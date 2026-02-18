  • Новость часаМединский оценил переговоры в Женеве
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    НАТО готовит против России балто-скандинавский кулак
    Глава МИД Эстонии поддержал размещение ядерного оружия НАТО в стране
    Сын Трампа занялся производством военных дронов
    Захарова пошутила о «неоплаченных счетах Марины Мнишек»
    Российские войска освободили сумскую Харьковку и запорожское Криничное
    Главы Минцифры назвал сроки запуска российского аналога Starlink
    Зеленский ввел санкции против Лукашенко
    Политолог объяснил план Брюсселя по спасению приграничных с Россией регионов ЕС
    Опрос: Каждый пятый европеец предпочел диктатуру демократии
    18 февраля 2026, 13:12 • Новости дня

    Песков призвал не предвосхищать итоги переговоров США и Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас не стоит делать выводы относительно итогов переговоров между Вашингтоном и Тегераном по иранской ядерной программе.

    Песков подчеркнул: «У нас была инициатива, мы заявляли о нашей готовности принять обогащенный уран, об этом речь шла. Ну а все остальное – это предмет для обсуждения между иранцами и американцами», передает ТАСС.

    Также Песков отметил, что переговоры еще продолжаются, поэтому делать прогнозы о возможных договоренностях преждевременно.

    Напомним, во вторник переговоры между представителями США и Ирана по ядерной программе завершились в Женеве после второго раунда, который проходил при повышенном внимании международного сообщества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, второй раунд непрямых переговоров между делегациями Ирана и США проходит в здании дипломатической миссии Омана в Женеве.

    Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что даже самая сильная армия может получить удар, после которого не оправится, и что президенту США Дональду Трампу не удастся уничтожить Исламскую Республику.

    17 февраля 2026, 18:38 • Новости дня
    The Economist: Среди переговорщиков Киева в Женеве возникли разногласия

    The Economist: Украинская делегация в Женеве разделилась в вопросе о мире с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время переговоров в Женеве украинская делегация столкнулась с внутренними разногласиями относительно быстрой сделки с Россией под руководством США, отмечают западные СМИ.

    В составе украинской делегации на переговорах по мирному урегулированию в Женеве возникли разногласия по поводу необходимости подписания соглашения с Россией при посредничестве США, сообщает ТАСС со ссылкой на The Economist.

    По данным журнала, глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (в списке экстремистов и террористов в России) выступает за скорейшее заключение соглашения, полагая, что «окно возможностей может скоро закрыться». В то же время часть делегации, придерживающаяся взглядов бывшего главы администрации Андрея Ермака, не поддерживает такой подход.

    Ранее сообщалось, что в Женеве начались переговоры между делегациями России, Соединенных Штатов и Украины. До этого стало известно, что они будут вестись как минимум по пяти основным направлениям.

    Эксперты газеты ВЗГЛЯД проанализировали, чего ожидать от этих переговоров в Швейцарии.


    Комментарии (12)
    17 февраля 2026, 20:59 • Новости дня
    Длившиеся четыре с половиной часа переговоры по Украине в Женеве завершились

    Трехсторонние переговоры по Украине в Женеве завершились

    Длившиеся четыре с половиной часа переговоры по Украине в Женеве завершились
    @ National Security and Defence Council of Ukraine/Handout/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры России, США и Украины в Женеве по вопросам урегулирования продолжались четыре с половиной часа.

    Встреча началась в 13.55 по местному времени (15.55 мск), а к 18.25 (20.25 мск) источник РИА «Новости» сообщил о завершении контактов.

    Напомним, во вторник стартовали трехсторонние переговоры по Украине в Женеве. Делегацию России возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

    Переговоры по Украине в Женеве проходят в отеле InterContinental.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее анонсировал обсуждение вопроса территорий на переговорах в Женеве.

    Комментарии (4)
    18 февраля 2026, 12:16 • Видео
    «Крупнейшая оплошность» канцлера Германии

    «Вполне вероятно, что это крупнейшая оплошность Фридриха Мерца на сегодняшний день», – заявил спецпосланник президента США Ричард Гренелл, комментируя политику канцлера Германии. Гренелл – доверенное лицо Дональда Трампа, и он знает, о чем говорит. Что же произошло?

