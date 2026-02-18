Макрон сравнил НАТО с лягушкой без мозга

Макрон сравнил нынешнее состояние НАТО с рефлексами спинальной лягушки

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент Франции Эммануэль Макрон сравнил НАТО со спинальной лягушкой (лабораторное животное, у которого для изучения рефлексов удален головной мозг, но сохранен спинной – прим. ВЗГЛЯД ). Он отметил, что альянс может функционировать лишь рефлекторно, реагируя на внешние раздражители, несмотря на отсутствие полноценного управления, пишет РИА «Новости», ссылаясь на издание Expres.

По данным издания, Макрон сделал это заявление на прошлой неделе во время ужина в Елисейском дворце с представителями французских технологических компаний, однако эта информация стала известна только сейчас.

Французский лидер заявил: «Примерно десять лет назад я говорил, что мозг НАТО мертв. НАТО было возрождено в 2022 году в связи с началом конфликта России и Украины, но было ли оно возрождено подобно спинальной лягушке? Сегодня я не могу сказать». В материале подчеркивается, что Макрон поднял вопрос о состоянии НАТО на фоне амбиций президента США Дональда Трампа.

Ранее самого Макрона «мерзкой лягушкой» назвали британцы из-за его планов по Украине. До этого в парламент Франции впервые внесли законопроект о выходе страны из НАТО по инициативе депутата Клеманс Гетте.

Напомним, Макрон еще в 2019 году заявил, что НАТО переживает «смерть мозга» и утратила координацию. Генсек НАТО и власти Германии и США раскритиковали позицию французского президента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2020 году Макрон напомнил о своих словах, комментируя инцидент между турецким и французским фрегатами у берегов Ливии.