    НАТО готовит против России балто-скандинавский кулак
    Глава МИД Эстонии поддержал размещение ядерного оружия НАТО в стране
    Сын Трампа занялся производством военных дронов
    Захарова пошутила о «неоплаченных счетах Марины Мнишек»
    Российские войска освободили сумскую Харьковку и запорожское Криничное
    Главы Минцифры назвал сроки запуска российского аналога Starlink
    Зеленский ввел санкции против Лукашенко
    Политолог объяснил план Брюсселя по спасению приграничных с Россией регионов ЕС
    Опрос: Каждый пятый европеец предпочел диктатуру демократии
    18 февраля 2026, 13:06 • Новости дня

    Посольство потребовало от Швеции встречи с задержанным по запросу США

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российское диппредставительство добивается консульского доступа к соотечественнику, которого шведские власти задержали в Стокгольме, сообщил российский посол в стране Сергей Беляев.

    Посольство поддерживает связь с арестованным мужчиной и его родными и требует разрешить свидание, сказал Беляев, передает ТАСС.

    Дипмиссия ведет диалог со шведской стороной.

    Россиянина подозревают в якобы нарушении односторонних ограничительных мер против Москвы с 2022 по 2023 год.

    Ранее шведские власти сообщили, что в стране арестован российский гражданин по запросу США. Россиянин пробыл под арестом уже несколько месяцев.

    17 февраля 2026, 18:38 • Новости дня
    The Economist: Среди переговорщиков Киева в Женеве возникли разногласия

    The Economist: Украинская делегация в Женеве разделилась в вопросе о мире с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время переговоров в Женеве украинская делегация столкнулась с внутренними разногласиями относительно быстрой сделки с Россией под руководством США, отмечают западные СМИ.

    В составе украинской делегации на переговорах по мирному урегулированию в Женеве возникли разногласия по поводу необходимости подписания соглашения с Россией при посредничестве США, сообщает ТАСС со ссылкой на The Economist.

    По данным журнала, глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (в списке экстремистов и террористов в России) выступает за скорейшее заключение соглашения, полагая, что «окно возможностей может скоро закрыться». В то же время часть делегации, придерживающаяся взглядов бывшего главы администрации Андрея Ермака, не поддерживает такой подход.

    Ранее сообщалось, что в Женеве начались переговоры между делегациями России, Соединенных Штатов и Украины. До этого стало известно, что они будут вестись как минимум по пяти основным направлениям.

    Эксперты газеты ВЗГЛЯД проанализировали, чего ожидать от этих переговоров в Швейцарии.


    17 февраля 2026, 20:59 • Новости дня
    Длившиеся четыре с половиной часа переговоры по Украине в Женеве завершились

    Трехсторонние переговоры по Украине в Женеве завершились

    Длившиеся четыре с половиной часа переговоры по Украине в Женеве завершились
    @ National Security and Defence Council of Ukraine/Handout/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры России, США и Украины в Женеве по вопросам урегулирования продолжались четыре с половиной часа.

    Встреча началась в 13.55 по местному времени (15.55 мск), а к 18.25 (20.25 мск) источник РИА «Новости» сообщил о завершении контактов.

    Напомним, во вторник стартовали трехсторонние переговоры по Украине в Женеве. Делегацию России возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

    Переговоры по Украине в Женеве проходят в отеле InterContinental.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее анонсировал обсуждение вопроса территорий на переговорах в Женеве.

    18 февраля 2026, 12:16 • Видео
    «Крупнейшая оплошность» канцлера Германии

    «Вполне вероятно, что это крупнейшая оплошность Фридриха Мерца на сегодняшний день», – заявил спецпосланник президента США Ричард Гренелл, комментируя политику канцлера Германии. Гренелл – доверенное лицо Дональда Трампа, и он знает, о чем говорит. Что же произошло?

    18 февраля 2026, 08:54 • Новости дня
    Уиткофф оценил итоги первого дня переговоров по Украине в Женеве

    Уиткофф: Стороны в Женеве продолжат работать над сделкой по Украине

    Уиткофф оценил итоги первого дня переговоров по Украине в Женеве
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам первого дня переговоров по Украине в Женеве заявил, что стороны договорились проинформировать свое руководство, а также работать для достижения сделки.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил об итогах первого дня переговоров с участием представителей России и Украины в Женеве. Он отметил, что стороны договорились проинформировать руководителей своих стран и продолжить совместную работу для заключения сделки, передает РИА «Новости»,

    По его словам, «усилия президента США Дональда Трампа» по сближению сторон способствовали значительному прогрессу в диалоге.

    Переговоры проходят в Женеве 17-18 февраля на площадке отеля InterContinental Geneva. Уиткофф также выразил благодарность швейцарским властям за предоставление места для проведения встречи.

