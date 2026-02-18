Шеремет назвал предательством заявления правнучки Хрущева про Крым

Tекст: Вера Басилая

Депутат Госдумы Михаил Шеремет прокомментировал высказывания Нины Хрущевой, правнучки Никиты Хрущева, о принадлежности Крыма Украине, передает РИА «Новости».

«Правнучка Хрущева далека от России, ее народа и истории. Она не имеет права делать такие заявления, игнорируя мнение миллионов жителей Крыма, демонстрируя тем самым свое наплевательское отношение к их выбору на референдуме в 2014 году. Эти заявления сделаны в духе предателей России», – заявил Шеремет.

Он также отметил, что Киев предал свою историю, выбрав путь национализма и нацизма, в отличие от прежних времен, когда Украина и Россия были частью единого государства. По словам депутата, слова Хрущевой полностью игнорируют волю крымчан, выраженную в ходе референдума 2014 года.

Президиум Верховного совета СССР 19 февраля 1954 года издал указ о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР, а 26 апреля 1954 года этот указ был утвержден законом СССР.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после референдума и госпереворота на Украине.

Замглавы крымского парламента Сергей Цеков обвинил правнучку Никиты Хрущева Нину в попытках оправдать передачу Крыма Украине.

Нина Хрущева в интервью Екатерине Гордеевой (признана иноагентом в России) назвала передачу Крыма Украине в 1954 году «менеджерским ходом» советского лидера.