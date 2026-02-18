В ВШЭ впервые ввели правила использования студентами ИИ в работах

Требования основаны на существующих уже в ВШЭ «Правилах использования ИИ студентами», но теперь – одинаково в рамках каждой программы учебной дисциплины и для гуманитариев.

Авторы идеи – академический руководитель программы Тимофей Бордачев и ведущий преподаватель Анна Сытник – уверены, что в условиях тотального вторжения ИИ в нашу жизнь и научную работу, самое важное – это не запретить или ограничить, а сделать правила его использования максимально простыми и прозрачными для студентов и преподавателей.

Главная задача нововведения – это ликвидация «серых зон» и двусмысленных толкований, которые ведут к нарушениям и проблемам у студентов.

Студенты могут использовать ИИ для всех видов поиска информации и источников, их обработки, языковой и стилистической правки текста, других вспомогательных работ. Однако студенты не могут использовать ИИ без декларирования и описания того, зачем и насколько успешно они это делают, а также выдавать созданный ИИ результат за собственный – это запрещено.

Теперь каждый из обучающихся и профессоров может ознакомиться с единым для всех стандартом использования ИИ при написании курсовых и дипломных работ, а также других исследовательских проектов.