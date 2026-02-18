Песков заявил о непричастности Кремля к блокировке Telegram

Кремль не занимается блокировкой Telegram и других платформ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, все вопросы, связанные с регулированием работы мессенджера, относятся к компетенции Роскомнадзора.
Ранее представители Роскомнадзора отмечали, что Telegram не выполняет требования российского законодательства. В частности, речь шла о защите персональных данных пользователей платформы.
Министр цифрового развития Максут Шадаев заявил в Госдуме о систематическом доступе иностранных спецслужб к перепискам пользователей Telegram.
Таганский районный суд Москвы зарегистрировал семь протоколов о неудалении запрещенных материалов на платформе Telegram.
Администрация мессенджера Telegram ограничила доступ к 238,8 тыс. ресурсов, нарушающих правила платформы, что стало максимальным показателем с конца января.
Роскомнадзор сообщил, что планирует продолжить введение последовательных ограничений в отношении Telegram.