    Во вторник в Женеве прошли трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию, которые длились более четырех часов.

    Делегацию России на переговорах возглавил помощник президента Владимир Мединский.

    Агентство Reuters сообщило о сомнениях в успехе челночной дипломатии Уиткоффа и Кушнера.

    17 февраля 2026, 19:50 • Новости дня
    США заявили о возвращении к ядерным испытаниям «наравне» с Россией и Китаем
    США заявили о возвращении к ядерным испытаниям «наравне» с Россией и Китаем
    @ National Nuclear Security Administration/Nevada Site Office

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские власти планируют возобновить ядерные испытания на условиях, аналогичных подходам России и Китая, без проведения мощных атмосферных взрывов.

    США намерены вернуться к ядерным испытаниям на «равной основе» с Россией и Китаем, передает ТАСС. Помощник американского госсекретаря по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йа пояснил, что речь не идет о возвращении к атмосферным взрывам мегатонного класса, подобным испытанию Айви Майк 1952 года.

    Кристофер Йа отметил: «Как заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, Соединенные Штаты вернутся к проведению испытаний на равной основе. Но на равной основе не означает, что мы вернемся к ядерным атмосферным испытаниям мегатонного класса по типу Айви Майк, как хотят вас убедить некоторые люди, занимающиеся вопросами контроля над вооружениями и впавшие в панику из-за этого».

    Он добавил, что «на равной основе» подразумевает соответствие определенному стандарту, который можно понять, изучив практику Китая и России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще в январе министр энергетики США Крис Райт заявил, что в Белом доме продолжают обсуждать вопрос о проведении ядерных испытаний, тогда решение еще не было принято.

    До этого президент США Дональд Трамп подтвердил намерение провести ядерные испытания. В ответ Россия предупредила о готовности реагировать, если США откажутся соблюдать запрет на ядерные испытания.


    17 февраля 2026, 16:59 • Новости дня
    Британская делегация прибыла к месту проведения переговоров по Украине
    Британская делегация прибыла к месту проведения переговоров по Украине
    @ Ma Ruxuan/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Женеве делегация Британии во главе с советником по безопасности премьера Кира Стармера Джонатаном Пауэллом разместилась в отеле InterContinental, чтобы получить информацию о ходе переговоров России, США и Украины.

    Как передает РИА «Новости», многочисленная делегация Великобритании прибыла в Женеву накануне переговоров между Россией, США и Украиной.

    Представители Лондона остановились в отеле InterContinental, где проходит встреча по вопросам Украины. Делегацию возглавляет советник по безопасности премьер-министра Кира Стармера Джонатан Пауэлл.

    Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что британская сторона не участвует непосредственно во встрече, однако намерена получить информацию о результатах саммита. «Они не участвуют во встрече, но хотят получить фидбэк по переговорам по Украине», – заявил собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегация России прибыла на место проведения переговоров в Женеве. Украинская делегация прибыла в отель InterContinental, где запланирована трехсторонняя встреча с представителями России и США. В течение ближайшего часа в Женеве должны стартовать переговоры по Украине.

    18 февраля 2026, 07:27 • Новости дня
    NYT: Переговорщики из России называют Кушнера «Зятькоффом»
    NYT: Переговорщики из России называют Кушнера «Зятькоффом»
    @ Gian Ehrenzeller/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские переговорщики по украинскому урегулированию якобы называют пару из спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера «Уиткоффом и Зятькоффом», пишут американские СМИ.

    Российская сторона с теплом оценивает участие обоих политиков в переговорах, некоторые из них называют этот тандем «Уиткофф и Зятькофф», пишет New York Times, передает РИА «Новости».

    В газете пояснили, что «zyat по-русски означает «зять».

    Во вторник начались трехсторонние переговоры по Украине в Женеве. Их первая часть длилась более четырех часов. Российской делегацией руководит помощник президента Владимир Мединский.

    17 февраля 2026, 16:10 • Новости дня
    Стартовали трехсторонние переговоры по Украине в Женеве
    Стартовали трехсторонние переговоры по Украине в Женеве
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между делегациями России, Соединенных Штатов и Украины начались в Женеве.

    Встреча посвящена вопросам урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Во вторник российская делегация прибыла к месту переговоров в Женеве. Делегацию России возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

    Сообщалось, что переговоры в Женеве будут вестись по пяти основным направлениям.

    Напомним, местом проведения переговоров по Украине в Женеве выбран отель InterContinental.

    17 февраля 2026, 21:48 • Новости дня
    Сенатор Блументаль: Трамп затягивает рассмотрение новых санкций против России
    Сенатор Блументаль: Трамп затягивает рассмотрение новых санкций против России
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп, по мнению демократов, затягивает рассмотрение двухпартийного законопроекта об ужесточении ограничений для российского энергетического сектора, сообщил портал Semafor со ссылкой на сенатора-демократа Ричарда Блументаля.

