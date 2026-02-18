МВД предложило ввести лимит на переводы по NFC

МВД предложило ограничить снятие наличных и NFC-переводы

Tекст: Тимур Шайдуллин

МВД предложило ввести период охлаждения для снятия наличных денег в кассах, чтобы предотвратить мошеннические действия. Новую инициативу о введении ограничений на операции с денежными средствами озвучил заместитель министра внутренних дел Андрей Храпов, передает ТАСС.

Он также сообщил, что ведомство рассматривает возможность ограничения переводов денег через NFC-технологии до 50 тыс. рублей в день.

Храпов пояснил, что услуги дропперов становятся менее востребованными, а мошенники используют новые схемы: потерпевшие снимают деньги в кассах и передают их курьерам, либо переводят средства на дропперские карты через NFC. Сейчас пока отсутствует период охлаждения и ограничения по сумме снятия наличных.

Глава МВД Владимир Колокольцев ранее отмечал, что новая мера процессуального принуждения, позволяющая приостанавливать операции с денежными средствами, помогает предотвращать хищения и блокировать попытки вывода активов до судебного решения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в МВД сообщили, что мошенники часто используют предлог «записи на прием» в госорганизацию для получения кода из СМС.

А в ВТБ отмечали, что каждый второй случай хищения наличных средств в России связан с тем, что люди лично передают деньги мошенникам под угрозами и давлением.

До этого в МВД предупредили, что злоумышленники начали представляться сотрудниками госорганов и банков, чтобы убедить граждан отменить самозапрет на получение кредитов.