В ЛДПР предложили повысить накопительный взнос военной ипотеки участникам СВО

Леонид Слуцкий направил письмо главе Минобороны Андрею Белоусову с инициативой повысить накопительный взнос по военной ипотеке для участников спецоперации.
В письме предложено применять повышающий коэффициент 2,0 к ежемесячному начислению на счет военнослужащих, находящихся в зоне проведения СВО, пишут «Известия».
В документе отмечается: «В целях дополнительного стимулирования военнослужащих, выполняющих задачи в зоне проведения специальной военной операции, и создания для них преференциальных условий жилищного обеспечения предлагается применять повышающий коэффициент в размере 2,0 к каждому месяцу начислений в период непосредственного прохождения службы в зоне проведения специальной военной операции».
По расчетам, сумма накоплений для военнослужащего, не участвующего в боевых действиях, составит 411 184,9 рубля за год, а для бойца в зоне СВО – 822 369,8 рубля.