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 08:54 • Новости дня
    Уиткофф оценил итоги первого дня переговоров по Украине в Женеве

    Уиткофф: Стороны в Женеве продолжат работать над сделкой по Украине

    Уиткофф оценил итоги первого дня переговоров по Украине в Женеве
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам первого дня переговоров по Украине в Женеве заявил, что стороны договорились проинформировать свое руководство, а также работать для достижения сделки.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил об итогах первого дня переговоров с участием представителей России и Украины в Женеве. Он отметил, что стороны договорились проинформировать руководителей своих стран и продолжить совместную работу для заключения сделки, передает РИА «Новости»,

    По его словам, «усилия президента США Дональда Трампа» по сближению сторон способствовали значительному прогрессу в диалоге.

    Переговоры проходят в Женеве 17-18 февраля на площадке отеля InterContinental Geneva. Уиткофф также выразил благодарность швейцарским властям за предоставление места для проведения встречи.

    Во вторник в Женеве прошли трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию, которые длились более четырех часов.

    Делегацию России на переговорах возглавил помощник президента Владимир Мединский.

    Агентство Reuters сообщило о сомнениях в успехе челночной дипломатии Уиткоффа и Кушнера.

    Комментарии (13)
    17 февраля 2026, 19:50 • Новости дня
    США заявили о возвращении к ядерным испытаниям «наравне» с Россией и Китаем
    США заявили о возвращении к ядерным испытаниям «наравне» с Россией и Китаем
    @ National Nuclear Security Administration/Nevada Site Office

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские власти планируют возобновить ядерные испытания на условиях, аналогичных подходам России и Китая, без проведения мощных атмосферных взрывов.

    США намерены вернуться к ядерным испытаниям на «равной основе» с Россией и Китаем, передает ТАСС. Помощник американского госсекретаря по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йа пояснил, что речь не идет о возвращении к атмосферным взрывам мегатонного класса, подобным испытанию Айви Майк 1952 года.

    Кристофер Йа отметил: «Как заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, Соединенные Штаты вернутся к проведению испытаний на равной основе. Но на равной основе не означает, что мы вернемся к ядерным атмосферным испытаниям мегатонного класса по типу Айви Майк, как хотят вас убедить некоторые люди, занимающиеся вопросами контроля над вооружениями и впавшие в панику из-за этого».

    Он добавил, что «на равной основе» подразумевает соответствие определенному стандарту, который можно понять, изучив практику Китая и России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще в январе министр энергетики США Крис Райт заявил, что в Белом доме продолжают обсуждать вопрос о проведении ядерных испытаний, тогда решение еще не было принято.

    До этого президент США Дональд Трамп подтвердил намерение провести ядерные испытания. В ответ Россия предупредила о готовности реагировать, если США откажутся соблюдать запрет на ядерные испытания.


    Комментарии (8)
    17 февраля 2026, 16:59 • Новости дня
    Британская делегация прибыла к месту проведения переговоров по Украине
    Британская делегация прибыла к месту проведения переговоров по Украине
    @ Ma Ruxuan/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Женеве делегация Британии во главе с советником по безопасности премьера Кира Стармера Джонатаном Пауэллом разместилась в отеле InterContinental, чтобы получить информацию о ходе переговоров России, США и Украины.

    Как передает РИА «Новости», многочисленная делегация Великобритании прибыла в Женеву накануне переговоров между Россией, США и Украиной.

    Представители Лондона остановились в отеле InterContinental, где проходит встреча по вопросам Украины. Делегацию возглавляет советник по безопасности премьер-министра Кира Стармера Джонатан Пауэлл.

    Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что британская сторона не участвует непосредственно во встрече, однако намерена получить информацию о результатах саммита. «Они не участвуют во встрече, но хотят получить фидбэк по переговорам по Украине», – заявил собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегация России прибыла на место проведения переговоров в Женеве. Украинская делегация прибыла в отель InterContinental, где запланирована трехсторонняя встреча с представителями России и США. В течение ближайшего часа в Женеве должны стартовать переговоры по Украине.

