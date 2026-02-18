Адвокат Емельянов: Мособлсуд подтвердил нарушения при аресте Галицкой

Постановление о заключении под стражу вынесли при формальном подходе к контролю, заявил Емельянов, передает РИА «Новости».
Решение об определении в отношении судьи показывает, что арест Галицкой избрали «с существенными процессуальными нарушениями».
Емельянов добавил, что инстанция фактически признала отсутствие мотивировки для лишения свободы. Защите было важно указать на формальность вердикта, повлекшего тяжелые последствия.
Экс-супругу бизнесмена арестовали по делу о вымогательстве 150 млн долларов. Параллельно Пресненский суд Москвы рассматривал иск о разделе имущества.
Потом Галицкая умерла, по этому поводу проводилась проверка.
В США суд признал недействительным семейный союз Галицких.
Суд в России решил продолжить дело о разделе активов Александра Галицкого после смерти заявительницы – его бывшей супруги Алии.