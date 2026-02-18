Экономист Балынин: Пенсии 80-летних в марте вырастут на 37%

Tекст: Алексей Дегтярёв

Индексация выплат весной коснется граждан, отметивших в феврале 80-летие, пишет сказал Балынин «Газете.Ru».

Экономист привел пример расчета, где выплата вырастет с 37 573 рублей в декабре до 51 427 рублей в марте. Итоговая сумма окажется на 36,9% выше прошлогодней и на 27,2% больше январской. Это станет возможным благодаря удвоению фиксированной части пенсии и специальной надбавке за уход.

Перерасчет средств Социальный фонд произведет в автоматическом режиме без сбора дополнительных справок. Лишь членам летных экипажей и работникам угольной отрасли может потребоваться подача заявления для корректировки данных.

Ранее сообщалось, что размер средней пенсии у неработающих российских граждан за год вырос примерно на 2,3 тыс. рублей.

До этого доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения МГЮА Мария Акатнова поясняла, что с начала февраля достигшие 80 лет граждане станут получать проиндексированную надбавку к фиксированной страховой пенсии.