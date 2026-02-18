  • Новость часаВенгрия прекратила поставлять дизель на Украину
    Франция расписалась в бессилии пресечь торговлю российской нефтью
    Макрон сравнил НАТО с лягушкой без мозга
    Названы сроки запуска российского аналога Starlink
    Россиян призвали не пугаться «халяльных» блинов
    Мединский оценил переговоры в Женеве
    США за сутки перебросили на Ближний Восток 50 истребителей
    Захарова объяснила интерес Франции к делу Навального лягушками
    Политолог объяснил план Брюсселя по спасению приграничных с Россией регионов ЕС
    Зеленский запретил белорусским судам входить в воды Украины
    18 февраля 2026, 15:36 • Новости дня

    МВД предложило ввести лимит на переводы по NFC

    МВД предложило ограничить снятие наличных и NFC-переводы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство внутренних дел России рассматривает возможность введения лимита на переводы через NFC до 50 тыс. рублей в день и периода охлаждения при снятии наличных.

    МВД предложило ввести период охлаждения для снятия наличных денег в кассах, чтобы предотвратить мошеннические действия. Новую инициативу о введении ограничений на операции с денежными средствами озвучил заместитель министра внутренних дел Андрей Храпов, передает ТАСС.

    Он также сообщил, что ведомство рассматривает возможность ограничения переводов денег через NFC-технологии до 50 тыс. рублей в день.

    Храпов пояснил, что услуги дропперов становятся менее востребованными, а мошенники используют новые схемы: потерпевшие снимают деньги в кассах и передают их курьерам, либо переводят средства на дропперские карты через NFC. Сейчас пока отсутствует период охлаждения и ограничения по сумме снятия наличных.

    Глава МВД Владимир Колокольцев ранее отмечал, что новая мера процессуального принуждения, позволяющая приостанавливать операции с денежными средствами, помогает предотвращать хищения и блокировать попытки вывода активов до судебного решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в МВД сообщили, что мошенники часто используют предлог «записи на прием» в госорганизацию для получения кода из СМС.

    А в ВТБ отмечали, что каждый второй случай хищения наличных средств в России связан с тем, что люди лично передают деньги мошенникам под угрозами и давлением.

    До этого в МВД предупредили, что злоумышленники начали представляться сотрудниками госорганов и банков, чтобы убедить граждан отменить самозапрет на получение кредитов.

    17 февраля 2026, 22:56 • Новости дня
    Мигранта лишили гражданства России после слов о «плохом» паспорте

    Tекст: Вера Басилая

    Мигрант, получивший российское гражданство, был лишен его из-за оскорбительных высказываний в адрес паспорта России, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Представитель МВД сообщила в Telegram-канале, что в январе в интернете появилось видео, на котором неизвестный мужчина выражает оскорбления в адрес российского паспорта. Личность нарушителя установили: им оказался 30-летний уроженец одного из государств ближнего зарубежья, получивший гражданство России в 2020 году. Паспорт ему выдали в Карелии, уточнила Ирина Волк.

    Миграционная служба МВД назначила проверку после публикации видео, а ситуация перешла под контроль руководства ведомства. МВД и ФСБ провели проверочные мероприятия, по результатам которых был сделан вывод о совершении мужчиной действий, «создающих угрозу национальной безопасности нашей страны».

    В итоге Министерство внутренних дел по Республике Карелия прекратило гражданство человека, допустившего оскорбительные высказывания. Все ранее выданные ему паспорта гражданина Российской Федерации были признаны недействительными.

    В интернете появилось видео, на котором некий Исмаил недоволен паспортом России, потому что с ним его не пустили на борт самолета иностранной авиакомпании на пути в Саудовскую Аравию. Однако мигрант обвинил в своих проблемах не авиаперевозчика, а российский паспорт, который назвал «плохим». Кроме того иностранец призвал получать паспорта, которые «дают возможности», например Бразилии.

    Ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который обязывает мигрантов, прибывающих в Россию, проходить медосмотр в течение одного месяца после въезда в страну. Кроме того, рассматриваются поправки, согласно которым работающие в России иностранные граждане должны будут обеспечивать переехавших к ним родственников на уровне регионального прожиточного минимума. Расчет необходимых средств планируется производить на каждого члена семьи отдельно.

    17 февраля 2026, 21:56 • Новости дня
    Правнучку Хрущева обвинили в оправдании передачи Крыма Украине

    В Крыму обвинили правнучку Хрущева в оправдании передачи полуострова Украине

    Правнучку Хрущева обвинили в оправдании передачи Крыма Украине
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Замглавы крымского парламента Сергей Цеков обвинил правнучку Никиты Хрущева Нину в попытках оправдать передачу Крыма Украине.

