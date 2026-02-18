Economist: Россия предложила «величайшую сделку» с США при снятии санкций

Tекст: Вера Басилая

Издание The Economist сообщает, что Совету безопасности России якобы был представлен план по заключению так называемой величайшей сделки с США, передает Ura.Ru.

Одним из ключевых условий документа значится снятие всех санкций с Москвы в обмен на определенные уступки и проекты. В частности, речь идет о возвращении активов американским компаниям, которые передавали свой бизнес в России местному менеджменту без права обратного выкупа.

Как отмечает издание, по оценкам совокупная стоимость таких активов составляет около 60 млрд долларов. В случае отмены санкций американские компании могли бы выкупить свои активы обратно даже при отсутствии соответствующих договоров.

Кроме того, The Economist пишет, что администрацию Дональда Трампа больше интересует участие в масштабных проектах, способных повлиять на глобальные рынки. В документе Совбеза якобы подчеркивается потенциал освоения богатых природных ресурсов Арктики и Крайнего Севера. В реализации этих проектов предполагается участие суверенных и частных фондов из США и других недружественных стран. Ожидается, что такие инициативы принесут значительную прибыль всем сторонам.

Ранее о возможном меморандуме между Москвой и Вашингтоном сообщал Bloomberg: в документе якобы предлагалось после урегулирования конфликта на Украине разрешить долларовые расчеты и расширить экономическое сотрудничество. Среди озвученных направлений – участие американских компаний в энергетических и сырьевых проектах в России.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва была удивлена после введения новых жестких санкций США против крупнейших нефтяных компаний России.

Также Лавров заявил, что США отказались от своих же предложений по урегулированию ситуации на Украине, которые обсуждались на встрече в Анкоридже. Москва не видит перспектив для развития экономических отношений между двумя странами.

Газета ВЗГЛЯД писала, что «байденовщина» опять мешает отношениям России и США.