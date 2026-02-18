  • Новость часаМединский оценил переговоры в Женеве
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    НАТО готовит против России балто-скандинавский кулак
    Глава МИД Эстонии поддержал размещение ядерного оружия НАТО в стране
    Сын Трампа занялся производством военных дронов
    Захарова пошутила о «неоплаченных счетах Марины Мнишек»
    Российские войска освободили сумскую Харьковку и запорожское Криничное
    Главы Минцифры назвал сроки запуска российского аналога Starlink
    Зеленский ввел санкции против Лукашенко
    Политолог объяснил план Брюсселя по спасению приграничных с Россией регионов ЕС
    Опрос: Каждый пятый европеец предпочел диктатуру демократии
    18 февраля 2026, 13:40 • Новости дня

    В России создали БПЛА для замены системы Starlink

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В России создан стратосферный беспилотник «Аргус», способный заменять спутниковую связь и глушить западные системы управления вооружением на больших высотах.

    Разработку и подготовку к испытаниям отечественного стратосферного беспилотника «Аргус» завершают российские инженеры, передают «Известия». Аппарат будет работать на высотах от 15 до 24 км, оставаясь вне досягаемости большинства привычных средств ПВО, включая комплексы «Игла» и «Верба». Попытка противника уничтожить дрон потребует применения ракет С-300 или Patriot, которые значительно дороже самого беспилотника.

    По словам руководителя проекта Николаса Оксмана, ключевая особенность «Аргуса» – питание от солнечной энергии, дающее возможность находиться в воздухе практически неограниченное время. Он способен зависать над нужным районом, не будучи привязан к орбите, в отличие от спутников. БПЛА может обеспечивать видеосвязь, координацию других дронов, а также действовать как универсальная «глушилка», подавляя спутниковую навигацию и связь западного вооружения.

    Эксперты подчеркивают своевременность проекта, отмечая при этом сложные гидрометеорологические условия стратосферы, где скорость ветра и ветровые нагрузки гораздо выше, чем в нижних слоях атмосферы. Ветеран связи ВС РФ Павел Сергеев заявил: «Ключевым вызовом для таких систем остаются сложные гидрометеорологические условия в стратосфере. Скорость перемещения воздушных масс на этих высотах значительно выше, чем в нижних слоях атмосферы, что создает колоссальные ветровые нагрузки на конструкцию с большим размахом крыла. Разработчикам предстоит доказать устойчивость аппарата в этих условиях».

    На данный момент завершена сборка уменьшенной версии «Аргуса» с размахом крыльев 7 метров. Летные испытания, назначенные на март, должны продемонстрировать аэродинамические характеристики конструкции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред СБ Дмитрий Медведев заявил, что в начале спецоперации на Украине Россия отставала от украинской стороны в производстве дронов, однако российская сторона разработала полный спектр беспилотников в короткие сроки.

    Эксперты отметили высокий уровень работы оборонно-промышленных предприятий России. В 2025 году в зоне спецоперации на Украине впервые продемонстрировали возможности новые образцы вооружений и военной техники.

    16 февраля 2026, 16:59 • Новости дня
    ВСУ сбросили в Запорожской области авиабомбы на ведущую в Крым дорогу

    ВСУ нанесли удар управляемыми бомбами по трассе Харьков – Симферополь – Ялта

    ВСУ сбросили в Запорожской области авиабомбы на ведущую в Крым дорогу
    @ t.me/BalitskyEV

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские войска нанесли удар двумя управляемыми авиационными бомбами по участку трассы «Харьков – Симферополь – Ялта»

    Два управляемых авиационных боеприпаса поразили участок автотрассы Харьков – Симферополь – Ялта. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что асфальтное покрытие дороги частично разрушено, однако жертв среди гражданских и военных нет.

    «Целью удара двумя управляемыми авиационными бомбами стал участок трассы Харьков – Симферополь – Ялта. В результате падения боеприпасов асфальтное покрытие дороги получило частичные повреждения. К счастью, обошлось без жертв. Благодарю наши подразделения ПВО и всех, кто обеспечивает безопасность региона. Зафиксировано лишь частичное разрушение дорожного полотна», – написал Балицкий в Telegram-канале.