    Нина Хрущева в интервью Екатерине Гордеевой (признана иноагентом в России) назвала передачу Крыма Украине в 1954 году «менеджерским ходом» советского лидера, передает «Лента.ру». По словам Хрущевой, этот шаг был призван «привязать Украину к России». «Это был еще больший повод привязать Украину к России. Когда Крым становится украинским – значит, и Украина становится больше русской», – заявила она.

    Цеков, комментируя это заявление, подчеркнул, что Хрущева пытается оправдать поступок прадеда. «Не стала Украина ближе к России после получения Крыма. Он оказался вообще яблоком раздора, а напряжение копилось все годы, пока Крым был украинским», – заявил он, добавив, что к 2014 году конфликт только обострился, а переломный момент наступил в 2022 году.

    Бывший сенатор Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди также высказалась по поводу слов Хрущевой, напомнив, что правнучка советского лидера более 30 лет живет в США. Она посоветовала Хрущевой приехать в Россию и Крым, чтобы лично пообщаться с местными жителями, и выразила мнение, что это поможет ей не делать подобных заявлений.

    Ковитиди назвала передачу Крыма ошибкой Никиты Хрущева, однако отметила, что этот шаг стал «провокационной инъекцией для укрепления русского духа в Крыму». Она считает, что историческая оценка этого решения должна быть более взвешенной и опираться на факты.

    Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил о множестве правовых несоответствий при передаче полуострова УССР и отсутствии экономических оснований для такого шага.

    18 февраля 2026, 12:16 • Видео
    «Крупнейшая оплошность» канцлера Германии

    «Вполне вероятно, что это крупнейшая оплошность Фридриха Мерца на сегодняшний день», – заявил спецпосланник президента США Ричард Гренелл, комментируя политику канцлера Германии. Гренелл – доверенное лицо Дональда Трампа, и он знает, о чем говорит. Что же произошло?

    18 февраля 2026, 13:13 • Новости дня
    Мединский оценил переговоры в Женеве

    Мединский назвал тяжелыми и деловыми переговоры в Женеве

    Мединский оценил переговоры в Женеве
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Женеве длились два дня, были тяжелыми и деловыми.

    Переговоры между Россией, США и Украиной, прошедшие в Женеве 17-18 февраля, были тяжелыми, но носили деловой характер, сообщил глава российской делегации Владимир Мединский, передает РИА «Новости».

    По словам Мединского, обсуждения длились два дня: сначала встречи шли в различных форматах в течение продолжительного времени, а в среду переговоры продолжались около двух часов. «Они были тяжелыми, но деловыми», – сказал Мединский.

    Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав также вошли заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

    По итогам встреч делегация России вышла к журналистам и подвела итоги раунда переговоров.

    В Женеве проходил второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины.

    Второй день переговоров по Украине в Женеве закрыли для прессы.

    17 февраля 2026, 20:59 • Новости дня
    Длившиеся четыре с половиной часа переговоры по Украине в Женеве завершились

    Трехсторонние переговоры по Украине в Женеве завершились

    Длившиеся четыре с половиной часа переговоры по Украине в Женеве завершились
    @ National Security and Defence Council of Ukraine/Handout/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры России, США и Украины в Женеве по вопросам урегулирования продолжались четыре с половиной часа.

    Встреча началась в 13.55 по местному времени (15.55 мск), а к 18.25 (20.25 мск) источник РИА «Новости» сообщил о завершении контактов.

    Напомним, во вторник стартовали трехсторонние переговоры по Украине в Женеве. Делегацию России возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

    Переговоры по Украине в Женеве проходят в отеле InterContinental.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее анонсировал обсуждение вопроса территорий на переговорах в Женеве.

    18 февраля 2026, 08:54 • Новости дня
    Уиткофф оценил итоги первого дня переговоров по Украине в Женеве

    Уиткофф: Стороны в Женеве продолжат работать над сделкой по Украине

    Уиткофф оценил итоги первого дня переговоров по Украине в Женеве
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам первого дня переговоров по Украине в Женеве заявил, что стороны договорились проинформировать свое руководство, а также работать для достижения сделки.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил об итогах первого дня переговоров с участием представителей России и Украины в Женеве. Он отметил, что стороны договорились проинформировать руководителей своих стран и продолжить совместную работу для заключения сделки, передает РИА «Новости»,

    По его словам, «усилия президента США Дональда Трампа» по сближению сторон способствовали значительному прогрессу в диалоге.