    Комментарии (15)
    17 февраля 2026, 21:42 • Новости дня
    WSJ: Иран готов вывезти часть урана в Россию
    WSJ: Иран готов вывезти часть урана в Россию
    @ Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские власти якобы готовы временно прекратить производство ядерного топлива и передать часть накопленных материалов третьей стороне, сообщили американские СМИ со ссылкой на дипломатические источники.

    Иранские чиновники в разговорах с региональными партнерами сообщили о возможности заморозки производства на срок до трех лет, пишет Wall Street Journal, передает ТАСС.

    В публикации отмечается, что в Тегеране допускают возможность передачи части своих запасов «третьей стороне, такой как Россия».

    Глава иранского МИД Аббас Аракчи по итогам переговоров в Женеве отметил прогресс в диалоге с Вашингтоном. Стороны достигли взаимопонимания по ряду вопросов, которые могут стать основой будущего соглашения по ядерной программе.

    Ранее сообщалось, что Вашингтон и Тегеран завершили переговоры по ядерной программе в Женеве.

    Комментарии (7)
    18 февраля 2026, 07:27 • Новости дня
    NYT: Переговорщики из России называют Кушнера «Зятькоффом»
    NYT: Переговорщики из России называют Кушнера «Зятькоффом»
    @ Gian Ehrenzeller/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские переговорщики по украинскому урегулированию якобы называют пару из спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера «Уиткоффом и Зятькоффом», пишут американские СМИ.

    Российская сторона с теплом оценивает участие обоих политиков в переговорах, некоторые из них называют этот тандем «Уиткофф и Зятькофф», пишет New York Times, передает РИА «Новости».

    В газете пояснили, что «zyat по-русски означает «зять».

    Во вторник начались трехсторонние переговоры по Украине в Женеве. Их первая часть длилась более четырех часов. Российской делегацией руководит помощник президента Владимир Мединский.

    Комментарии (5)
    17 февраля 2026, 16:10 • Новости дня
    Стартовали трехсторонние переговоры по Украине в Женеве
    Стартовали трехсторонние переговоры по Украине в Женеве
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между делегациями России, Соединенных Штатов и Украины начались в Женеве.

    Встреча посвящена вопросам урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Во вторник российская делегация прибыла к месту переговоров в Женеве. Делегацию России возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

    Сообщалось, что переговоры в Женеве будут вестись по пяти основным направлениям.

    Напомним, местом проведения переговоров по Украине в Женеве выбран отель InterContinental.

    Комментарии (3)
    17 февраля 2026, 21:48 • Новости дня
    Сенатор Блументаль: Трамп затягивает рассмотрение новых санкций против России
    Сенатор Блументаль: Трамп затягивает рассмотрение новых санкций против России
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп, по мнению демократов, затягивает рассмотрение двухпартийного законопроекта об ужесточении ограничений для российского энергетического сектора, сообщил портал Semafor со ссылкой на сенатора-демократа Ричарда Блументаля.

    Трамп затягивает процесс голосования по новому санкционному законопроекту, который направлен против энергетического сектора России, передает ТАСС со ссылкой на портал Semafor и заявление сенатора-демократа Ричарда Блументаля.

    По словам Блументаля, многие ждали одобрения от президента для начала голосования, однако Трамп продолжает медлить с принятием решения. «Мы ждали зеленого света, а он (Трамп) так долго колебался, что любой, кто следил за его движениями, повредил шею», – отметил сенатор.

    Блументаль убежден, что именно президент Трамп сейчас остается главным препятствием для рассмотрения в Сенате законопроекта об усилении санкций против российского энергетического сектора.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США в январе продлили разрешение на сделки с «Лукойлом» для продажи Lukoil International. Компания «Лукойл» достигла предварительного соглашения с американской Carlyle о продаже своих зарубежных активов, за исключением казахстанских. Минфин США заявил о возможном снятии санкций с российской нефти.