    Трамп затягивает процесс голосования по новому санкционному законопроекту, который направлен против энергетического сектора России, передает ТАСС со ссылкой на портал Semafor и заявление сенатора-демократа Ричарда Блументаля.

    По словам Блументаля, многие ждали одобрения от президента для начала голосования, однако Трамп продолжает медлить с принятием решения. «Мы ждали зеленого света, а он (Трамп) так долго колебался, что любой, кто следил за его движениями, повредил шею», – отметил сенатор.

    Блументаль убежден, что именно президент Трамп сейчас остается главным препятствием для рассмотрения в Сенате законопроекта об усилении санкций против российского энергетического сектора.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США в январе продлили разрешение на сделки с «Лукойлом» для продажи Lukoil International. Компания «Лукойл» достигла предварительного соглашения с американской Carlyle о продаже своих зарубежных активов, за исключением казахстанских. Минфин США заявил о возможном снятии санкций с российской нефти.


    17 февраля 2026, 15:01 • Новости дня
    Российская делегация прибыла к месту переговоров в Женеве

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Делегация России прибыла на место проведения переговоров в Женеве.

    Российская делегация прибыла на место, где пройдут трехсторонние переговоры с США и Украиной, сообщает ТАСС. Информацию подтвердил корреспондент агентства, находящийся на месте событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение ближайшего часа в Женеве должны стартовать переговоры по Украине. Переговоры в Женеве будут вестись по пяти основным направлениям. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Женеву для участия в переговорах.

    17 февраля 2026, 20:38 • Новости дня
    Опровергнуты сообщения о завершении переговоров по Украине в Женеве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между делегациями России, США и Украины по украинскому урегулированию продолжаются в Женеве.

    Информации о завершении консультаций на данный момент не поступало, передает ТАСС со ссылкой на источник.

    Ранее агентство Reuters сообщило, что политическая группа Россия – Украина якобы закончила работу сегодня, однако военные представители сторон продолжают встречи. По словам собеседника ТАСС, «сигналов касательно окончания переговоров пока не было».

    Журналисты, собравшиеся у отеля InterContinental, где проходят переговоры, не зафиксировали изменений.

    Напомним, во вторник стартовали трехсторонние переговоры по Украине в Женеве. Делегацию России возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

    Издание The Economist писало, что среди переговорщиков Киева в Женеве возникли разногласия.

    17 февраля 2026, 21:36 • Новости дня
    Госдеп подтвердил планы США возобновить ядерные испытания

    Tекст: Ольга Иванова

    США намерены возобновить ядерные испытания, однако они будут проводиться без масштабных атмосферных взрывов, подобных тем, что проходили в середине прошлого века, заявил помощник госсекретаря по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йа.

    США планируют проводить ядерные испытания без масштабных атмосферных взрывов, заявил помощник госсекретаря по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йа, передает РИА «Новости». Он отметил: «США возобновят испытания на равной основе. Но это не означает возвращения к атмосферным испытаниям уровня Ivy Mike с многомегатонными взрывами, как предполагают некоторые сторонники контроля над вооружениями».

    Йа подчеркнул, что истечение срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) может стать началом нового этапа в вопросах стратегической стабильности. По его словам, это открывает дополнительные возможности для президента Дональда Трампа с целью сокращения мирового ядерного арсенала. При этом Йа отметил, что пока ему не известно о каких-либо новых договоренностях с Москвой по контролю над вооружениями после завершения договора.

    Дипломат также заявил, что к переговорам о прекращении гонки ядерных вооружений должны присоединиться все государства, обладающие этим оружием, подчеркнув, что это «не особая ответственность только США и России». Кроме того, по словам Йа, предоставление американского ядерного зонтика союзникам вносит значительный вклад в нераспространение ядерного оружия в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова после 5 февраля в течение года придерживаться центральных количественных ограничений по ДСНВ. 5 февраля Москва была вынуждена констатировать завершение срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях, который не был продлен Соединенными Штатами.


    18 февраля 2026, 12:39 • Новости дня
    Economist: Россия предложила «величайшую сделку» с США при снятии санкций

    Tекст: Вера Басилая

    Совбез России якобы подготовил план для США с условием снятия санкций и перспективой совместного освоения арктических ресурсов, сообщает The Economist.

    Издание The Economist сообщает, что Совету безопасности России якобы был представлен план по заключению так называемой величайшей сделки с США, передает Ura.Ru.

    Одним из ключевых условий документа значится снятие всех санкций с Москвы в обмен на определенные уступки и проекты. В частности, речь идет о возвращении активов американским компаниям, которые передавали свой бизнес в России местному менеджменту без права обратного выкупа.