    Переговоры проходят в Женеве 17-18 февраля на площадке отеля InterContinental Geneva. Уиткофф также выразил благодарность швейцарским властям за предоставление места для проведения встречи.

    Во вторник в Женеве прошли трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию, которые длились более четырех часов.

    Делегацию России на переговорах возглавил помощник президента Владимир Мединский.

    Агентство Reuters сообщило о сомнениях в успехе челночной дипломатии Уиткоффа и Кушнера.

    17 февраля 2026, 21:52 • Новости дня
    NYT: Киев обеспокоен возвращением Мединского на переговоры

    Tекст: Вера Басилая

    Киев выразил обеспокоенность из-за появления помощника президента России Владимира Мединского в составе российской делегации на переговорах в Женеве, ожидая более жестких условий, сообщает The New York Times.

    По данным The New York Times, в Киеве выразили обеспокоенность возвращением помощника президента России Владимира Мединского в состав российской делегации на переговорах в Женеве, передает РИА «Новости».

    Издание отмечает, что в украинских политических кругах появление бывшего министра культуры и историка по образованию Мединского было воспринято как «тревожный знак».

    По данным The New York Times, представители Киева опасаются, что с его возвращением переговоры могут стать более жесткими.

    Ранее переговоры России, США и Украины в Женеве по вопросам урегулирования продолжались четыре с половиной часа.

    Напомним, во вторник стартовали трехсторонние переговоры по Украине в Женеве.

    Делегацию России возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

    18 февраля 2026, 09:50 • Новости дня
    Слуцкий назвал убогим уровень интеллектуального развития Зеленского

    Слуцкий назвал убогим интеллектуальное развитие Зеленского после слов о Мединском

    Слуцкий назвал убогим уровень интеллектуального развития Зеленского
    @ Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий подверг критике высказывания Владимира Зеленского о помощнике президента России Владимире Мединском, отметив убогий уровень интеллектуального развития украинского лидера.

    Леонид Слуцкий заявил, что «бандеровцам и большинству европейских патронов Зеленского» не помешает исторический ликбез от помощника президента России Владимира Мединского. Поводом для комментария стало резкое высказывание Владимира Зеленского в интервью порталу Axios в адрес Мединского, где глава киевского режима отметил, что у их стороны «нет времени» на заявления о корнях конфликта, передает РИА «Новости».

    Слуцкий отметил, что Зеленский находится в состоянии агонии и утратил как политическую выдержку, так и элементарные манеры, если они вообще были. По его словам, Зеленский демонстрирует «убогий уровень интеллектуального развития», называя глубокие исторические знания «продуктами распада жизнедеятельности».

    В качестве примера Слуцкий напомнил слова Уинстона Черчилля о важности изучения истории для политической прозорливости. Глава думского комитета добавил, что если бы Зеленский следовал этим советам, а не слушал бывшего британского премьер-министра Бориса Джонсона, Украина не потеряла бы суверенитет и не оказалась в тяжелой ситуации.

    В Женеве во вторник прошли трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию, которые длились более четырех часов.

    Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский.

    The New York Times сообщила, что Киев выразил обеспокоенность из-за появления Владимира Мединского в составе российской делегации на этих переговорах.

    18 февраля 2026, 01:40 • Новости дня
    Объекты энергоинфраструктуры повреждены при атаке на Белгородскую область

    Tекст: Катерина Туманова

    В ночь на среду Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу ВСУ, система ПВО ликвидировала воздушные цели, по предварительной информации, пострадавших нет, есть повреждения инфраструктуры, сообщила глава региона Вячеслав Гладков.

    «Есть повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Их масштаб будет окончательно ясен в светлое время суток. В Белгороде от падения фрагментов сбитых воздушных целей произошло возгорание на кровле многоквартирного дома –  возгорание ликвидировано. В селе Таврово Белгородского округа повреждено остекление коммерческого объекта», – сообщил он в Telegram-канале.

    Гладков добавил, что аварийные и оперативные бригады занимаются ликвидацией последствий обстрела, о других повреждениях информация уточняется.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на 16 февраля Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу, были повреждены объекты энергетической инфраструктуры и одна квартира в многоквартирном доме. Три населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам дронов 17 февраля, в результате которых пострадали пять местных жителей.


    17 февраля 2026, 21:19 • Новости дня
    Россияне пожаловались на исчезновение сообщений в Telegram
    Россияне пожаловались на исчезновение сообщений в Telegram
    @ Илья Московец/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Жители России столкнулись с исчезновением отправленных сообщений и сбоем при выборе контактов в Telegram.

