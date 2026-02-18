Норвежец Клебо стал первым десятикратным чемпионом зимних ОИ

Tекст: Тимур Шайдуллин

Норвежский лыжник Йоханес Клебо стал первым в истории спортсменом, которому удалось завоевать десять золотых медалей на зимних Олимпийских играх, сообщает ТАСС.

В среду Клебо и его партнер Эйнар Хедегарт одержали победу в командном спринте, что позволило Клебо установить абсолютный рекорд по числу олимпийских золотых наград среди участников зимних Игр.

До этого рекорд принадлежал трем норвежцам: биатлонисту Уле-Эйнару Бьёрндалену, а также лыжникам Бьорну Дели и Марит Бьёрген. Каждый из них выигрывал по восемь золотых олимпийских медалей.

Если брать в расчет и летние Олимпиады, то только один спортсмен смог получить десять или более золотых медалей. Это американский пловец Майкл Фелпс, который 23 раза становился олимпийским чемпионом.

По девять золотых медалей выигрывали советская гимнастка Лариса Латынина, финский бегун Пааво Нурми, американский легкоатлет Карл Льюис, а также американские пловцы Кэти Ледеки, Марк Спитц и Калеб Дрессел.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 февраля Клебо стал восьмикратным олимпийским чемпионом, выиграв гонку на 10 км с раздельным стартом на Олимпиаде в Италии, тем самым он повторил рекорд по числу высших титулов на зимних Играх.

Ранее Клебо одержал победу во всех гонках чемпионата мира в Тронхейме и впервые в истории выиграл все старты одного турнира. Также спортсмен повторил рекорд российской лыжницы Елены Вяльбе по числу побед на чемпионатах мира по лыжным гонкам.