    Кроме того, на поддержку восточных регионов ЕС может быть направлена часть средств Европейского фонда конкурентоспособности, объемы которого составляют 410 млрд евро. Еврокомиссия изучает целесообразность такого использования этого фонда. По данным Politico, это рассматривается как уступка Латвии, Литве, Польше, Финляндии и Эстонии, поскольку до этого Брюссель исключал распределение средств фонда по географическому принципу.

    Отметим, страны Балтии серьезно наращивают обороноспособность. Таллин уже принял решение о строительстве военного городка в приграничной с Россией Нарве, сообщает ERR. На выделенной территории возведут 12 зданий для размещения до тысячи военнослужащих. Основным «мечом» региона остается Литва. Численность ее армии достигла 37 тыс. человек.

    Сюда же Германия перебросила танковую бригаду, а на полигоне Рукла дислоцирована боевая группа НАТО под немецким командованием. Впрочем, газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о неготовности солдат бундесвера проливать кровь за этот регион. Тем не менее совокупный наступательный потенциал восьми государств оценивается достаточно высоко, а сам процесс милитаризации региона создает серьезные вызовы для России.

    17 февраля 2026, 21:52 • Новости дня
    NYT: Киев обеспокоен возвращением Мединского на переговоры

    Tекст: Вера Басилая

    Киев выразил обеспокоенность из-за появления помощника президента России Владимира Мединского в составе российской делегации на переговорах в Женеве, ожидая более жестких условий, сообщает The New York Times.

    По данным The New York Times, в Киеве выразили обеспокоенность возвращением помощника президента России Владимира Мединского в состав российской делегации на переговорах в Женеве, передает РИА «Новости».

    Издание отмечает, что в украинских политических кругах появление бывшего министра культуры и историка по образованию Мединского было воспринято как «тревожный знак».

    По данным The New York Times, представители Киева опасаются, что с его возвращением переговоры могут стать более жесткими.

    Ранее переговоры России, США и Украины в Женеве по вопросам урегулирования продолжались четыре с половиной часа.

    Напомним, во вторник стартовали трехсторонние переговоры по Украине в Женеве.

    Делегацию России возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

    18 февраля 2026, 05:32 • Новости дня
    Лукашенко назвал позором закупку свинины у России
    Лукашенко назвал позором закупку свинины у России
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что ситуация, при которой страна закупает свинину у России, позорна, так как Белоруссия сама может самостоятельно производить эту продукцию.

    «Ты посмотри, что по свинине. Мы же с России завозим свинину. Позорище! Беларусь завозит свинину», – заявил Лукашенко.

    Видеозапись с его выступлением приводит близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул Первого», передает РИА «Новости».

    Он добавил, что цена на российскую свинину достаточно высокая, за 2025 год выходит «чуть ли не на 200 млн долларов».

    Руководитель администрации белорусского лидера Дмитрий Крутой отметил, что российские поставщики извлекают из этого выгоду. В 2025 году, по его словам, в Белоруссию из России поставили 130 тыс. тонн свинины.

    «Они, конечно, подняли цену», – сказал Крутой.

    Лукашенко призвал производить в Белоруссии свою свинину.

    «Все элементарно. Если чего-то нет, надо производить свое. Мы это умеем делать», – заключил президент страны.

    Ранее Белоруссия решила выйти из подписанного в 2012 году протокола о взаимодействии таможенных органов СНГ.

    17 февраля 2026, 21:42 • Новости дня
    WSJ: Иран готов вывезти часть урана в Россию
    WSJ: Иран готов вывезти часть урана в Россию
    @ Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские власти якобы готовы временно прекратить производство ядерного топлива и передать часть накопленных материалов третьей стороне, сообщили американские СМИ со ссылкой на дипломатические источники.

    Иранские чиновники в разговорах с региональными партнерами сообщили о возможности заморозки производства на срок до трех лет, пишет Wall Street Journal, передает ТАСС.

    В публикации отмечается, что в Тегеране допускают возможность передачи части своих запасов «третьей стороне, такой как Россия».

    Глава иранского МИД Аббас Аракчи по итогам переговоров в Женеве отметил прогресс в диалоге с Вашингтоном. Стороны достигли взаимопонимания по ряду вопросов, которые могут стать основой будущего соглашения по ядерной программе.

    Ранее сообщалось, что Вашингтон и Тегеран завершили переговоры по ядерной программе в Женеве.

    18 февраля 2026, 16:05 • Новости дня
    Венгрия прекратила поставлять дизель на Украину

    Венгрия приостановила экспорт дизельного топлива на Украину

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Венгрия остановила экспорт дизельного топлива на Украину после блокировки транзита российской нефти через трубопровод «Дружба», сообщают власти страны.

    Венгрия прекратила поставки дизельного топлива на Украину в ответ на блокировку Киевом транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил: «Поставки дизельного топлива на Украину прекращены и не возобновятся до тех пор, пока украинцы не возобновят поставки нефти по трубопроводу »Дружба« в направлении Венгрии», - цитирует главу ведомства ТАСС.

    Согласно заявлению Сийярто, решение принято по итогам заседания правительства страны. Венгерские власти ранее предупреждали об ответных мерах в случае ограничений на поставки нефти по трубопроводу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия рассматривает возможность экстренного обсуждения альтернативных маршрутов для доставки российской нефти в Венгрию и Словакию после прекращения транзита по трубопроводу «Дружба».

    Компания «Укртранснафта» ранее заявила о готовности возобновить транзит нефти по этому маршруту, но отказалась запускать прокачку.

    А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал действия Киева по перекрытию поставок российской нефти Венгрии через Украину энергетическим шантажом в отношении члена Евросоюза.