    Он уточнил, что угрозы для движения автотранспорта нет. Балицкий пообещал, что поврежденный участок будет восстановлен в кратчайшие сроки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило об уничтожении 102 беспилотников над российской территорией за четыре часа.

    Российские войска улучшили тактическое положение и нанесли значительный урон подразделениям ВСУ, а также освободили ряд населенных пунктов. Средства ПВО уничтожили 88 беспилотников ВСУ над регионами России и акваторией Черного моря за два часа.

    Комментарии (21)
    17 февраля 2026, 19:50 • Новости дня
    США заявили о возвращении к ядерным испытаниям «наравне» с Россией и Китаем
    США заявили о возвращении к ядерным испытаниям «наравне» с Россией и Китаем
    @ National Nuclear Security Administration/Nevada Site Office

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские власти планируют возобновить ядерные испытания на условиях, аналогичных подходам России и Китая, без проведения мощных атмосферных взрывов.

    США намерены вернуться к ядерным испытаниям на «равной основе» с Россией и Китаем, передает ТАСС. Помощник американского госсекретаря по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йа пояснил, что речь не идет о возвращении к атмосферным взрывам мегатонного класса, подобным испытанию Айви Майк 1952 года.

    Кристофер Йа отметил: «Как заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, Соединенные Штаты вернутся к проведению испытаний на равной основе. Но на равной основе не означает, что мы вернемся к ядерным атмосферным испытаниям мегатонного класса по типу Айви Майк, как хотят вас убедить некоторые люди, занимающиеся вопросами контроля над вооружениями и впавшие в панику из-за этого».

    Он добавил, что «на равной основе» подразумевает соответствие определенному стандарту, который можно понять, изучив практику Китая и России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще в январе министр энергетики США Крис Райт заявил, что в Белом доме продолжают обсуждать вопрос о проведении ядерных испытаний, тогда решение еще не было принято.

    До этого президент США Дональд Трамп подтвердил намерение провести ядерные испытания. В ответ Россия предупредила о готовности реагировать, если США откажутся соблюдать запрет на ядерные испытания.


    Комментарии (8)
    18 февраля 2026, 12:16 • Видео
    «Крупнейшая оплошность» канцлера Германии

    «Вполне вероятно, что это крупнейшая оплошность Фридриха Мерца на сегодняшний день», – заявил спецпосланник президента США Ричард Гренелл, комментируя политику канцлера Германии. Гренелл – доверенное лицо Дональда Трампа, и он знает, о чем говорит. Что же произошло?

    Комментарии (0)
    16 февраля 2026, 10:35 • Новости дня
    В Нидерландах заявили о возможности взломать F-35 «как iPhone»
    В Нидерландах заявили о возможности взломать F-35 «как iPhone»
    @ Nicolas Economou/NURPHOTO/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бортовые компьютерные системы новейших американских боевых самолетов F-35 можно перепрограммировать для установки стороннего оборудования в обход официальных каналов разработчика, заявил глава Минобороны Нидерландов Гийс Туйнман.

    Взлом защиты истребителя в случае отказа США от его обслуживания возможен, сказал Туйнман, пишет The War Zone.

    Чиновник отметил, что иностранные заказчики обеспокоены зависимостью от Вашингтона и ищут альтернативные пути модернизации техники.

    «Если вы все же хотите провести модернизацию, я скажу то, чего не должен говорить: вы можете сделать джейлбрейк (взлом – прим. ВЗГЛЯД) F-35 точно так же, как iPhone», – сказал Туйнман.

    Попытка кустарного вмешательства в облачные системы ALIS или ODIN приведет к конфликту с производителем Lockheed Martin. Даже при успешном взломе ПО самолеты быстро потеряют боеспособность без поставок запчастей и доступа к полетным данным.

    Ранее в Бельгии объявили о планах закупить у США 11 дополнительных истребителей F-35A.

    До этого Пентагон заказал у компании Lockheed Martin дополнительно 126 истребителей F-35.

