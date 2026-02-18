Tекст: Алексей Дегтярёв

Брюссель обратился к Киеву с требованием восстановить поврежденный участок магистрали, передает Ura.ru со ссылкой на Sky News.

Требование прозвучало на фоне отказа Хорватии осуществлять транзит российской нефти.

Ранее один из отрезков «Дружбы» получил повреждения, из-за чего поставки топлива в ряд стран Европы, включая Венгрию, прекратились. В Будапеште расценили инцидент как прямую угрозу национальной энергетической безопасности.

Компания «Укртранснафта» заявляла о технической готовности возобновить прокачку в направлении венгерских и словацких потребителей. Однако руководство предприятия так и не приняло окончательного решения о запуске транзита.

В сентябре Владимир Зеленский объявил о прекращении поставок российской нефти в Словакию. Венгрия и Словакия призывали Еврокомиссию остановить удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба».

Газета ВЗГЛЯД изучала, чем обернется для киевского режима энергетический шантаж с трубопроводом «Дружба».