    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 14:36 • Новости дня
    Иран и США начали обсуждать детали снятия санкций

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Переговоры между Ираном и США в Женеве перешли к конкретному обсуждению деталей по вопросам снятия санкций и развития ядерной программы.

    Иран и США начали детальное обсуждение вопросов, связанных с ядерной программой и снятием санкций. Как заявил агентству IRNA представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, переговоры проходят в очень серьезной атмосфере, пишет ТАСС.

    «Переговоры очень серьезные. Мы уже приступили к обсуждению деталей по обоим вопросам: и касательно ядерной программы, и снятия санкций», – подчеркнул Багаи. По его словам, стороны настроены на конструктивный диалог, чтобы достичь прогресса по обоим направлениям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, второй раунд непрямых переговоров между делегациями Ирана и США проходит в здании дипломатической миссии Омана в Женеве.

    Ранее во вторник сообщалось, что делегация США получила от главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси и главы МИД Омана Бадра аль-Бусаиди официальную позицию Тегерана по вопросам ядерной программы и санкций.

    В то же время, верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что даже самая сильная армия может получить удар, после которого не оправится, и что президенту США Дональду Трампу не удастся уничтожить Исламскую Республику.

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 20:32 • Новости дня
    Иран сообщил о закрытии части Ормузского пролива из-за учений

    Tекст: Ольга Иванова

    Иранское агентство Fars сообщило о временном перекрытии части Ормузского пролива из-за проведения военных учений «Умный контроль над Ормузским проливом».

    Иран временно перекроет часть Ормузского пролива для проведения военных учений, передает РИА «Новости». Как сообщает иранское агентство Fars, эти меры связаны с маневрами под названием «Умный контроль над Ормузским проливом».

    В агентстве уточнили: «Сегодня на военно-морских учениях «Умный контроль над Ормузским проливом» на несколько часов будут перекрыты некоторые районы Ормузского пролива для соблюдения правил безопасности и судоходства». Власти Ирана подчеркивают, что перекрытие пролива осуществляют исключительно для защиты судоходства и предотвращения возможных инцидентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий ВМС КСИР Алиреза Тангсири заявил, что Иран способен быстро перекрыть Ормузский пролив в случае необходимости.

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 16:40 • Новости дня
    Хаменеи: Ракеты Ирана – не дело США

    Хаменеи заявил о необходимости сдерживающего оружия для Ирана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Верховный лидер Ирана подчеркнул, что вопрос вооружения и дальности ракет касается только иранского народа и не должен волновать США.

    США не должны волноваться по поводу дальности и типов иранских ракет, это вовсе не их дело, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Он подчеркнул позицию Тегерана в вопросах обороны и вооружения, отметив, что дискуссии о таких ракетах не касаются Вашингтона, передает ТАСС со ссылкой на агентство Fars.

    По словам Хаменеи, обладание сдерживающим оружием – это необходимое и обязательное условие для любого народа. Он добавил, что страна, не имеющая подобного оружия, может стать уязвимой для врагов.

    Американское вмешательство в обсуждение типов или дальности иранских ракет, по мнению Хаменеи, не имеет никаких оснований, так как этот вопрос исключительно внутренний и касается только граждан Ирана, передает агентство Fars.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также во вторник аятолла Хаменеи заявил, что даже самая сильная армия может получить удар, от которого не оправится, и президенту США Дональду Трампу не удастся уничтожить Исламскую Республику.

    Ранее американский президент Дональд Трамп рассматривал возможность личных переговоров с аятоллой Хаменеи при проявлении инициативы со стороны иранского лидера.

    Напомним, что во вторник в Женеве Иран и США перешли к конкретному обсуждению деталей по снятию санкций и развитию ядерной программы.

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 16:56 • Новости дня
    США и Иран завершили переговоры в Женеве по ядерной программе

    Tекст: Ольга Иванова

    Переговоры между представителями США и Ирана по ядерной программе завершились в Женеве после второго раунда, который проходил при повышенном внимании международного сообщества.

    Второй раунд переговоров между США и Ираном по вопросам, связанным с ядерной программой, завершился в Женеве, передает ТАСС со ссылкой на портал Axios. Об этом сообщил американский чиновник, информацию распространил корреспондент Axios Барак Равид в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, второй раунд непрямых переговоров между делегациями Ирана и США проходит в здании дипломатической миссии Омана в Женеве.