    Комментарии (7)
    17 февраля 2026, 10:01 • Новости дня
    Вертолеты Apache вооружили снарядами для борьбы с дронами
    Вертолеты Apache вооружили снарядами для борьбы с дронами
    @ Cpl. Anna Albrecht/Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские военные провели испытания новейших 30-миллиметровых боеприпасов с бесконтактным взрывателем для эффективной борьбы с беспилотниками, снаряды предназначаются для вертолетов AH-64 Apache.

    Армия США провела боевые стрельбы новыми снарядами XM1225 APEX на полигоне Юма в штате Аризона, пишет The War Zone.

    В ходе тестов вертолеты Apache отрабатывали уничтожение различных типов дронов с помощью модернизированных боеприпасов. Главной особенностью снарядов стала способность детонировать рядом с целью, создавая плотное облако осколков.

    Такой принцип действия критически важен для борьбы с небольшими маневренными объектами, в которые сложно попасть прямым выстрелом из 30-миллиметровой пушки.

    Новые боеприпасы также эффективны против наземных целей, включая живую силу и легкобронированную технику. Они позволяют накрывать осколками большую площадь по сравнению со стандартными фугасными снарядами.

    «Картридж XM1225 APEX разработан для противодействия современным угрозам, включая БПЛА, открытую живую силу и небольшие лодки, без необходимости модификации системы оружия Apache», – заявили американские военные.

    Боеприпас, по их словам, прошел все проверки безопасности и готов к интеграции в существующие платформы.

    Внедрение снарядов с дистанционным подрывом решает серьезную проблему безопасности при стрельбе по воздушным целям. Обычные снаряды при промахе могут пролететь несколько километров и нанести непредсказуемый ущерб на земле. Новая разработка значительно снижает этот риск благодаря механизму подрыва в воздухе.

    Использование пушечного вооружения станет экономически выгодной альтернативой дорогим ракетам Hellfire, говорится в статье. Вертолеты Apache способны нести боекомплект в 1200 выстрелов, что обеспечивает экипажам возможность длительного ведения огня по множественным целям.

    В феврале Ростех представил на выставке «Иннопром. Саудовская Аравия» модели многоцелевых вертолетов Ми-171А3 и Ка-62.

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 02:25 • Новости дня
    Intelligence Online: Ветераны из США и Нидерландов на F-16 защищают небо на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Пилоты-ветераны из США и Нидерландов, имеющие опыт управления F-16 учат украинцев летать на американских истребителях и защищать небо Украины, узнал французский портал Intelligence Online.

    «Для защиты воздушного пространства Киева сформирована эскадрилья, состоящая из украинских, американских и нидерландских пилотов. Эти опытные ветераны, в частности, призваны помочь в отражении российских крылатых ракет и беспилотников», – пишет портал Intelligence Online (IO).

    В статье отмечается, что среди западных наставников украинских пилотов –  участники операций на Ближнем Востоке и в Афганистане, они на временных контрактах (по шесть месяцев с ротацией) и без каких-либо воинских званий, в штат ВСУ они так же не входят и лишь временно обучают украинцев управлять F-16.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Пентагон подписал контракт на обслуживание переданных Украине F-16. Власти ДНР сообщили, что Киев использует оставшиеся F-16 в глубоком тылу. Нидерланды заявили об отправке тренажеров для истребителей F-16 на Украину.

    Комментарии (0)
    15 февраля 2026, 14:16 • Новости дня
    Бельгия решила подписать контракт на 11 F-35A в 2026 году

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бельгия планирует в 2026 году подписать контракт на закупку 11 дополнительных истребителей F-35A и рассчитывает обеспечить максимальное участие европейской промышленности в программе, сообщил министр обороны королевства Тео Франкен порталу Breaking Defense на конференции по безопасности в Мюнхене.

    Бельгия планирует заключить контракт на приобретение 11 дополнительных истребителей F-35A в 2026 году, передает ТАСС. Франкен рассказал об этом порталу Breaking Defense на конференции по безопасности в Мюнхене.

    Он отметил, что страна хочет обеспечить максимальное вовлечение европейской промышленности в проект. «Мы хотим сделать F-35 максимально европейским», – заявил Франкен. Министр подчеркнул намерение Брюсселя расширить производство истребителей в Европе и сообщил, что сборка новых самолетов будет проходить в Италии.

