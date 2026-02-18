Песков заявил о готовности России принять излишки обогащенного урана из Ирана

Tекст: Дарья Григоренко

«У нас была инициатива, мы заявляли о нашей готовности принять обогащенный уран, об этом речь шла», – отметил Песков, комментируя предложения США взять уран под свой контроль для хранения на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

Песков подчеркнул, что решение по иранской ядерной проблеме должно приниматься в рамках переговоров между Ираном и США. По его словам, обсуждать результаты этих переговоров преждевременно. Он добавил, что все дальнейшие детали и соглашения будут зависеть от хода диалога между сторонами.

Ранее Песков заявил, что сейчас не стоит делать выводы относительно итогов переговоров между Вашингтоном и Тегераном по иранской ядерной программе.

Накануне Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что иранские власти якобы готовы временно прекратить производство ядерного топлива и передать часть накопленных материалов третьей стороне.

Напомним, во вторник переговоры между представителями США и Ирана по ядерной программе завершились в Женеве после второго раунда, который проходил при повышенном внимании международного сообщества.