    Пользователи жалуются на исчезновение отправленных сообщений, а также на появление заставки «нет чатов» на главной странице приложения, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что иногда пропадает возможность открыть переписку с нужным человеком – при попытке выбрать определенного контакта Telegram сбоил и открывал чат только с одним адресатом до полной перезагрузки программы.

    На прошлой неделе Роскомнадзор сообщил, что планирует продолжить введение последовательных ограничений в отношении Telegram.

    Ведомство заявило об отсутствии комментариев о блокировке Telegram с 1 апреля.

    18 февраля 2026, 03:20 • Новости дня
    ТВ Швеции сообщило о задержании в стране россиянина по запросу США

    Tекст: Катерина Туманова

    Шведская спецслужба, отвечающая за контрразведку и борьбу с терроризмом (Sapo) сообщила об аресте находившегося в международном розыске гражданина России, которого удерживала под стражей несколько месяцев.

    «Sapo арестовала россиянина и продержала его под стражей несколько месяцев. Он был объявлен в международный розыск после того, как власти США в течение шести месяцев вели за ним охоту. США требуют экстрадиции этого человека. В конце декабря полиция, по требованию США, провела операцию в Стокгольме и арестовала этого мужчину», – сообщил шведский телеканал TV4 Nyheterna.

    По словам Йунатана Свенссона, пресс-секретаря Sapo, дело касается международного ордера на арест, но, поскольку служба безопасности Швеции оказывает помощь другой стране в расследовании уголовного дела, вдаваться в подробности никто не будет.

    Подозреваемый является гражданином России и с лета 2025 года находится в международном розыске после того, как американский суд заочно задержал его.  Ларс Хедвалл, старший прокурор Полиции безопасности, уточнил, что было решено арестовать этого человека по запросу США. Он подозревается в грубом нарушении санкций в период с 2022 по 2023 год в Соединенных Штатах, поэтому власти США запросили его экстрадицию.

    Сейчас начинается процесс в отношении экстрадиции задержанного и окончательное решение будет принято правительством.

    Хедвал отметил, что мера рассматривается в для обеспечения безопасности. Также невозможно рассказать о подозрениях в совершении уголовных преступлений, из-за секретности со стороны США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 8 января в Таиланде полиция задержала  гражданина России за нелегальную работу гидом. Полиция Пхукета задержала  россиянина по подозрению в мошенничестве. Задержанные у военной базы США россиянки находились в стране нелегально.

    17 февраля 2026, 19:36 • Новости дня
    Золото опередило в России по доходности вклады и недвижимость

    Доходность золота за семь лет составила в рублях 294,9%

    Золото опередило в России по доходности вклады и недвижимость
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Золото в России показало почти четырехкратный рост доходности за семь лет, значительно опередив рублевые вклады и недвижимость по уровню прибыли, отмечают эксперты.

    Доходность золота за 2019–2025 годы составила почти 295%, что делает его самым прибыльным финансовым инструментом за этот период, пишет РИА «Новости» со ссылкой на онлайн-издание NEWS.ru. По словам президента Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегина Тосуняна, вложения в золото с 2019 по 2025 год увеличились почти в четыре раза. Он подчеркнул: «Вложение в золото вне конкуренции – все статистические данные указывают рост почти в четыре раза (+294,9% за семь лет)».

    Для сравнения: рублевые вклады за тот же период принесли 115% дохода, что существенно выше официальной инфляции. Тосунян уточнил, что вложения в недвижимость выросли на 62,9%, приблизившись к общему уровню роста цен.

    В то же время инвестиции в доллар, евро и акции стали убыточными. Наибольшие потери понесли вложения на фондовом рынке, отметил глава АРБ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, золотые запасы России достигли рекордного уровня в 402,7 млрд долларов по итогам января.

    Ранее цены на золото и серебро обновили максимумы на мировых биржах, а стоимость золота впервые превысила 5100 долларов за тройскую унцию. Эксперты подчеркивали, что росту котировок золота способствовало ослабление курса доллара.

    17 февраля 2026, 18:23 • Новости дня
    Дело против актера Смольянинова о фейках про ВС России передано в суд
    Дело против актера Смольянинова о фейках про ВС России передано в суд
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу актера Артура Смольянинова (признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов в России).

    Дело направлено для заочного рассмотрения в Басманный районный суд Москвы, сообщается на сайте Генпрокуратуры. Смольянинову инкриминируется распространение ложной информации о действиях Вооруженных сил России.

