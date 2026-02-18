Собянин упростил получение соцподдержки для участников спецоперации

В Москве открыли гранд макет достижений Российских студотрядов

Tекст: Валерия Городецкая

Макет, размещенный на территории музея студенческих отрядов, занимает площадь более 10 кв.м и демонстрирует свыше 60 реальных трудовых проектов, выполненных студентами, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В экспозиции представлены миниатюры знаковых объектов: Саяно-Шушенская ГЭС, БАМ, КАМАЗ, олимпийские объекты Сочи, Сибирский кольцевой источник фотонов, объекты «Росатома», Лахта-центр, космодромы «Восточный» и «Плесецк», мост «Звезда Оби», Крымский мост.

«Сегодня движение РСО – это масштабное сообщество, объединяющее сотни тысяч молодых, талантливых и целеустремленных людей по всей стране. Ваша активность, энергия и готовность браться за самые сложные задачи служат ярким примером подлинного патриотизма и гражданской ответственности», – отметил в приветственном слове первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Он подчеркнул, что студенческие отряды сегодня активно развивают добровольчество, профориентацию и помогают семьям участников спецоперации на Украине.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев, обращаясь к гостям, отметил, что с 2007 года, когда студотряды доверили строительство олимпийских объектов, масштаб и значимость их работы только растут. Сейчас студенческие отряды задействованы в транспорте, сельском хозяйстве, энергетике, медицине и образовании. Киселев особо выделил государственную поддержку движения на уровне Госдумы, «Единой России», регионов, работодателей и образовательных организаций.

Экспозиция дополнена элементами уличного искусства, памятниками и муралами, посвященными истории движения в разных регионах страны. По словам генерального директора «Росатома» Алексея Лихачева, за 18 лет стратегического партнерства более 20 тыс. ребят получили опыт на атомных стройках, внесли вклад в десятки проектов в России и за ее пределами.

В день открытия «СО.Здание» посетили депутат Госдумы Александр Сидякин и замглавы Росмолодежи Егор Литвиненко. Литвиненко подчеркнул, что бойцы РСО – пример созидательной любви к Родине, а открытие макета подчеркивает разнообразие культуры и сплоченность молодежи страны.

В финале мероприятия были подведены итоги конкурса лучших региональных отделений РСО за 2025 год. В категории до 30 тыс. студентов победило Севастопольское отделение, в категории от 30 тыс. до 65 тыс. студентов – Архангельское. Лидерским коллективам вручили почетные знаки и благодарственные письма от Минстроя и «Единой России».

Мероприятие завершилось отправкой гуманитарной помощи жителям Курской, Белгородской, Брянской областей и Донецкой народной республики. На сумму 1,7 млн рублей студотрядовцы закупили зарядные станции, бытовую технику, строительные материалы, косметику и воду. Акция организована совместно с Центральным спортивным клубом Армии Минобороны России.