    Франкен также сообщил о прошедших переговорах с генеральным директором Lockheed Martin Джимом Тайклетом, подтвердив, что контракт на дополнительный заказ будет подписан в 2026 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон заказал у компании Lockheed Martin дополнительно 126 истребителей F-35. Госдепартамент США одобрил продажу Бельгии 34 самолетов F-35.

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 16:40 • Новости дня
    Хаменеи: Ракеты Ирана – не дело США

    Хаменеи заявил о необходимости сдерживающего оружия для Ирана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Верховный лидер Ирана подчеркнул, что вопрос вооружения и дальности ракет касается только иранского народа и не должен волновать США.

    США не должны волноваться по поводу дальности и типов иранских ракет, это вовсе не их дело, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Он подчеркнул позицию Тегерана в вопросах обороны и вооружения, отметив, что дискуссии о таких ракетах не касаются Вашингтона, передает ТАСС со ссылкой на агентство Fars.

    По словам Хаменеи, обладание сдерживающим оружием – это необходимое и обязательное условие для любого народа. Он добавил, что страна, не имеющая подобного оружия, может стать уязвимой для врагов.

    Американское вмешательство в обсуждение типов или дальности иранских ракет, по мнению Хаменеи, не имеет никаких оснований, так как этот вопрос исключительно внутренний и касается только граждан Ирана, передает агентство Fars.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также во вторник аятолла Хаменеи заявил, что даже самая сильная армия может получить удар, от которого не оправится, и президенту США Дональду Трампу не удастся уничтожить Исламскую Республику.

    Ранее американский президент Дональд Трамп рассматривал возможность личных переговоров с аятоллой Хаменеи при проявлении инициативы со стороны иранского лидера.

    Напомним, что во вторник в Женеве Иран и США перешли к конкретному обсуждению деталей по снятию санкций и развитию ядерной программы.

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 22:23 • Новости дня
    Генерал Тишков назвал цель использования Starlink в зоне СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военные применяли систему спутниковой связи Starlink для проведения операций по дезинформации противника в зоне СВО, что не повлияло на боевое управление, сообщил начальник Главного управления связи Вооруженных сил России Валерий Тишков.

    По словам генерала Тишкова, система спутниковой связи использовалась  отдельными подразделениями исключительно для введения противника в заблуждение, а также для нанесения ударов вглубь.

    «Должностные лица пунктов управления обеспечены всеми современными услугами связи отечественного производства. Система боевого управления функционирует устойчиво и гарантированно обеспечивает управление войсками и силами на фронте», – пояснил генерал информационной службе «Вести».

    Ранее заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что отключение терминалов Starlink не повлияло на систему управления российскими войсками в зоне спецоперации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Украина заявила об использовании Россией дронов с системой Starlink. Глава МИД Польши Сикорский обвинил Илона Маска в помощи России из-за появления российских дронов со связью Starlink.

    Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что российские дроны со связью Starlink пугают и Украину, и Европу.

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 03:55 • Новости дня
    Марочко объяснил, почему освобождение Миньковки – стратегический успех ВС России

    Марочко объяснил, почему освобождение Миньковки – стратегический успех ВС РФ

    Tекст: Катерина Туманова

    Освободив Миньковку в Донецкой Народной Республике, ВС России сократили расстояние до укрепленного ВСУ Краматорска, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Освобождение Миньковки – это стратегический успех наших войск. Прежде всего, сокращено расстояние до Краматорска. <…> В Миньковке украинские боевики сконцентрировали довольно-таки серьезную группировку», – заявил он ТАСС.

    По словам Марочко, в Миньковке много укрепрайонов, тыловых баз, складов материально-технического обеспечения, пунктов временной дислокации, которые теперь оказались в ведении российских бойцов.

    «Сейчас оборонительная линия в районе Миньковки проломлена. Наши войска, двигаясь в западном и северо-западном направлениях, могут серьезно подойти к Краматорску с востока», – сказал он.

    Кроме того, отметил эксперт, освобождение Миньковки улучшит тактическое положение российских бойцов на славянском направлении.

