В России начали применять первую в мире вакцину от меланомы

Tекст: Тимур Шайдуллин

В России начали применять первую в мире вакцину для лечения меланомы, сообщил главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн, передает РИА «Новости».

По его словам, препарат разработан совместно с институтом имени Гамалеи, и уже появились первые пациенты, которые получили эту терапию.

«Мы первые получили в мире вакцину сейчас по лечению меланомы. Мы сделали ее с институтом имени Гамалеи, и первые уже начали применять на пациентах», – заявил Каприн на заседании Совета Федерации.

В пресс-службе НМИЦ радиологии уточнили, что речь идет о персонализированных вакцинах для пациентов с меланомой, и сейчас они находятся в стадии производства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 11 февраля в НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина заявили, что персонализированная мРНК-вакцина для терапии меланомы будет внедрена в широкую клиническую практику только после успешного завершения клинических испытаний.

Ранее сообщалось, что специалисты из Сеченовского университета уже приступили к разработке первого отечественного клеточного препарата для терапии меланомы на основе TIL-технологии и планируют завершить доклинические испытания к 2027 году.

А до этого стало известно, что российские ученые создали серию новых соединений с выраженной противоопухолевой активностью и эффективной люминесценцией.