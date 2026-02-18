Музаев заявил об отсутствии изменений в ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, в 2026 году изменений в процедуре проведения ЕГЭ и ОГЭ не ожидается, передает РИА «Новости».

Музаев заявил: «Что касается непосредственно государственной итоговой аттестации, изменений в процедуре в 2026 году серьезных у нас не предвидится... То есть по сравнению с прошлым годом у нас серьезных, кардинальных изменений нет».

ЕГЭ стартует первого июня экзаменами по истории, литературе и химии. Четвертого июня пройдет экзамен по русскому языку, восьмого июня – по математике базового и профильного уровней, одиннадцатого июня – по обществознанию и физике, пятнадцатого июня – по биологии, географии и письменной части иностранных языков. На восемнадцатое и девятнадцатое июня запланированы устная часть иностранных языков и информатика.

В 2026 году сдавать ЕГЭ планируют почти 750 тыс. человек, уточнил Музаев. По его словам, «у нас свыше 664 тыс. выпускников текущего года, в целом у нас 745 458 человек заявились на сдачу экзаменов».

Самым популярным предметом по выбору стал ЕГЭ по обществознанию, его собираются сдавать почти 300 тыс. человек. Вторую позицию занимает информатика – этот предмет выбрали более 21,7% участников, третью – биология (20,3%). В пятерку лидеров также вошли физика и химия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Рособрнадзор подтвердил сохранение права на пересдачу одного предмета ЕГЭ в 2026 году.

Минпросвещения опровергло информацию о введении ЕГЭ по «Духовно-нравственной культуре РФ».

Глава Рособрнадзора Музаев заявил о подготовке нового варианта ЕГЭ по истории для гуманитариев.