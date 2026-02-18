Tекст: Дарья Григоренко

Главной причиной стало прекращение поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба» с начала текущего месяца, передает ТАСС.

Решение об объявлении кризисной ситуации было принято по предложению национального Управления государственных резервов. Власти выделят из госрезервов до 250 тыс. тонн нефти для одного из крупнейших в Центральной Европе нефтеперерабатывающих заводов Slovnaft, расположенного в Братиславе, который специализируется на переработке российской нефти.

Словацкие СМИ уточняют, что страна располагает запасами нефти примерно на 90 дней. Власти уже обратились к Хорватии с просьбой организовать поставки российской нефти по трубопроводу «Адрия». Чехия также предложила свою помощь Словакии в сложившейся ситуации.

По информации из Братиславы, импорт нефти по «Дружбе» был приостановлен из-за повреждения трубопровода на востоке Украины.

Ранее в Еврокомиссии сообщили, что киевскому режиму необходимо срочно провести ремонт трубопровода «Дружба», чтобы возобновить транзит российского сырья в Венгрию и Словакию.

В сентябре Владимир Зеленский объявил о прекращении поставок российской нефти в Словакию. Венгрия и Словакия призывали Еврокомиссию остановить удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба».

Газета ВЗГЛЯД изучала, чем обернется для киевского режима энергетический шантаж с трубопроводом «Дружба».