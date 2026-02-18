Два газовика пострадали при ударе дрона ВСУ по авто в Брянской области

Tекст: Ольга Иванова

Два сотрудника газовой службы получили ранения после удара дронами-камикадзе, который был совершен Вооруженными силами Украины по автомобилю компании «Газпром газораспределение Брянск» в поселке Рудач Суземского района Брянской области, написал губернатор в Telegram-канале.

Богомаз сообщил, что атака произошла в момент движения служебного автомобиля. Пострадавшим уже оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило, что за шесть часов системы ПВО уничтожили 52 украинских беспилотника, большинство из которых сбили над Брянской областью.

Губернатор Александр Богомаз заявил, что обстрел энергетической инфраструктуры со стороны Украины привел к отключению электричества и отопления в нескольких муниципальных образованиях Брянской области.