Глава Минцифры Шадаев заявил о доступе иностранных спецслужб к перепискам в Telegram

Tекст: Вера Басилая

Министр цифрового развития Максут Шадаев заявил в Госдуме, что иностранные спецслужбы получили систематический доступ к перепискам пользователей Telegram, передает ТАСС.

По его словам, факты доступа к сообщениям были подтверждены российскими правоохранительными органами. Ранее в период начала спецоперации на Украине Telegram считался анонимным сервисом, которым активно пользовались российские военные, однако ситуация изменилась.

Шадаев отметил, что иностранные спецслужбы используют полученные данные в боевых действиях против Вооруженных сил России. Он подчеркнул, что если раньше такие случаи были единичными, то теперь они приобрели систематический характер.

Министр также сообщил, что Роскомнадзор принял решение о замедлении работы Telegram на основании систематических нарушений федерального законодательства платформой. Он напомнил, что мессенджер обязан хранить данные пользователей на территории России и предоставлять доступ к информации по решению суда, а также блокировать противоправный контент по требованию ведомства в течение суток.

Кроме того, Шадаев заявил, что Telegram проигнорировал около 150 тыс. запросов на удаление противоправных материалов, включая требования на блокировку каналов, постов и сообщений.

Роскомнадзор заявил об отсутствии новых комментариев по вопросу возможной полной блокировки мессенджера Telegram с 1 апреля.

Таганский районный суд Москвы зарегистрировал семь протоколов о неудалении запрещенных материалов на платформе Telegram.

Администрация мессенджера Telegram ограничила доступ к 238,8 тыс. ресурсов, нарушающих правила платформы, что стало максимальным показателем с конца января.

Роскомнадзор сообщил, что планирует продолжить введение последовательных ограничений в отношении Telegram.

