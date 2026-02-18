Песков заявил о непричастности Кремля к блокировке Telegram

Песков сообщил, что блокировкой Telegram занимается только Роскомнадзор

Tекст: Вера Басилая

Кремль не занимается блокировкой Telegram и других платформ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, все вопросы, связанные с регулированием работы мессенджера, относятся к компетенции Роскомнадзора.

Ранее представители Роскомнадзора отмечали, что Telegram не выполняет требования российского законодательства. В частности, речь шла о защите персональных данных пользователей платформы.

Министр цифрового развития Максут Шадаев заявил в Госдуме о систематическом доступе иностранных спецслужб к перепискам пользователей Telegram.

Таганский районный суд Москвы зарегистрировал семь протоколов о неудалении запрещенных материалов на платформе Telegram.

Администрация мессенджера Telegram ограничила доступ к 238,8 тыс. ресурсов, нарушающих правила платформы, что стало максимальным показателем с конца января.

Роскомнадзор сообщил, что планирует продолжить введение последовательных ограничений в отношении Telegram.