Семьи с особенными детьми вышли в финал конкурса «Это у нас семейное»

Самый массовый проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» привлек участников с ограниченными возможностями здоровья из Сибири, Урала и Новороссии.

Совместные задания помогают таким командам преодолевать психологические барьеры и находить новых друзей. Организаторы отмечают важную роль соревнования в адаптации особенных детей.

Семья Силиных из Сургута воспитывает сына Даниила, который учится в шестом классе и занимается адаптивным фехтованием. Мать Оксана Силина отметила: «Я хотела, чтобы у сына было больше ярких впечатлений, поэтому мы решили участвовать в конкурсе «Это у нас семейное». Финалисты уже посетили Сахалин, где увидели пятнистых оленей и нерп.

Команда Лисовских из Петербурга впервые участвует в подобном мероприятии вместе с 21-летним сыном Русланом. Оксана Лисовская подчеркнула, что проект позволяет им чувствовать себя на равных с другими. Семья Кравцун из Ставрополья также успешно выполняет задания благодаря пятилетней Василисе, переставшей бояться камеры.

Представители Ингушетии Альдиевы и Костоевы присоединились к состязанию ради младшего сына с церебральным параличом.

Всего на второй сезон зарегистрировались более 726 тыс. человек из 89 регионов. Финал состоится 8 июля, а победители получат сертификаты на 5 млн рублей.