В Москве открылся международный фестиваль «Подвиг ратный – подвиг духовный»

Tекст: Вера Басилая

Открытие IV международного фестиваля «Подвиг ратный – подвиг духовный» прошло в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя.

На концерте прозвучали аутентичные произведения разных национальностей, песни военных лет и шедевры русской классики. Особое внимание привлекла премьера песнопения на слова молитвы Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, музыку к которому создал молодой композитор и артист Синодального хора Константин Лавренов.

Художественный руководитель фестиваля, заслуженный артист России Алексей Пузаков, подчеркнул, что география фестиваля в этом году охватит Курск, Донецк, Москву, Минск, Вязьму, Ржев и Московскую область, где расположен Главный храм Вооруженных сил России.

«Во все века главные военные сражения начинались с молитвы. И сам военный подвиг укрепляется твердостью веры в победу и правду, основанную на главных заповедях любви к Богу и ближним», – отметил Пузаков.

В концерте-открытии приняли участие Центральный военный оркестр Минобороны под управлением полковника Сергея Дурыгина, Московский Синодальный хор под руководством Алексея Пузакова и солисты молодежной программы Фонда Владимира Маторина. Проект проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

