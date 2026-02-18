В Милане запретили плакаты на русском в поддержку Петросян

Tекст: Елизавета Шишкова

Болельщиков российской фигуристки Аделии Петросян на ледовой арене в Милане попросили не использовать плакаты и баннеры с надписями на русском языке. По словам очевидцев, одна из болельщиц рассказала: «Нас попросили убрать плакаты на русском перед выступлением; одна женщина простояла возле нас на выступлении», передает РИА «Новости».

По их словам, по рядам на трибуне ходил волонтер, который внимательно искал поклонников с российским флагом и следил за порядком. Одна из болельщиц отметила, что работник арены ходил между рядами и сообщал по рации о найденных флагах, что отвлекало от просмотра проката.

Наблюдение за болельщиками усилили именно во время выступления российской фигуристки, что вызвало недовольство у собравшихся поддержать спортсменку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российская фигуристка Аделия Петросян завершила короткую программу Олимпийских игр на пятой позиции с результатом 72,89 балла. Международный союз конькобежцев (ISU) выразил восхищение ее выступлением. Аделия Петросян поразила судей и зрителей безошибочным исполнением всех элементов в короткой программе на льду Милана.