    Как отмечает издание, по оценкам совокупная стоимость таких активов составляет около 60 млрд долларов. В случае отмены санкций американские компании могли бы выкупить свои активы обратно даже при отсутствии соответствующих договоров.

    Кроме того, The Economist пишет, что администрацию Дональда Трампа больше интересует участие в масштабных проектах, способных повлиять на глобальные рынки. В документе Совбеза якобы подчеркивается потенциал освоения богатых природных ресурсов Арктики и Крайнего Севера. В реализации этих проектов предполагается участие суверенных и частных фондов из США и других недружественных стран. Ожидается, что такие инициативы принесут значительную прибыль всем сторонам.

    Ранее о возможном меморандуме между Москвой и Вашингтоном сообщал Bloomberg: в документе якобы предлагалось после урегулирования конфликта на Украине разрешить долларовые расчеты и расширить экономическое сотрудничество. Среди озвученных направлений – участие американских компаний в энергетических и сырьевых проектах в России.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва была удивлена после введения новых жестких санкций США против крупнейших нефтяных компаний России.

    Также Лавров заявил, что США отказались от своих же предложений по урегулированию ситуации на Украине, которые обсуждались на встрече в Анкоридже. Москва не видит перспектив для развития экономических отношений между двумя странами.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что «байденовщина» опять мешает отношениям России и США.

    18 февраля 2026, 13:15 • Новости дня
    Источник: Переговоры России, США и Украины в Женеве в среду не возобновятся

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Женеве завершился очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной, при этом обсуждение в среду возобновлять не планируют, сообщил источник.

    Переговоры по урегулированию, которые проходили в Женеве в течение двух дней, завершились и не будут продолжены в среду, передает РИА «Новости».

    Источник заявил: «Это все, сегодня больше ничего не будет».

    Обсуждения между представителями России, США и Украины состоялись 17 и 18 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром во вторник в Женеве стартовал второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать, обсуждалась ли на переговорах тема возможной встречи президента Владимира Путина и Владимира Зеленского.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что по итогам первого дня переговоров стороны договорились проинформировать руководство и работать над достижением сделки.

    18 февраля 2026, 13:18 • Новости дня
    Российская делегация вернулась в отель в Женеве после переговоров

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская делегация завершила переговоры с представителями США и Украины по вопросам урегулирования ситуации на Украине и вернулась в свой отель в Женеве.

    Кортеж с российскими представителями прибыл к месту проживания сразу после переговоров. Обсуждения прошли в среду и были посвящены поиску путей урегулирования конфликта, передает РИА «Новости».

    Ранее помощник президента России Владимир Мединский заявил, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Женеве длились два дня, были тяжелыми и деловыми.

    В Женеве проходил второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины.

    Второй день переговоров по Украине в Женеве закрыли для прессы.

    18 февраля 2026, 13:25 • Новости дня
    Песков: Россия продолжит поддержку Кубы вопреки блокаде США

    Tекст: Вера Басилая

    Москва намерена расширять сотрудничество с Кубой, оказывая гуманитарную поддержку, несмотря на ужесточение эмбарго и давление со стороны США на поставки топлива, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Россия дорожит отношениями с Кубой и намерена поддерживать остров в трудные периоды, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге, передает ТАСС.

    «Мы имеем наши отношения с Кубой, мы очень дорожим этими отношениями», – отметил Песков, комментируя американскую блокаду.

    Он добавил, что Москва будет развивать связи с Гаваной и оказывать помощь «во время тяжелых времен».

    Песков отдельно уточнил, что поддержка Кубы не скажется на контактах между Россией и США по вопросам, связанным со спецоперацией на Украине. «Не думаем, что это какие-то взаимосвязанные области», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможном влиянии поддержки Кубы на диалог с Вашингтоном.

    Кроме того, Песков подчеркнул, что Россия, как и многие государства, выступает против блокады Кубы. Он отметил, что Москва последовательно осуждает односторонние санкции, направленные против Гаваны. Дипломат добавил, что Россия будет и дальше придерживаться данной позиции на международной арене.

    США вновь активизировали блокаду Кубы, настаивая на смене коммунистического правительства. В частности, Вашингтон наложил эмбарго на поставки топлива, добившись прекращения импорта нефти из Мексики и Венесуэлы, а также пригрозил пошлинами странам, сотрудничающим с Гаваной.

    Несмотря на внешнее давление, Россия намерена в ближайшее время начать поставки нефти и нефтепродуктов на Кубу в рамках гуманитарной помощи, сообщили в посольстве России в Гаване.

    Президент России Владимир Путин проведет встречу с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильо.

    Россия решила отправлять нефть Кубе в качестве гуманитарной помощи.

    МИД России пояснял, что Москва солидарна с Гаваной и уже оказывает ей материальную помощь.

