МИД анонсировал скорую встречу Лаврова с главой дипведомства Кубы

Захарова: Лавров проведет переговоры с главой МИД Кубы в Москве

Tекст: Мария Иванова

О визите делегации Кубы в российскую столицу сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге по текущим вопросам внешней политики, передает РИА «Новости».

Она уточнила, что в Москву прибыла кубинская делегация во главе с министром иностранных дел республики Бруно Родригесом, который выступает в качестве специального представителя руководства страны. Российскую сторону на предстоящих переговорах будет представлять глава МИД Сергей Лавров.

«Сейчас в Москве находится кубинская делегация во главе со специальным представителем руководства республики, министром иностранных дел Бруно Родригесом. Через пару часов состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его кубинским коллегой», – заявила Захарова. Она подчеркнула, что переговоры дипломатов запланированы на ближайшие часы.

Напомним, на этой неделе посол России назвал «совершенно безумным» указ Трампа о блокаде Кубы.

Ранее Россия решила отправлять нефть на Кубу в качестве гуманитарной помощи.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия солидарна с Кубой и уже оказывает ей материальную помощь.