    Ранее во вторник сообщалось, что делегация США получила от главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси и главы МИД Омана Бадра аль-Бусаиди официальную позицию Тегерана по вопросам ядерной программы и санкций.

    В то же время верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что даже самая сильная армия может получить удар, после которого не оправится, и что президенту США Дональду Трампу не удастся уничтожить Исламскую Республику.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 06:25 • Новости дня
    Reuters узнало о сомнениях в успехе челночной дипломатии Уиткоффа и Кушнера

    Челночную дипломатию Уиткоффа и Кушнера сравнили с отделением неотложки

    Tекст: Катерина Туманова

    Даже для президента США Дональда Трампа, одержимого заключением сделок, назначение одних и тех же посланников для одновременного ведения двух групп переговоров – по иранской ядерной проблеме и украинскому конфликту – в течение одного дня в Женеве вызвало недоумение у многих в мире внешней политики, узнало Reuters.

    «Эксперты отмечают, что проведенная во вторник челночная дипломатия специального посланника США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера вызвала вопросы не только о том, не перегружены ли они и не уступают ли им в силах, но и об их серьезных перспективах разрешения любого из двух кризисов», – передает Reuters.

    Dажные переговоры по двум давним вопросам были организованы быстро, и выбор Женевы в качестве места проведения обоих переговоров так и не был четко объяснен, за исключением давней истории города как центра международной дипломатии.

    «Трамп, похоже, больше сосредоточен на количестве, чем на качестве, вместо того чтобы заниматься сложной и детальной дипломатической работой. Решать обе проблемы одновременно в одном месте не имеет особого смысла», – сказал Бретт Бруен, бывший советник по внешней политике в администрации Обамы, а ныне глава стратегической консалтинговой компании Global Situation Room.

    Представитель регионального руководства, близкий к иранскому правительству, заявил, что двойная повестка дня американской делегации в Женеве усилила сомнения в искренности Вашингтона в отношении обеих дипломатических инициатив.

    «Такой подход чрезмерен. Это напоминает отделение неотложной помощи с двумя тяжелобольными пациентами и одним врачом, неспособным уделить ни одному из них достаточно внимания, что увеличивает вероятность неудачи», – сказал спикер на условиях анонимности.

    Моханад Хадж-Али из Ближневосточного центра Карнеги в Бейруте заявил, что в иранском кризисе на кону слишком многое, чтобы США могли вести дипломатию таким образом.

    «Откровенно говоря, шокирующая реальность – это то, что команде Уиткоффа и Кушнера поручено решать все мировые проблемы», – отметил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности подтвердил проведение раунда переговоров по Украине и заявил, что делегация США с участием спецпредставителей Уиткоффа и Кушнера планирует провести в Женеве встречи с иранской стороной.

    Зеленский заявлял, что Трамп хочет заключить мир на Украине «одним большим пакетом». NYT писала  о слабых ожиданиях от переговоров России, США и Украины в Женеве.

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 15:01 • Новости дня
    Российская делегация прибыла к месту переговоров в Женеве

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Делегация России прибыла на место проведения переговоров в Женеве.

    Российская делегация прибыла на место, где пройдут трехсторонние переговоры с США и Украиной, сообщает ТАСС. Информацию подтвердил корреспондент агентства, находящийся на месте событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение ближайшего часа в Женеве должны стартовать переговоры по Украине. Переговоры в Женеве будут вестись по пяти основным направлениям. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Женеву для участия в переговорах.

    Комментарии (0)
    Главное
    Армянские военные присоединились к британским киберучениям
    Слуцкий назвал убогим уровень интеллектуального развития Зеленского
    Лукашенко назвал позором закупку свинины у России
    Стало известно о планах Мерца стать «европейским Карни»
    Названа численность трудоустроенных в Грузии граждан России
    Божена Рынска описала разочарование жителей Латвии в НАТО
    Семья покойного баскетболиста Тиммы подала в суд на певицу Седокову