    «Потому что украинские боевики должны теперь что-то предпринимать для стабилизации участка фронта. А, следовательно, ближайший участок, откуда они могут снять свои дополнительные резервы, – это как раз со славянского направления», – пояснил Марочко.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, за прошлую неделю ВС России освободили четыре населенных пункта в зоне СВО. Российские войска освободили Покровку в Сумской области и Миньковку в ДНР.

    Комментарии (0)
    16 февраля 2026, 14:19 • Новости дня
    Иранские военные начали учения по контролю Ормузского пролива

    Учения КСИР стартовали на фоне усиления присутствия США в регионе

    Tекст: Денис Тельманов

    Военные подразделения Ирана приступили к масштабным учениям по контролю Ормузского пролива, уделяя особое внимание быстрому реагированию на возможные угрозы.

    Учения военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) стартовали в районе Ормузского пролива, передает РИА «Новости».

    По данным иранского телевидения, маневры проходят на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке и увеличения военного присутствия США. В рамках учений отрабатываются сценарии противодействия угрозам безопасности и проверяется готовность подразделений КСИР к действиям в экстремальных условиях.

    Агентство SNN уточняет, что ключевым элементом маневров станет проверка способности к быстрому и решительному реагированию на возможные провокации в стратегически важном регионе.

    Американский президент Дональд Трамп ранее заявил, что второй авианосец ВМС США вскоре отправится на Ближний Восток из-за обострения ситуации вокруг Ирана. По его словам, дополнительная военная группа необходима на случай, если не удастся достичь договоренностей с Тегераном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, разведывательные аппараты США, включая противолодочный самолет и тяжелый дрон, совершили маневры в небе над Ормузским проливом и Оманским заливом.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает вариант отправки второй авианосной группы к берегам Ирана.

    Источники в службах безопасности узнали о намерениях Израиля демонтировать иранский ракетный потенциал и производственную инфраструктуру.

    Военные чиновники изложили оперативные меры по ослаблению иранской ракетной программы, включая удары по ключевым объектам.

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 09:05 • Новости дня
    Президент Латвии признал силу российской армии

    Президент Латвии Ринкевич признал силу российской армии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Латвии Эдгар Ринкевич признал, что российская армия очень сильна и получила опыт в ходе военной операции против Украины.

    Как заявил Ринкевич в интервью испанской газете Pais, Латвия, как пограничная с Россией страна, должна относиться к соседу серьезно, передает РИА «Новости».

     «Мы видим, что ее армия очень сильна, что она получила опыт, что ее оборонная промышленность работает хорошо», – заявил Ринкевич.

    Ранее глава МИД Латвии Байба Браже призвала дать ВСУ дальнобойное оружие для ударов вглубь России.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 06:35 • Новости дня
    Зеленский: США передумали разрешать производство ракет для Patriot на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    США после обещаний лицензий на производство ракет для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на Украине, заявил в размещенном в его Telegram-канале видеообращении глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Украина несколько лет назад призывала Америку помочь создать в Европе достаточные запасы ракет, в частности, для ЗРК Patriot. Тогда были обещания лицензий, но Америка в итоге на это не пошла», – приводит его слова ТАСС.

    Зеленский добавил, что Украина продолжает со странами-соседями и коллегами по НАТО решать этот вопрос, который позволит защитить «всех нас, всю Европу». В частности, он упоминает Румынию и Польшу, которым Киев предлагал начать производство.

    Напомним, в январе Зеленский заявлял о договоренности с президентом США Дональдом Трампом по поставкам пакета ракет PAC-3 для систем Patriot, но через некоторое время пожаловался, что поставка ракет задерживается, поскольку Европа не оплачивает транш.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Financial Times узнала, что размещенные на Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot в январе оставались пустыми из-за нехватки у Киева ракет PAC-3 для них. Писториус пообещал Киеву ракеты PAC-3 в случае поставок от других союзников.

    При этом военный эксперт Анпилогов заявил газете ВЗГЛЯД о том, что обещание Германии поставить Украине пять ракет PAC-3 демонстрирует немощь.

    Комментарии (0)
    16 февраля 2026, 05:27 • Новости дня
    Военный эксперт Клинцевич: Роботы могут заменить солдат в 2027 году

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Человекоподобные машины могут заменить живых бойцов в зоне боевых действий уже в ближайшем будущем из-за своей экономической эффективности и неприхотливости, заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

    Современные бойцы фактически становятся операторами сложных комплексов, управляя беспилотниками и наземными системами, сказал Клинцевич РИА «Новости».

