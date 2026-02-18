Блогера Логецкую отправили в колонию за аферу на 32 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Суд приговорил Логецкую к четырем годам колонии общего режима, ее взяли под стражу в зале заседания после оглашения приговора, передает ТАСС.

Следствие установило, что с марта 2023 года по февраль 2025 года жительница Подмосковья вводила в заблуждение руководство одной из организаций. Она уверяла, что способна организовать съемку рекламных фильмов и телепередач с их последующей трансляцией в эфире.

Получив 32 млн рублей, злоумышленница не выполнила взятые на себя обязательства. Похищенными средствами она распорядилась по собственному усмотрению.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд приговорил бизнес-коуча Аяза Шабутдинова к семи годам колонии по делу об особо крупном мошенничестве. Блогеру Андрею Сидоропуло назначили наказание в виде шести лет лишения свободы за хищение средств при продаже курсов. Создательницу «Марафона желаний» Елену Блиновскую осудили на пять лет колонии общего режима.