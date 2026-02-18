The Economist: США обсуждают совместный ядерный дата-центр с Россией

Tекст: Тимур Шайдуллин

США и Россия обсуждают создание совместного дата-центра на атомной энергии, а также строительство туннеля под Беринговым проливом, пишет ТАСС со ссылкой на The Economist.

Британский журнал сообщает, что переговоры ведутся на фоне интереса окружения президента Дональда Трампа к российским энергетическим активам.

По данным издания, стороны также рассматривают возможность сделок по нефти, газу и редкоземельным металлам в Арктике. Кроме того, обсуждается перспектива торговли пшеницей – американский трейдер отметил в беседе с изданием, что США заинтересованы участвовать в экспорте российского зерна, подчеркнув: «Россия – крупнейший в мире экспортер пшеницы. <…> Мы хотели бы принять участие».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что существует рабочая группа России и США, занимающаяся вопросами торгово-экономического сотрудничества. Обсуждения идут по различным направлениям, включая промышленные и энергетические проекты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия получает сигналы от США о возможном обсуждении сотрудничества в Арктике. Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев объявил о возобновлении обсуждения идеи строительства тоннеля между Россией и Аляской.

Договоренности, достигнутые на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, сохраняются и по-прежнему актуальны, заявил глава МИД России Сергей Лавров.