    «В Генеральной прокуратуре РФ обвинительное заключение по уголовному делу в отношении актера Артура Смольянинова. Он заочно обвиняется по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по мотивам национальной ненависти и вражды)», – говорится в сообщении ведомства.

    Ранее Смольянинова объявили в международный розыск.

    В 2024 году Басманный суд Москвы заочно арестовал актера по делу о фейках и возбуждении вражды.

    17 февраля 2026, 21:32 • Новости дня
    ИИ расшифровал пророчества Нострадамуса о России и СВО
    ИИ расшифровал пророчества Нострадамуса о России и СВО
    @ Public domain

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Искусственный интеллект впервые представил трактовку катренов Нострадамуса, указывающую на ключевую роль России в мире и возможные перемены в Европе.

    Искусственный интеллект расшифровал катрены Нострадамуса, указав на ключевую роль России в событиях 2026-2027 годов, пишет РИА «Новости». Нейросеть NOSTRADAMUS, обученная на текстах прорицателя, выделила четверостишия, касающиеся будущего мироустройства. Главным адресатом предсказаний оказалась Россия, скрытая под кодовыми именами Аквилон, Славония и Роза.

    Самое важное пророчество зашифровано в «Письме к королю Генриху II», где Нострадамус говорил: «Возникнет новая ветвь от древа, что долгое время оставалось бесплодным. И с 50-й широты явится обновление всей церкви. Тогда будет заключен мир, согласие и единение между детьми, чьи владения разделены различными идеями и границами». По мнению ИИ, речь идет о духовности нового формата, способной объединить славянский мир.

    Некоторые четверостишия исследователи связывают с Украиной, которой предрекают финансовый кризис из-за затяжного конфликта. Нострадамус писал, что в истощенной войной стране вместо золота будут чеканить монеты из кожи.

    Другое пророчество предупреждает о коварстве «под цветами Венеции» после передышки, что толкователи связывают с цветами украинского флага.

    Прорицатель также предупреждал о «ужасной войне на Западе» и грядущем беспокойстве на рынках. Согласно расшифровке, к 2028 году Франция может полностью утратить военный суверенитет из-за размещения американских баз. Эти строки намекают на сдвиг в балансе глобальных сил и стратегическую неудачу Запада, в то время как Восток будет доминировать.

    В пророчествах нейросеть обнаружила и указание на возможный ядерный конфликт, который США могут развязать на Ближнем Востоке к 2030 году. Этот удар станет следствием хаоса, начавшегося с распада НАТО и экономического коллапса Европы. Итоговый вывод ИИ гласит, что архитектором нового миропорядка выступит Россия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее испанское издание El Economista нашло в трудах Нострадамуса пророчества о начале Третьей мировой войны с удара по городу, который по описанию напоминает Мадрид.

    Российский политик Владимир Жириновский также оставил скрытое пророчество, касающееся отношений между США и Россией.

    18 февраля 2026, 09:09 • Новости дня
    Захарова заявила о попытках сорвать мирные переговоры по Украине

    Захарова заявила об использовании любых методов для срыва мирного процесса

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предпринимаются все возможные меры для срыва мирных переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

    Мария Захарова заявила, что в настоящее время используются любые способы для предотвращения начала мирного процесса по Украине, передает радио Sputnik.

    По ее словам, «комментарии, заявления, технические параметры» – это все идет в ход, лишь бы только не дать состояться мирному направлению.

    Во вторник в Женеве прошли трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию, которые длились более четырех часов.

    Делегацию России на переговорах возглавил помощник президента Владимир Мединский.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что атаки БПЛА на российское приграничье раскрыли тактику Киева в Женеве.

    17 февраля 2026, 19:28 • Новости дня
    Суд приговорил участницу «Азова» к 20 годам за подготовку теракта в суде Донецка
    Суд приговорил участницу «Азова» к 20 годам за подготовку теракта в суде Донецка
    @ Олеся Чепурченко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Южный окружной военный суд вынес приговор участнице нацбатальона «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России) Марии Гринь.

    Гринь признали виновной в подготовке теракта в здании Кировского межрайонного суда в Донецке, передает ТАСС.

    «13 июля 2024 года подсудимая подъехала к тыльной части административного здания Кировского межрайонного суда города Донецка ДНР с целью его поджога, однако Гринь довести свое преступное намерение до конца не смогла, поскольку была задержана сотрудниками правоохранительных органов», – отметили в суде.

    Согласно приговору, Гринь получила 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

    Ранее боевика «Азова» приговорили к пожизненному заключению за расстрел мирных жителей в Мариуполе.