    Со следующего года возможно появление антропоморфных роботов на фронте, поскольку это будет дешевле и проще, чем «человека посылать в бой».

    Аналитик пояснил, что механическим солдатам не требуются еда, вода и медицинское обеспечение. Они способны годами находиться на позиции без усталости, что позволит сделать «зону смерти» полностью безлюдной.

    Эксперт оценил вероятность такого развития событий как близкую к 100%. В качестве примера он привел планы миллиардера Илона Маска по выпуску миллионов андроидов Tesla Bot с развитой моторикой.

    Ранее российские военные создали роту наземных робототехнических комплексов (НРТК) для снабжения и огневой поддержки в разведывательно-штурмовой бригаде имени Александра Невского Добровольческого корпуса ВС России.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 00:25 • Новости дня
    Командование ВСУ стало пополнять пехоту женщинами-военнослужащими

    Tекст: Катерина Туманова

    Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало пополнять подразделения пехоты женщинами-военнослужащими, рассказали представители российских силовых структур.

    «Еще один характерный показатель кадрового голода в ВСУ – отправка в механизированные подразделения военнослужащих-женщин. Об этом сообщают украинские пользователи в социальных сетях, которые обратили внимание на интервью военнослужащей ВСУ с позывным «Вирва», – приводит РИА «Новости» слова источника.

    Он уточнил, что служит «Вирва», как сообщают пользователи, в одной из пехотных частей и является там не единственной женщиной.

    В декабре 2025 года, согласно открытым источникам, в рядах ВСУ числилось около 70 тыс. женщин-военнослужащих. По данным на январь 2026 года, женщины составляли 21% офицерского состава ВСУ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, WSJ написала, что ВСУ превращается в короткую простыню, прикрывающей либо шею, либо ноги. Зеленский отыскал резерв для передовой в больницах и поликлиниках. Марочко в ноябре сообщал, что ВСУ начали отправку женщин в штурмовые подразделения.

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 14:47 • Новости дня
    В Швеции начались учения перед крупными маневрами НАТО

    Шведские военные отработали подготовку к маневрам НАТО в марте

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На севере Швеции около 4 тыс. военных проходят подготовку к международным учениям НАТО Cold Response 26, которые состоятся в марте сразу в трёх странах.

    Шведские военные проводят одни из ключевых учений года на севере страны в преддверии масштабных маневров НАТО Cold Response, передает РИА «Новости».

    В сообщении вооруженных сил Швеции отмечается: «Сухопутные силы в настоящее время проводят одно из важнейших учений года на севере Швеции. В ходе учения Vintersol 2026 шведские подразделения из бригады “Скараборг” готовятся к участию в крупномасштабных международных учениях Cold Response».

    По информации шведских военных, к подготовительным тренировкам привлечены около 4 тысяч человек. Основные мероприятия проходят в районе города Буден на севере Швеции.

    Сами маневры НАТО Cold Response 26, к которым готовятся шведские военные, состоятся с 9 по 22 марта на территории Норвегии, Швеции и Финляндии. В них планируется участие порядка 25 тысяч военнослужащих из стран альянса, в том числе около 3 тысяч солдат из США.

    Ранее шведские власти объявили о планах подключить свои ВВС к патрулированию восточных рубежей НАТО. А накануне стало известно, что истребители стран НАТО начали тренировочные полеты в небе над Эстонией.

    Газета ВЗГЛЯД оценила, как Россия готова ответить на военную угрозу со стороны Финляндии и Швеции.


    Комментарии (0)
    Главное
    Армянские военные присоединились к британским киберучениям
    Слуцкий назвал убогим уровень интеллектуального развития Зеленского
    Лукашенко назвал позором закупку свинины у России
    Стало известно о планах Мерца стать «европейским Карни»
    Названа численность трудоустроенных в Грузии граждан России
    Божена Рынска описала разочарование жителей Латвии в НАТО
    Семья покойного баскетболиста Тиммы подала в суд на певицу Седокову